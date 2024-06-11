Демография и физиология

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Демография и физиология
Иллюстрация к тому, что дети якобы мешают карьере: Урсула фон дер Ляйен с детьми


Просыпание было странным.
Закинутая на живот коленка девушки,
нежное сопение рядом.
Из приоткрытого окна раздавались
жуткие звуки ломаемых предметов,
хруст, чавкание, визг, непонятные вскрики.
Первая мысль: «Зомби рядом!»
Рука зашарила по полу около кровати
в поисках автомата, но его не было.
Рядом пошевелилась, просыпаясь, жена:
«Леша, не надо было до трех ночи
вычитывать роман Круза в поисках опечаток!
А за окном квартиры родителей – детский сад».

Вынесенная в эпиграф анекдотическая история из моей жизни (красили пол, переночевали у родителей) имеет прямое отношение к теме материала, а именно к демографии русского работающего трезвого населения.



Текст ниже – как бы полемика со статьей, которая получилась уже слишком большой для комментария.

Места достаточно, можно рожать


Поведение человека, как, впрочем, и всего живого, определяется множеством именно физиологических причин, изрядная часть которых не контролируется и не воспринимается сознанием. И рождаемость, вернее – желание или нежелание заводить детей, формируется как подсознательная реакция на видимое количество окружающих людей, механизм этот унаследован от незнамо насколько древних предков, и сломать его административно вряд ли получится.

В городе любая работающая или студентка, постоянно видит огромное количество людей – в транспорте, учебных заведениях, магазинищах, что и включает природный механизм: «Людей слишком много, размножаться нельзя, будет голод». Избыток людей сопровождает жителя многоэтажки и дома – качество звукоизоляции, как правило, оставляет желать лучшего, так что всевозможные шевеления соседей сверху, снизу и за стенами слышны в какой-то степени.

Но стоит горожанке, даже натерпевшейся в детстве так, что на вопрос о детях следует ответ: «Не могу обречь живое существо на посещение школы», пожить с мужем в сельском доме год-другой, работая удаленно программистом или бухгалтером и достраивая дом своими руками, как появляется мысль, что «хочу дочку, хватит предохраняться».

Не знаю, что именно кто кому говорил из моих знакомых, но очень уж много кто, переехав с женой или подругой из многоэтажки в свой дом, через два года обзаводились первым ребенком. Имею в виду тех, кто прожил вместе несколько лет, чтобы нельзя было списать появление ребенка на залет жены от неумения предохраняться.

Таких пар, которые вместе прожили без детей лет пять или больше в многоэтажке, а потом размножились, среди моих знакомых достаточно, чтобы можно было делать вывод о неслучайности этого явления. Даже очень похожая на Беллатрису Лестрейндж из фильмов про Гарри Поттера характером любительница рукомахания и участия в чемпионатах по разным видам мордобития, у которой шрамы везде, недавно поделилась фото с мужем и сыном на руках.

Поэтому можно предположить, что переезд в свой дом что-то переключает в физиологии на осознание: «места достаточно, можно рожать».

Роль государства


Какова в этом процессе может быть роль государства?

Для начала определенное будущее. То есть некая надежда, что за ближайшие лет 15–20 ничего не будет меняться к худшему. В идеале это решилось бы мораторием на принятие новых законов лет на 25 и переименованием законодательной власти в законоотбирательную – пересмотреть все, что уже напринимали, устранить противоречия между законами чиновников и правилами геометрии и физики хотя бы (*).

Именно надежда на светлое будущее, которая возникла у советских людей после революции, когда каждый видел, что жизнь становится лучше – пропала безработица, прогнали дворян, отменили поборы и сословия, бесплатная медицина и образование, и привели к тому, что в документах 1930-х семьи с тремя детьми относились к категории «малодетных». Был такой корявый термин в те годы, попадается в биографиях.

Кстати, сейчас в США «многодетной» считается семья с пятью детьми и больше, с небольшим уточнением – в Техасе всякие виды помощи многодетным полагаются еще при условии: отец работает, пара в первом браке, и никто не отбывал срок в тюрьме. Про другие штаты не интересовался, это со слов жителя Америки. Но это заморочки самой вооруженной страны мира. Замечу, что state с немецкого переводится как «страна», а основатели США знали немецкий почти поголовно.

