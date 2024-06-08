Украинский депутат: военную полицию интересуют только дезертиры, а уклонистов она трогать не станет
Военные полицейские на Украине не будут иметь полномочия останавливать на улицах военнообязанных мужчин или вторгаться в дома и квартиры гражданских лиц. Военную полицию интересуют только дезертиры и самовольно покинувшие подразделения военнослужащие, а уклонистов она трогать не станет.
Об этом заявил украинским тележурналистам депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Бакумов.
По его словам, специальные патрули военной полиции будут проверять правомерность пребывания военнослужащих в том или ином месте.
- поясняет Бакумов.
- утверждает украинский депутат, говоря о сотрудниках военной полиции.
По его словам, их «контингент» крайне невелик и состоит только из военнослужащих, а на военнообязанных полномочия этой категории правоохранителей не распространяются. Поэтому, утверждает парламентарий, военные полицейские не имеют права производить какие-либо действия в отношении мужчин, которых они просто увидят на улице.
Собственно, законопроект пока окончательно не принят, поэтому в него еще могут внести различные изменения, расширяющие или сужающие круг полномочий военной полиции. Видимо, проблема дезертирства в украинской армии стоит крайне остро, если оборонное ведомство требует от депутатов принять этот закон как можно скорее.
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