Демография и физиология
Иллюстрация к тому, что дети якобы мешают карьере: Урсула фон дер Ляйен с детьми
Закинутая на живот коленка девушки,
нежное сопение рядом.
Из приоткрытого окна раздавались
жуткие звуки ломаемых предметов,
хруст, чавкание, визг, непонятные вскрики.
Первая мысль: «Зомби рядом!»
Рука зашарила по полу около кровати
в поисках автомата, но его не было.
Рядом пошевелилась, просыпаясь, жена:
«Леша, не надо было до трех ночи
вычитывать роман Круза в поисках опечаток!
А за окном квартиры родителей – детский сад».
Вынесенная в эпиграф анекдотическая история из моей жизни (красили пол, переночевали у родителей) имеет прямое отношение к теме материала, а именно к демографии русского работающего трезвого населения.
Текст ниже – как бы полемика со статьей, которая получилась уже слишком большой для комментария.
Места достаточно, можно рожать
Поведение человека, как, впрочем, и всего живого, определяется множеством именно физиологических причин, изрядная часть которых не контролируется и не воспринимается сознанием. И рождаемость, вернее – желание или нежелание заводить детей, формируется как подсознательная реакция на видимое количество окружающих людей, механизм этот унаследован от незнамо насколько древних предков, и сломать его административно вряд ли получится.
В городе любая работающая или студентка, постоянно видит огромное количество людей – в транспорте, учебных заведениях, магазинищах, что и включает природный механизм: «Людей слишком много, размножаться нельзя, будет голод». Избыток людей сопровождает жителя многоэтажки и дома – качество звукоизоляции, как правило, оставляет желать лучшего, так что всевозможные шевеления соседей сверху, снизу и за стенами слышны в какой-то степени.
Но стоит горожанке, даже натерпевшейся в детстве так, что на вопрос о детях следует ответ: «Не могу обречь живое существо на посещение школы», пожить с мужем в сельском доме год-другой, работая удаленно программистом или бухгалтером и достраивая дом своими руками, как появляется мысль, что «хочу дочку, хватит предохраняться».
Не знаю, что именно кто кому говорил из моих знакомых, но очень уж много кто, переехав с женой или подругой из многоэтажки в свой дом, через два года обзаводились первым ребенком. Имею в виду тех, кто прожил вместе несколько лет, чтобы нельзя было списать появление ребенка на залет жены от неумения предохраняться.
Таких пар, которые вместе прожили без детей лет пять или больше в многоэтажке, а потом размножились, среди моих знакомых достаточно, чтобы можно было делать вывод о неслучайности этого явления. Даже очень похожая на Беллатрису Лестрейндж из фильмов про Гарри Поттера характером любительница рукомахания и участия в чемпионатах по разным видам мордобития, у которой шрамы везде, недавно поделилась фото с мужем и сыном на руках.
Поэтому можно предположить, что переезд в свой дом что-то переключает в физиологии на осознание: «места достаточно, можно рожать».
Роль государства
Какова в этом процессе может быть роль государства?
Для начала определенное будущее. То есть некая надежда, что за ближайшие лет 15–20 ничего не будет меняться к худшему. В идеале это решилось бы мораторием на принятие новых законов лет на 25 и переименованием законодательной власти в законоотбирательную – пересмотреть все, что уже напринимали, устранить противоречия между законами чиновников и правилами геометрии и физики хотя бы (*).
Именно надежда на светлое будущее, которая возникла у советских людей после революции, когда каждый видел, что жизнь становится лучше – пропала безработица, прогнали дворян, отменили поборы и сословия, бесплатная медицина и образование, и привели к тому, что в документах 1930-х семьи с тремя детьми относились к категории «малодетных». Был такой корявый термин в те годы, попадается в биографиях.
Кстати, сейчас в США «многодетной» считается семья с пятью детьми и больше, с небольшим уточнением – в Техасе всякие виды помощи многодетным полагаются еще при условии: отец работает, пара в первом браке, и никто не отбывал срок в тюрьме. Про другие штаты не интересовался, это со слов жителя Америки. Но это заморочки самой вооруженной страны мира. Замечу, что state с немецкого переводится как «страна», а основатели США знали немецкий почти поголовно.
Работа рядом с домом, без необходимости в общественном транспорте в идеале. То есть вынос производств на окраины деревень и в малые города, застроенные частным сектором. Прямой запрет строительства многоэтажных домов там, где нет жесткого дефицита рабочих рук и жилья. То есть многоэтажки должны восприниматься как временное жилье около свежепостроенного в чистом поле завода, не более.
Минимальный размер земельного участка ИЖС хотя бы 20 соток, без права раздела участка и дома. С уже имеющимися домиками на 4-соточных участках поступить просто – запрет их продажи людям моложе 50 лет или имеющим менее 4 детей, пусть в них доживают те, кто живут сейчас.
Отмена всех налогов с цен на стройматериалы, в том числе НДС, всевозможных «ЕГАИС лес» и прочих способов повышения цен.
Имело бы смысл исчисление налогов не с человека, а с семьи. Это позволило бы ввести налоговые льготы за рождение ребенка, второго, третьего. А для начала побудить молодых людей, просто живущих вместе, к заключению брака в ЗАГСе. Нет, ни в коем случае не пособия на ребенка, чтобы не повторять опыт США, где негритянки начинают рожать с последнего класса школы и сидят потом на детских пособиях лет 25, ничего не делая.
Дополнительно стоит посмотреть на опыт, например, Великобритании, где прогрессивная шкала налогов начинается с нуля. В смысле, что годовой доход менее 12 тысяч фунтов – не облагается никакими налогами вообще. Этот минимум не облагаемого налогами дохода предлагаю тоже сделать плавающим, например: с одиночки не облагается налогами полтора прожиточных минимума, с супругов – три минимума. С одним ребенком – налоги начинаются с дохода больше четырех минимумов, и так далее – по формуле «количество людей в семье плюс один».
На мой взгляд, это увеличит доходы государства: богатые и так платят большую часть налогов, а освобождение от налогов людей с малым достатком позволит резко сократить численность налоговых и ПФР, освободив заодно госслужащих. Иными словами, сокращение расходов на отбирание налогов, сбор сведений о гражданах и так далее.
Напоследок не помешает приструнить и «патологические монополии» – поставщиков газа, электричества и «мусорных операторов», но это уже совсем несбыточные мечты.
P. S.
(*) Пример. По пожарным правилам, а именно: согласно приложению № 4 к Правилам по постановлению № 1479: костер должен разжигаться на расстоянии не менее 100 м от хвойного леса, отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, а также, не менее 30 м от лиственного леса, должно быть не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды).
И в нем же: разрешено использовать открытый огонь для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на садовых или огородных земельных участках. Однако место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 м до зданий, сооружений.
То есть в Подмосковье запрещено разводить костры ближе 50 или 15 метров от строений. Выходит, на участке 6 соток жарить шашлыки и сжигать опасные сорняки незаконно, нет никакой точки на участке, от которой до своего или соседских домов было бы больше 50 м.
Но при этом самостоятельно сжигать мусор запрещено в принципе. Утилизация мусора регулируется специальным законом «Об отходах производства и потребления». Иными словами, если ветки, сорняки и улитки – это мусор, то сжигать их нельзя, а если они просто ветки – то 15 м от домов, а если просто костер – то 50 метров.
Забавно, да?
И таких законов в РФ, на мой взгляд, два с половиной гигабайта базы «Консультант».
Информация