Работа рядом с домом, без необходимости в общественном транспорте в идеале. То есть вынос производств на окраины деревень и в малые города, застроенные частным сектором. Прямой запрет строительства многоэтажных домов там, где нет жесткого дефицита рабочих рук и жилья. То есть многоэтажки должны восприниматься как временное жилье около свежепостроенного в чистом поле завода, не более.

Минимальный размер земельного участка ИЖС хотя бы 20 соток, без права раздела участка и дома. С уже имеющимися домиками на 4-соточных участках поступить просто – запрет их продажи людям моложе 50 лет или имеющим менее 4 детей, пусть в них доживают те, кто живут сейчас.

Отмена всех налогов с цен на стройматериалы, в том числе НДС, всевозможных «ЕГАИС лес» и прочих способов повышения цен.

Имело бы смысл исчисление налогов не с человека, а с семьи. Это позволило бы ввести налоговые льготы за рождение ребенка, второго, третьего. А для начала побудить молодых людей, просто живущих вместе, к заключению брака в ЗАГСе. Нет, ни в коем случае не пособия на ребенка, чтобы не повторять опыт США, где негритянки начинают рожать с последнего класса школы и сидят потом на детских пособиях лет 25, ничего не делая.

Дополнительно стоит посмотреть на опыт, например, Великобритании, где прогрессивная шкала налогов начинается с нуля. В смысле, что годовой доход менее 12 тысяч фунтов – не облагается никакими налогами вообще. Этот минимум не облагаемого налогами дохода предлагаю тоже сделать плавающим, например: с одиночки не облагается налогами полтора прожиточных минимума, с супругов – три минимума. С одним ребенком – налоги начинаются с дохода больше четырех минимумов, и так далее – по формуле «количество людей в семье плюс один».

На мой взгляд, это увеличит доходы государства: богатые и так платят большую часть налогов, а освобождение от налогов людей с малым достатком позволит резко сократить численность налоговых и ПФР, освободив заодно госслужащих. Иными словами, сокращение расходов на отбирание налогов, сбор сведений о гражданах и так далее.

Напоследок не помешает приструнить и «патологические монополии» – поставщиков газа, электричества и «мусорных операторов», но это уже совсем несбыточные мечты.

P. S.


(*) Пример. По пожарным правилам, а именно: согласно приложению № 4 к Правилам по постановлению № 1479: костер должен разжигаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса, отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, а также, не менее 30 м от лиственного леса, должно быть не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды).

И в нем же: разрешено использовать открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на садовых или огородных земельных участках. Однако место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений.

То есть в Подмосковье запрещено разводить костры ближе 50 или 15 метров от строений. Выходит, на участке 6 соток жарить шашлыки и сжигать опасные сорняки незаконно, нет никакой точки на участке, от которой до своего или соседских домов было бы больше 50 м.

Но при этом самостоятельно сжигать мусор запрещено в принципе. Утилизация мусора регулируется специальным законом «Об отходах производства и потребления». Иными словами, если ветки, сорняки и улитки – это мусор, то сжигать их нельзя, а если они просто ветки – то 15 м от домов, а если просто костер – то 50 метров.

Забавно, да?

