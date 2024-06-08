Украинский депутат: военную полицию интересуют только дезертиры, а уклонистов она трогать не станет

Это не внешний карательный орган, который за кем-то будет бегать

То, что в интернете пишут, будто они в квартиры гражданских будут заходить, это полный бред

Военные полицейские на Украине не будут иметь полномочия останавливать на улицах военнообязанных мужчин или вторгаться в дома и квартиры гражданских лиц. Военную полицию интересуют только дезертиры и самовольно покинувшие подразделения военнослужащие, а уклонистов она трогать не станет.Об этом заявил украинским тележурналистам депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Бакумов.По его словам, специальные патрули военной полиции будут проверять правомерность пребывания военнослужащих в том или ином месте.- поясняет Бакумов.- утверждает украинский депутат, говоря о сотрудниках военной полиции.По его словам, их «контингент» крайне невелик и состоит только из военнослужащих, а на военнообязанных полномочия этой категории правоохранителей не распространяются. Поэтому, утверждает парламентарий, военные полицейские не имеют права производить какие-либо действия в отношении мужчин, которых они просто увидят на улице.Собственно, законопроект пока окончательно не принят, поэтому в него еще могут внести различные изменения, расширяющие или сужающие круг полномочий военной полиции. Видимо, проблема дезертирства в украинской армии стоит крайне остро, если оборонное ведомство требует от депутатов принять этот закон как можно скорее.