Кеннеди-младший прокомментировал слова Байдена о павших во Второй мировой войне солдатах США

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Кеннеди-младший прокомментировал слова Байдена о павших во Второй мировой войне солдатах США

В ходе памятных мероприятий, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии и открытию «второго фронта», американский президент затронул тему памяти и жертв военнослужащих-американцев. Он предположил, что сегодня они бы хотели сражаться против России и ее лидера Владимира Путина.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший на своей странице в соцсети прокомментировал слова Байдена о павших во Второй мировой войне солдатах США.

Он ответил на «риторический» вопрос американского лидера о том, есть ли в США хоть кто-то сомневающийся в необходимости участия Америки в борьбе против «российской агрессии». Кеннеди заявил, что именно он является одним из тех, кто в этом очень сильно сомневается.

Политик напомнил высказывание экономиста Джеффри Сакса, которое тот сделал, беседуя с телеведущим Такером Карлсоном. Ученый считает, что США и страны Североатлантического альянса в течение 30 лет занимались провокациями, не считая мир приемлемым вариантом.

Ситуация на Украине сегодня не такая, как во Второй мировой войне

- отмечает Кеннеди-младший.

В британской газете Daily Mail появилась информация, что в подготовке «нормандской» речи Байдена участвовал «звездный» американский режиссер Стивен Спилберг.

Еще в апреле французская радиостанция Europe 1 объявила о намерении Парижа пригласить делегацию из России на торжественные мероприятия в Нормандии. Но в итоге власти Франции так и не решились на данный шаг.
44 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 15:44
    С этим зе все голову потеряли ,дипломатическая загадка .Найдите Риши Сунака ,а он был в начале торжеств Дня " Д".Подсказка - он на том берегу Ла Манша.Что это было?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 15:50
      Сунака речь Байдена из себя вывела?
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +8
        Сегодня, 15:57
        Еще в апреле французская радиостанция Europe 1 объявила о намерении Парижа пригласить делегацию из России на торжественные мероприятия в Нормандии. Но в итоге власти Франции так и не решились на данный шаг.

        Макрон испугался, что Путин вдруг возьмёт да и скажет в лицо при всех собравшихся на торжествах во Франции всю правду-матку про Францию во ВМВ.

        Да назовёт Францию не страной-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ во ВМВ, а всего лишь СВИДЕТЕЛЕМ подписания Акта капитуляции Германии перед странами-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦАМИ во ВМВ - а именно перед СССР, США и Великобританией.
        Что таковым исторически именно на самом деле и является!
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +6
          Сегодня, 16:27
          Самоходный дед вообще потерял связь с реальностью. По его словам получается, что деды и прадеды американцев сражавшиеся с фашизмом, захотели бы стать союзниками фашистской Германии и нацистской Японии (особенно после Перл-Харбора). fool Да они бы за одни только эти слова вздернули бы Байдена на пеньковом галстуке. am good
          1. Арка Звание
            Арка
            +2
            Сегодня, 16:36
            И целовать ниже уровня спины бандерасов, которые встречали их не галушками и варенниками.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 16:31
          Франция - не свидетельница подписания акта капитуляции фашистской Германии, а союзница Гитлеровской коалиции. В войсках СС служило больше французов, чем участвовало в сопротивлении. Правительство Виши было союзником Гитлера. Мы ещё до сих пор не предъявили Франции и остальным европейским странам за их участие в союзе с Гитлером. Пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать страны, которые не были союзниками Гитлера. am
          1. Арка Звание
            Арка
            +1
            Сегодня, 16:39
            При этом не следует обижать и носатого с его людьми и парней из Нормади, которые показали, что есть ещё настоящие французы. Хоть гномиков типа из шарлеманя было больше.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +1
              Сегодня, 16:40
              Все они там еврофашисты. hi
              1. Арка Звание
                Арка
                +1
                Сегодня, 16:45
                Не коллега, Нормади это реальные братья по оружию. В отличие от иных, нетрадиционных.
          2. Болторез Звание
            Болторез
            -1
            Сегодня, 16:40
            В войсках СС служило больше французов
            А в РОА солдат было в 17 раз больше чем в французских СС yes .
            1. tihonmarine Звание
              tihonmarine
              +4
              Сегодня, 16:51
              Цитата: Болторез
              А в РОА их было в 17 раз больше чем в французских СС