И таких законов в РФ, на мой взгляд, два с половиной гигабайта базы «Консультант».
22 комментария
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  1. parusnik Звание
    parusnik
    +6
    Сегодня, 05:13
    Дело, осталось за малым, правительству реализовать предложения автора
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +8
      Сегодня, 05:18
      Для реализации всеоо этого в первую очередь нужно руководство в стране.Которое не врет в лицо в людям.Хотя бы это..
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +3
        Сегодня, 05:48
        звери и птицы делают сначала гнездо, или нору, или укрытие где безопасно потомство вырастет. но некоторым "человекам" во власти сие не ведомо...они думают что всё само собой делается.или знают что делают ?
  2. turembo Звание
    turembo
    +5
    Сегодня, 05:18
    Никто не даст нам нормально жить, особенно государство. Люди КГТ позволить уже не могут, не то что дом. Плюс власть же сказала нужно создать новые города миллионики, а где взять людей? Правильно согнать их всех с ближайших сел. Где ни работы, ни перспектив, да правда и качество населения оттуда оставляет желать лучшего. У меня вон сосед с такого вот села, как спать пора, так музыка на весь дом играет, подходишь с ним говоришь вежливо, вроде все понимает, музыка делается потише, но через какое то время все по новой. И ничего не помогает, ни полиция, ни что то другое, вот он привык так жить, хорошо хоть удобствами пользоваться умеет, уже прогресс. Поэтому не верю я в государство у которого цель выжать из меня все деньги, оно не заинтересовано в качестве моей жизни, нет инженера да и ладно, за заборами целая толпа стоит. Вот только уже давно не стоит, но мышление "компетентный менеджеров" не меняется, им циферки и хрустящие бумажки важнее, чем какое то та благополучие, и демография, ведь после них хоть потоп......
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +1
      Сегодня, 05:27
      согнать их всех с ближайших сел. Где ни работы, ни перспектив
       Делают хитрее.На месте районов и райцентров, создают муниципальные округа.Город, села,поселки,объединяют в один муниципальный округ, села с прилегающими поселками превращаются в отделы,лишаются бюджета,бюджетирование переходит в одни руки.Кому дал, кому не дал.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 05:59
        Кстати,не так давно это случилось с Анапой..В статье выражены неплохие мысли.Однако ,кто же не даст строить человейники и прикажет построить за счет государства загородный коттедж семье с тремя детьми,к примеру.И кто даст надежду на светлое булущее.А не в раю?
        1. parusnik Звание
          parusnik
          +2
          Сегодня, 06:03
          И кто даст надежду на светлое будущие.А не в раю?
           Рай -то пообещали уже..следовательно , вот - вот и надежда появится,правда Веру,Любовь уже похоронили,Надежда, в реанимации..Не исключено, что выживет
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 05:27
    Часть наших житейские законов написаны вредителями народа...я бы тех кто их написал к стенке не раздумывая поставил.
    Автору конечно респект за обозначенные проблемы...но глядя на классовый состав Госдумы думаю не будут депутаты решать проблемы нашего народа...наоборот будут только их усугублять.
    В недрах Госдумы появились инициативники ллобирующие увеличение рабочей недели и рабочих часов для народа...ясно что за этим стоят не рабочие и крестьяне, а буржуи с олигархами...и такие вещи в в этом органе власти только множатся.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:37
      Алексей,уважаемый..Не надо на зеркало пенять..Мы достойны таких..И еще.Опять-плохие бояре...Но это лишь следствие.Причина повыше,ну-или в другой ветве власти.В общественно-политическом расстройстве страны hi
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 05:35
    Автор пытается объяснить то, чего объяснить не могут уже несколько десятилетий ни демографы, ни социологи. Почему после войны всегда растет рождаемость? Почему в бедных странах она всегда выше? Чем объясняется высокая рождаемость в Китае (раньше) при жёстком запрете иметь не более одного ребенка? И т.д.
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +1
      Сегодня, 06:47
      Всем доброе утро!
      Автору спасибо за статью.
      Почему в бедных странах она всегда выше?

      Этот вопрос ставит учетных, особенно британских и шотландских в тупик.
      Потому, что на той стадии, которой находится общество "бедных стран" в текущем времени наличие детей способствует выживанию семьи, а более "экономически развитых странах" (беру в кавычки) - такой прямой зависимости нет.
      Чем объясняется высокая рождаемость в Китае (раньше) при жёстком запрете иметь не более одного ребенка?

