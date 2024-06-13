ОПЕК и Россия – о квотах не спорят, об эмбарго помнят

Сколько лет свободы не видать

Либо стагнация, либо волатильность

Сказано в Петербурге

«соглашение стран ОПЕК и тех, кто к ним примкнул, о сокращении уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+) сейчас вообще не оказывает влияния на нефтяной рынок.»

Какого Вам ещё рынка надо?

Нефтяной рынок снова тяготеет к полной свободе, вызывая немалую тревогу за состояние мировой энергетики, и как следствие — глобальной экономики. И такая тенденция становится всё более отчётливой — причём при всём стремлении держать его в узде, как со стороны альянса добывающих стран, так и со стороны основных покупателей, таких как США, Индия и Китай.Но самое странное, по оценке экспертов из Bloomberg, что это никак не связано с тремя главными факторами влияния на нефтяной рынок — двумя внешними и одним, который принято считать внутренним.Два внешних — это конфликты на Украине и вокруг сектора Газа вплоть до Персидского залива. Внутренний — обновлённые квоты добычи, дополненные добровольными снижениями целым рядом стран. Приведём для начала главные данные из статистики, которой пользовались в Bloomberg.Итак, на традиционном министерском заседании 2 июня страны ОПЕК+ пришли к приемлемому для всех уровню квот на добычу до конца 2025 г. 39,7 млн барр./сутки — таким будет общий предельный уровень добычи нефти стран ОПЕК+.Как и во все последние годы, максимальный «минусовой взнос» сделала Саудовской Аравии, где снижение составит 10,5 млн барр./сутки. При этом квота снижения для России сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки.Помимо двух крупнейших добывающих держав — России и Саудовской Аравии, которые помимо квот от ОПЕК пошли на дополнительное добровольное снижение, также поступили ещё ряд стран — Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.Соответствующие соглашения, точнее, не совсем формальные договорённости были продлены до 31 декабря 2025 г. Дополнительный минус составит 1,65 млн барр/сутки. Но и это ещё не всё — только после III квартала прекратится действие более ранних договорённостей о снижении добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки.В настоящее время рынок нефти, в отличие от постоянно дёргающегося газового, производит впечатление стагнации, отнюдь не негативной, впрочем. Однако никаких гарантий, что что-нибудь может измениться резко и неожиданно, никто сейчас не даст, считают в Bloomberg.Агентство предполагает, что это может сделать предстоящее уже летом обсуждение уровней добычи стран-членов ОПЕК на 2025 год весьма конфликтным. В Bloomberg, не раз замеченном в лоббировании в чью-то пользу — не важно, главное, кто больше заплатит, говорили и о так называемой эмиратской угрозе.Эксперты агентства просто напомнили, что ОАЭ уже сегодня готовы к продолжению масштабных инвестиций в добычу. Эмираты раньше срока на два года планируют нарастить объёмы ежесуточной добычи до 5 млн барр. Однако ОАЭ пока идут и на сохранение квоты, и даже на добровольное снижение.Хотя ещё год назад эмиры утверждали, что не заинтересованы в присоединении к добровольному сокращению добычи. В итоге всё свелось к тому, что квоту ОАЭ тихо увеличили до 3,2 млн барр./сутки по решению ОПЕК. Учтя, разумеется, продекларированное участие в добровольном сокращении уровней добычи.Однако с западными экспертами согласны далеко не все. Так, глава крупнейшей российской нефтяной компании — «Роснефти» Игорь Сечин убеждён, чтоИгорь Сечин сделал такое заявление 8 июня в ходе выступления на энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Гораздо сильнее, хотя уже не по оценке Сечина, сказываются на рынке постоянные метания американского нефтяного лобби, которое вынуждено маневрировать между продавцами и покупателями.В комментариях к его словам многие напоминают, что старые договорённости США с участниками соглашений ОПЕК+ уже практически списаны в утиль, в то время как придерживаться жёсткой линии в отношении России так или иначе приходится. К тому же нельзя забывать уже достигнутое снижение рыночных котировок цен на нефть после последнего решения министров стран ОПЕК+.Не исключено, что сами участники этой сделки не ожидали такого быстрого эффекта, хотя реакция рынка по-прежнему основана на совокупности множества факторов. Тут и дефицит энергии в мире в результате энергетического перехода, и недобросовестная конкуренция, и совокупность действия различных санкций.Рынок на самом деле не стагнирует, а разбалансирован, что отметил и уже упомянутый Игорь Сечин. Пользуясь условиями соглашения по снижению квот, многие нефтяные компании спешат сформировать дополнительные резервы мощностей по добыче нефти.В то же время необходимость как-то противодействовать антироссийскому эмбарго, или же стремление извлечь из него максимальные прибыли, ведёт к тому, что нефть перепродаётся и перекупается в объёмах, намного превышающих реальное поступление на рынок.Многие уже успели отметить рост наличия «фантомных баррелей», против которых не способны играть даже более масштабные добровольные квоты на добычу, которые принимают на себя основные участники сделок ОПЕК+.Рынок может вот-вот стать очень волатильным, тем более что сомнительные перспективы президентских выборов в США это только стимулируют. Кому на руку будет рост цен на бензин в Штатах, который сейчас исключать никак нельзя, — вопрос, не имеющий точного ответа.Нефтяные американские гиганты «закладываются» обычно во всех кандидатов в президенты, но стратегически реакция больше завязана всё же на менталитет, а точнее — от того, кто вообще пойдёт на выборы. А вот последствия в регулировании отрасли могут оказаться и вовсе неожиданными.Для России же, которая через президентские выборы прошла с однозначно позитивными последствиями, снижение нефтяных цен — по большому счёту вообще не угроза. Тогда ведь можно даже рассчитывать на отмену эмбарго, а также искать в России то, что может быть потеряно по вине... Израиля и хуситов.