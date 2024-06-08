ЦАХАЛ: Среди освобождённых в Газе заложников оказался гражданин России

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ЦАХАЛ: Среди освобождённых в Газе заложников оказался гражданин России

Боевые действия в секторе Газа продолжаются и, как стало известно, сегодня утром израильским силам удалось освободить четверых заложников, которых удерживали боевики ХАМАС с 7 октября прошлого года.

Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что один из освобождённых заложников является российским гражданином. Им оказался 27-летний Андрей Козлов.



Они находятся в хорошем состоянии и были переведены в клинику «Шиба» в районе Тель-а-Шомера для дальнейшего медицинского обследования

— заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Если верить израильским военным, то заложников обнаружили в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Возможно, это так и есть, а может быть, в Тель-Авиве просто хотят оправдать таким образом недавние удары по школе в этом лагере, где погибли десятки палестинцев. Дескать, вот видите, мы не просто так наносили удары, здесь держали заложников.

Напомним, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в заложниках на территории сектора Газа оказалось, по некоторым данным, более 250 человек. В конце ноября прошлого года в результате достижения договорённостей между ХАМАС и Израилем палестинское движение освободило более ста заложников. Некоторые из оставшихся в Газе заложников погибли в ходе боевых действий. Значительная часть ещё находится в руках ХАМАС.

Израильские власти называют одной из целей своей операции освобождение всех заложников, но при этом идти на прекращение огня и перемирие не хотят.
3 комментария
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  1. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 17:10
    Андрей приехал в Израиль из Петербурга полтора года назад и работал охранником на фестивале, откуда его похитили. Мать Андрея приехала в Израиль сразу с началом войны, чтобы бороться за возвращение сына.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:10
    Андрею Козлов повезло что он не словил бомбу от своих побратимов из Израиля.Везунчик.
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    0
    Сегодня, 17:14
    Гражданин России, проживающий в Изриале, в свете последних ссобытий и переоценки многих моментов, вызывает как минимум подозрение. Поэтому, если честно, мне совершенно всё равно, что там случилось с подобными соратниками Шендеровича, Чубайса, Макаревича и прочих - для меня они все враги. Такие же как и мигранты, сажающие на ножи ветероанов СВО и насилующих наших женщин по всей России. Может быть звучит излишне резко, но уж как получилось.