      В Китае рождаемость не высокая, мало того, правительство бьёт тревогу о том, что началось старение населения. Да и Китай до недавнего времени можно было отнести к "бедным странам". Просто у 1 миллиарда рождается больше.
      Почему после войны всегда растет рождаемость?
      Ненаучная фантастика. Где то растёт, а где всё - больше не вырастит никогда. Беби бум в 50-х в США - одна причина, поступательный рост населения СССР после ВОВ и до 1991 г. - другая причина: разные общества.
      Да, и конечно нужно сказать, про столь любый царебожцами "беби бум" конца 19 - начала 20 века в царской России. Он был вызван не какими то скрепами Победоносцева Дугина, а началом развитием капитализма. Но включение России в мировое разделение труда при капитализме привело к резкому сокращению всех народившихся в ходе Империалистической войны, что даже никто и не скрывал: французы - деньги, Россия - "пушечное мясо".
      Демографические изменение в ПЕРВУЮ и ВТОРУЮ очередь связаны с социальным устройством общества, потому, что оно определяет как живётся обществу в климатических и географических условиях общества, а его управление определяет стабильность.
      В отличие от мира животных, существование и развитие человека определено социумом, а биология на втором плане.
    2. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Голландец Михель
      Почему после войны всегда растет рождаемость?
      Потому что солдаты, придя с войны, дорывались до баб, а изголодавшиеся по мужикам бабы этих мужиков наконец получали. Даже если свой муж и не пришел, хоть какой-то мужчинка найдется.
      Цитата: Голландец Михель
      Почему в бедных странах она всегда выше? Чем объясняется высокая рождаемость в Китае (раньше) при жёстком запрете иметь не более одного ребенка?

      Потому что в бедных странах дети это и есть пенсионный план, поскольку от государства такового не положено. В том же Китае до недавних пор, и вроде как посейчас, пенсии положены лишь немногим, забравшимся достаточно высоко. А у всех остальных единственный пенсионный план - сын. Даже не дочь, она уходит в другую семью и по многовековому обычаю обязана заботиться о стариках мужа. А сын обязан заботиться о своих стариках. В Индии, кстати, похоже.
      В Африках-Азиях рожали много потому что тогда есть шанс что хоть один доживет до поры когда родителям будет нужна забота. Многие дети при том уровне медицины не доживали до года, а уж до взросления доживало меньше половины.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 06:05
    Цитата: dmi.pris1
    Для реализации всеоо этого в первую очередь нужно руководство в стране.Которое не врет в лицо в людям.Хотя бы это..

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 06:06
    Цитата: Аэродромный
    звери и птицы делают сначала гнездо, или нору, или укрытие где безопасно потомство вырастет. но некоторым "человекам" во власти сие не ведомо...они думают что всё само собой делается.или знают что делают ?

    столичный мэр понастроил человейников, в них смелые и трудолюбивые ценные специалисты заселились, у всех по двое-трое детей минимум, сейчас новые строят человейники - в них будут жить бородачи из афганистана...
    п.с. а коренная нация что делала в это время???
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +1
      Сегодня, 06:53
      столичный мэр понастроил человейников

      Никакой целесообразности с точки зрения развития страны, её перспектив и роста, обезумивше-безумного строительства в Москве нет.
      Более того, будущим поколениям это уже сейчас создаёт гигантскую проблему, на разрешение которой понадобятся ОПЯТЬ гигантские ресурсы.
  7. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 06:17
    проблема с демографией для русских людей в России как и не была бы так ярко видна, ну не бросалось бы так в глаза ,если не инвазия уже десятка миллионов мигрантов из Средней Азии да из других всяких Армений . Главари кланов под названием "диаспора",не обеспечат российским гражданством прибывающих ни бум -бум по- русский не говорящую пару , например, таджиков, состоящую из молодого мужчины и молодой женщины ,если те не поклясться тут сразу в России нарожать кучу детей ...
    С другой стороны глядя , большие семьи среди русских были всегда только в деревне из за двух причин - что бы было семье много рук обрабатывать землю и от безграмотности в сексуальных отношениях между мужем и женой . Ну а сейчас то деревни вымирают , один тракторист на тракторе сделает столько , сколько надо было раньше что бы работала вся семья крестьянина из семи -восьми человек . Ну а как предохранятся от беременности сегодня знают уже первоклассники и первоклассницы . Все сериалы только про силиконовых девок с маникюром словно крашенный забор , что в городе что в деревне , и Вы не дождётесь ,что такая мамаша к концу 784 серии стала многодетной матерью . Родят одного , толи от Феди толи от Пети , в чем и вся интрига сериала ... Вот так вот российское телевидение воспитывает и "стимулирует" образовать многодетные семьи . Между прочем , таджики да туркмены до приезда в Россию уже "закалены" у себя на родине совсем другого содержания телепрограмм . Там пропаганда , что исламу нужны бойцы , солдаты за веру, и женщины ихние просто обязаны в семье нарожать много детей ...
    Что касается СССР с его многодетными семьями , то "бум" на такие семьи был в основном только когда страной руководил Сталин и до ВОВ . После ВОВ было не до семейных радостных планов , когда вся страна лежала в руинах и в каждой семье кого то или убили немцы или кто то погиб на фронте. А до ВОВ , да , люди верили Сталину и видели тот светлый путь по которому он ведёт страну , видели эту гигантскую новую индустрию , потому и детей много рождалось в городских семьях.
    1. Эдуард Ващенко Звание
      Эдуард Ващенко
      +1
      Сегодня, 07:11
      Вы не дождётесь ,что такая мамаша к концу 784 серии стала многодетной матерью . Родят одного , толи от Феди толи от Пети , в чем и вся интрига сериала ...

