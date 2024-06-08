ЦАХАЛ: Среди освобождённых в Газе заложников оказался гражданин России

Они находятся в хорошем состоянии и были переведены в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего медицинского обследования

Боевые действия в секторе Газа продолжаются и, как стало известно, сегодня утром израильским силам удалось освободить четверых заложников, которых удерживали боевики ХАМАС с 7 октября прошлого года.Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что один из освобождённых заложников является российским гражданином. Им оказался 27-летний Андрей Козлов.— заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.Если верить израильским военным, то заложников обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Возможно, это так и есть, а может быть, в Тель-Авиве просто хотят оправдать таким образом недавние удары по школе в этом лагере, где погибли десятки палестинцев. Дескать, вот видите, мы не просто так наносили удары, здесь держали заложников.Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в заложниках на территории сектора Газа оказалось, по некоторым данным, более 250 человек. В конце ноября прошлого года в результате достижения договорённостей между ХАМАС и Израилем палестинское движение освободило более ста заложников. Некоторые из оставшихся в Газе заложников погибли в ходе боевых действий. Значительная часть ещё находится в руках ХАМАС.Израильские власти называют одной из целей своей операции освобождение всех заложников, но при этом идти на прекращение огня и перемирие не хотят.