              Французские коллаборационисты имели собственные вооруженные силы, которые подавляли местное Сопротивление. Сколько было таких вишистов? Разброс в источниках огромен, до 500 тысяч человек!
              Как пишет О. И. Бэйда - «Так, из Эльзаса и Лотарингии нацисты призвали свыше 140 тысяч человек, ещё 150 тысяч человек были мобилизованы в Организацию Тодта и ещё 25 тысяч работали на ВМФ в бретонских и бискайских портах...»
              «Легион французских добровольцев против большевизма» в составе вермахта принимал участие в Битве за Москву. Позже «легионеров» немцы использовали для борьбы с партизанским движением.
              В любом случае, это были именно граждане Франции, а не Третьего Рейха. С уверенностью можно говорить о том, что в войне против СССР приняли участие несколько десятков тысяч французов (из которых 22 тысячи оказались в советском плену).
              Согласно данным К. Бишопа, непосредственно на германской службе французов было больше, чем представителей какой-либо другой западноевропейской страны.
              В то же время «Сражающаяся Франция» (де Голль, французы у англо-американцев и т.д.). Но до 1944 года «сражающихся» — не более 100 тысяч человек было.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -3
                Сегодня, 16:57
                из Эльзаса и Лотарингии нацисты призвали
                А попробуй уклонись от призыва- нацисты не церемонились. Кроме того, в этих двух провинциях жили немцы, пусть у кого-то ( не у всех) и были французские паспорта.
            2. Бородач Звание
              Бородач
              +2
              Сегодня, 16:56
              В РОА служило русских больше, чем в РККА в 17 раз?
              Вам не удастся измазать грязью наших героических дедов, победивших ваш еврофашизм. Тем более здесь на ВО.
              Попробуйте писать свои комментарии на Миротворце. Там они встретят большее одобрение.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -3
                Сегодня, 16:58
                В РОА служило русских больше
                Усредненная цифра- 125000. А в СС Шарлемань-7300 на момент вступления в боевые действия.
                свои комментарии на Миротворце.
                Не знаю насчет миротворца но на "цензор.ру" ВО явственно похоже последние пару лет.
                1. tihonmarine Звание
                  tihonmarine
                  +1
                  Сегодня, 17:01
                  Цитата: Болторез
                  В РОА служило русских больше
                  усредненная цифра- 125000. А в СС Шарлемань-7300 на момент вступления в боевые действия.

                  А в общей сложности на Гитлера служила около полумиллиона французов, больше чем из других стран Европы.
            3. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 17:03
              Болторез ,я больше доверяю НКВД - справка 1946 г установлено что воевавших на стороне и сотрудничавших с Фашистской Германией советских граждан 246 000 человек.Французов воевавших и сотрудничевших с фашистской Германией 200 000 человек.Вы тут англосаксонскую пропаганду не ведите.
              1. Болторез Звание
                Болторез
                -2
                Сегодня, 17:10
                ,я больше доверяю НКВД
                Ну да, советская официальная информация отличалась беспристрастностью yes . Тут смотря что считали как "сотрудничество"- с полицаями и старостами цифры будут совсем другие.
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  +1
                  Сегодня, 17:12
                  Да по лучше вашей бухгалтерии.НКВД как счетовод источник понадежней.Чем пасквелист Солженицын.
                  1. Болторез Звание
                    Болторез
                    0
                    Сегодня, 17:14
                    пасквелист Солженицын.
                    Я на него не ссылаюсь вроде. К тому же Исаич в российской школьной программе место вроде имеетsmile.
                    1. tralflot1832 Звание
                      tralflot1832
                      0
                      Сегодня, 17:18
                      Надеюсь, пока .Пока вдова жива.
                      1. tralflot1832 Звание
                        tralflot1832
                        0
                        Сегодня, 17:25
                        Да и при сдаче ЕГЭ по литературе ни кто не выбирает сочинения тему " трудов " Солженицина.
          3. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 16:59
            Цитата: Бородач
            Франция - не свидетельница подписания акта капитуляции фашистской Германии, а союзница Гитлеровской коалиции.

