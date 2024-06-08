Совокупный спрос на китайские беспилотники за полгода увеличился на 300 процентов

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Совокупный спрос на китайские беспилотники за полгода увеличился на 300 процентов

За последние полгода совокупный спрос на китайские беспилотные системы значительно вырос как внутри КНР, так и за ее пределами, при этом превысив значение в 300%.

Например, согласно статистике таможенной службы округа Шэньчжэнь, в период с января по апрель 2024 года расположенные в этом городе компании экспортировали дроны на сумму 4,15 миллиарда юаней (около 50,75 миллиарда рублей), что на 42,1% больше, чем за весь прошлый год. При этом основными направлениями экспорта китайских беспилотников стали страны Европейского союза, государства АСЕАН и другие (49,7% от всего экспорта).



Специализирующиеся на разработке и производстве беспилотных систем китайские компании продолжают активно развивать это направление технологий. В частности, компания DJI c 25 апреля по 1 мая завершила проводившиеся в высокогорных районах Эвереста испытания грузового дрона FlyCart 30. В ходе испытаний тестировались функции БЛА в режиме зависания, устойчивость к ветру и низким температурам, а также режимы полетов с максимальной нагрузкой. При этом максимальная высота полета без нагрузки составила 6191,8 метра, а с нагрузкой - 6000 метров. Масса нагрузки варьировалась от 4,5 кг до 15 кг.

Ранее сообщалось, что в Китае продолжаются исследования в области обеспечения связи между дронами. Институт оптоэлектроники и интеллекта Северо-Западного политехнического университета Китая и Исследовательский институт искусственного интеллекта (ИИ) China Telecom добились прогресса при разработке дронов, в которых использованы технологии оптической связи и ИИ для организации связи как у светлячков, что позволяет им передавать информацию даже в условиях воздействия электромагнитных помех.
4 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 17:00
    Вот зачем Китаю мир на вна?А они еще с каким то там планом..Тут же на войне такие деньжищи..
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 17:03
    При этом основными направлениями экспорта китайских беспилотников стали страны Европейского союза, государства АСЕАН и другие

    Даже не удивит что эти беспилотники в конечном итоге оказываются у всук. Дружба с китайцами она такая и нашим и вашим.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 17:07
      Самое интересное,что тут на сайте встречаются те,кто считает Китай нашим союзником..Люди видимо головой разучились думать request
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 17:19
        .Люди видимо головой разучились думать

        Многие просто верят тем "радужным картинкам" что нам рисуют по ТВ. Сам смотрел там на ПЭФ какой то китаец говорил что им в первую очередь нужно от России нефть, газ а да ещё позабавило то что у них возрос спрос на нашу свинину. Так о какой дружбе может идти речь мы для них сырьевой придаток.