      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:23
    Автор высказал здравые экономические идеи. Но ведь уже более двадцати лет насаждается идеология потребленияю. Живите в удовольствие, живите без детей. А теперь государство силой заставляет ехать на три буквы, а какое ж там удовольствие?
    Тем более что государство проблему демографии решает за счет завоза "ценных" специалистов.
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 06:40
    в Техасе всякие виды помощи многодетным полагаются еще при условии: отец работает, пара в первом браке, и никто не отбывал срок в тюрьме. Про другие штаты не интересовался, это со слов жителя Америки.
    Вообще-то все пособия means tested. Напрямую перевести не могу, а описать... Типа в зависимости от имеющихся средств. Сюда входят доходы от работы и/или бизнеса, пенсии по здоровью и/или выслуге лет и/или возрасту, имеющиеся на счету (и в кармане) наличные* и инвестиции. Авто стоимостью свыше уже не знаю сколько, тем паче в каждом штате по-своему, в NY в 1990е было $2500 ЕМНИП. Стоимость собственного жилья, если выше не знаю сколько. Если оные ниже не помню уже скольки на душу населения семьи, то дают пособия, в зависимости от наличия вышеуказанных ресурсов, и независимо от количества детей. Другое дело, чем больше детей, тем меньше ресурсов, при том же абсолютном размере, приходится на душу.
    А вышеуказанные правила ТХ, это просто способ осложнить получение пособий (неудивительно - это глубоко консервативный республиканский штат, где жизнь на пособие не приветствуется).

    *деньги в банке, которые можно снять наличными, считаются для подсчетов пособия наличными.
  10. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 06:47
    1. Уменьшение размера налога на доходы физических лиц приведёт к сокращения налоговой базы муниципалитетов. Соответственно муниципальных бюджет недополучат средства. На какие шиши содержать инфраструктуру огромной площади частной застройки - дороги, ливнёвка, уборка снега, покос травы и содержание зелёных насаждений например?
    2. Увеличение площади частного дома и земельного участка это увеличение налога на недвижимость имущество. Конечно его тоже можно обнулить. Но это приведёт к сокращения муниципальных и региональных бюджетом.
    Таким образом, в случае изменений налогового законодательства, требуются изменения и бюджетного как минимум в плане компенсации выпадающих доходов муниципалитетов из государственого и региональных бюджетом.
    Иначе все эти многодетные счастливые семьи будут жить диком захолустье без нормальных дорог, водопровода и канализации.
  11. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    0
    Сегодня, 07:08
    Эх чего Вы захотели, льготы, нам предлагают по другому «Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем. Невозможно западным влияниям взять и избавить тебя от культурного кода» (С) Юлия Барановская. Как то у нас упорно проталкивается идея возвращения к порядкам РИ, такими темпами и до крепостного права опять дойдем. Надеюсь этот комментарий не снесут, как в "Вооружения". Да вот еще и Афганистана "специалисты" подъедут и будет всем "счастье".
  12. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    0
    Сегодня, 07:24
    Иллюстрация к тому, что дети якобы мешают карьере: Урсула фон дер Ляйен с детьми
    Это иллюстрация к тому, что когда муж может обеспечить семью, тогда женщина и рожает. С 1988 по 1999 год Урсула была занята исключительно детьми.