            Не надо Вам оспаривать содержание именно ИСТОРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА "Акта о капитуляции Германии", о котором я именно говорю, и при этом минусить не по делу мой комментарий!
            А говорю я именно о самом документе Акта капитуляции Германии. А именно.

            В самом ДОКУМЕНТЕ - "Акт капитуляции Германии" - Заключительном акте о безоговорочной капитуляции Германии, подписанном ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорст стоят следующие подписи. А именно.
            От имени немецкой стороны Акт подписал фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования вермахта.
            Безоговорочную капитуляцию приняли:
            1. От имени СССР маршал Георгий Жуков
            2. И от имени США и Англии - заместитель главнокомандующего экспедиционными силами союзников маршал Артур Теддер.

            При этом ФРАНЦУЗСКИЙ представитель, генерал Жан де Латр де Тассиньи, подписал акт в качестве СВИДЕТЕЛЯ.

            Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на сам документ.

            См. подробно - Франция - свидетель, а не победитель Второй мировой войны - https://dzen.ru/a/ZFXZv6Tgg1xi7YFp

            Таким образом и более того Россия имеет право и обязана поднять вопрос о нелегитимности присутствия Франции в ООН

            Акт о капитуляции Германии. Опублиовано 4 года назад
            https://www.youtube.com/watch?v=ALBBaxhYT_w
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 17:10
              моё УТОЧНЕНИЕ
              Цитата: Татьяна
              Таким образом и более того Россия имеет право и обязана поднять вопрос о нелегитимности присутствия Франции в ООН
              в качестве ПОСТОЯННОГО члена СБ ООН якобы на основании СТРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ во ВМВ,
            2. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 17:15
              Формально вы правы.
              А по сути, вишистская Франция была союзницей фашистской Германии (зря что ли англичане французский флот перетопили). В результате политических игрищ главных союзников по антигитлеровской коалиции, Франция, как и Румыния, оказалась в числе стран победительниц. На церемонии подписания акта о безоговорочной капитуляции глава делегации фашистской Германии Кейтель задал риторический вопрос, увидев среди победителей французов: И эти тоже нас победили? Кейтель по своей должности знал об участии в войне своих союзников французов на стороне гитлеровской Германии. Его вопрос был уместен. Скорее всего, он был удивлён способностью французов переобуваться в воздухе.
              Минус не мой. Плюсую. hi
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 16:57
          А может он испугался другого?Что он не сможет (сядет в глубочайшую лужу)отдать в лапы МУСа Путина?Тем самым расписавшись в своей никчемности?Я просто с их точки зрения хочу посмотреть на вещи.Появление Путина там стало бы политической бомбой на голову англосаксов.А так нет его в Номандии,и нет проблем
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 16:26
        Цитата: tralflot1832
        Сунака речь Байдена из себя вывела?

        Скорее всего другое. Если верить Розанне Барр, то Байден в это время наделал в штаны (обкакался). Хотя смотря на видео, можно понять, что так и было. Ну поел не свежих лягушачьих лапок, бывает.
    2. kebeskin Звание
      kebeskin
      +4
      Сегодня, 15:51
      Инетересно, Шольц кого на высадке союзничков в нормандии представляет?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +5
        Сегодня, 15:53
        Того бешанного пулемётчика - который в Википедии от 1000- 2000 потомков ,нынешних союзничечков положил.
      2. Комментарий был удален.
      3. korwalol Звание
        korwalol
        +8
        Сегодня, 15:54
        Как кого представляет? Конечно, немцев, они высадились в Нормандии за 4 года до союзников. laughing
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 16:08
        Цитата: kebeskin
        Инетересно, Шольц кого на высадке союзничков в нормандии представляет?

