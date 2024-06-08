Ситуация на Украине сегодня не такая, как во Второй мировой войне

В ходе памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии и открытию «второго фронта», американский президент затронул тему памяти и жертв военнослужащих-американцев. Он предположил, что сегодня они бы хотели сражаться против России и ее лидера Владимира Путина.Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети прокомментировал слова Байдена о павших во Второй мировой войне солдатах США.Он ответил на «риторический» вопрос американского лидера о том, есть ли в США хоть кто-то сомневающийся в необходимости участия Америки в борьбе против «российской агрессии». Кеннеди заявил, что именно он является одним из тех, кто в этом очень сильно сомневается.Политик напомнил высказывание экономиста Джеффри Сакса, которое тот сделал, беседуя с телеведущим Такером Карлсоном. Ученый считает, что США и страны Североатлантического альянса в течение 30 лет занимались провокациями, не считая мир приемлемым вариантом.- отмечает Кеннеди-младший.В британской газете Daily Mail появилась информация, что в подготовке «нормандской» речи Байдена участвовал «звездный» американский режиссер Стивен Спилберг.Еще в апреле французская радиостанция Europe 1 объявила о намерении Парижа пригласить делегацию из России на торжественные мероприятия в Нормандии. Но в итоге власти Франции так и не решились на данный шаг.