        Ну по западному варианту 2024 года, Шольц присутствовал как победитель, поэтому Россию и не пригласили. Там собрались одни "победители", все кто воевал вместе с Гитлером и непонятно, что там делали США и Британия.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 16:14
          Индус оказался не в своей тарелке,раз на тот берег по быстрому слинял?
      5. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 16:09
        Цитата: kebeskin
        Инетересно, Шольц кого на высадке союзничков в нормандии представляет?

        а шумерский клоун?!
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +2
          Сегодня, 16:16
          Владимир.Шумерский клоун на пляже рисует стрелки на Москву,план Д.Крынки он уже взял.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 16:17
          Цитата: Василенко Владимир
          а шумерский клоун?!

          Он там присутствовал, как жертва холокоста (а может и наоборот).
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 16:52
            Цитата: carpenter
            как жертва холокоста

            вы наверное хотели сказать жертва аборта, тогда логично если фУн дУр ляйн присутствует, лна же глав гинекологиня
        3. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 17:08
          Владимир .Что то мне подсказывает что зе положил за пляж в Крынках своих побратимов больше чем союзники в день Д на пляже в Нормандии.
      6. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:33
        А самоходный дед в своей речи все расставил по своим местам: фашистская Германия союзник США.
    3. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:49
    «Он предположил, что сегодня они бы хотели сражаться против России » —

    — Они и после открытия второго фронта втайне от Советского Союза вели переговоры с Германией.
    В марте 1945 года в Берне (Швейцария) прошли сепаратные переговоры резидента спецслужб США Аллена Даллеса с начальником личного штаба рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера – Карлом Вольфом. Эти переговоры получили кодовое название «операция «Кроссворд» у англичан и «операция «Санрайз» ...
  4. bandabas Звание
    bandabas
    +4
    Сегодня, 16:02
    А повелась бы Екатерина Вторая на посулы наглосаксов- и не было бы никаких САСШ.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:09
    американский президент затронул тему памяти и жертв военнослужащих-американцев. Он предположил, что сегодня они бы хотели сражаться против России и ее лидера Владимира Путина.
    последние 8 лет меня убедили, что президент в матрасии это ширма созданная для видимости, прошлые 4 года трампушка все воевал с конгрессом, эти 4 года президент конкретный неадекват общающийся с глюками
    но ведь все это время страной кто-то управляет, бидон реально этого делать не в состоянии, он думаю сам свою ширинку не найдет без посторонней помощи, трамп занимался всем чем угодно, но не управлением страной
    1. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 16:43
      Просто лишний раз подтвердил, что сказки про "выборы и власть народа" не более чем лапша на ушах. Только в одних странах (проклятый авторитаризм) мы видим лица реальных руководителей а "у светочей демократии" только петрушек.
  6. Cвободный Звание
    Cвободный
    +1
    Сегодня, 16:11
    Самоходный Джо видимо эту фразу от себя добавил, старый маразматик, ветеранам американцам, это было незачем, поскорее домой, а вот верхушка англо-саксонская пакость задумывала, поэтому претензий к обычным парням той эпохи нет, возможно даже кто то из них словил пулю предназначенную моему деду.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:43
    Извиняюсь за офтоп.Сам сегодня к этой истерии руку приложил."Покушение" на детскую демократию совершил человек говорящий по польски ( ничего себе формулировочка) ,ударил ,толкнул - правым кулаком в правое плечо Фредриксен.На ногах она не устояла.Он не знал кто перед ним.Он считал что она должна была ему дорогу уступить.( не забываем о европейском равноправии полов).Обыкновенную бытовуху пытались раздуть на покушение на демократию.Цирк окончен.
  8. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 17:08
    Клоун крепко держит самохода за его фаберже.