Опубликованы кадры очередного уничтожения «Ланцетом» перевозимой на трале САУ ВСУ

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Опубликованы кадры очередного уничтожения «Ланцетом» перевозимой на трале САУ ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки, перевозившейся на трале тягача.

При этом сообщается, что средствами аэроразведки на территории Харьковской области был замечен тягач украинской армии, на трале которого боевики киевского режима транспортировали САУ. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" точным ударом поразил артиллерийскую установку, после чего второй "Ланцет" ударил в кабину пытавшегося скрыться транспортного средства, уничтожив тягач. Ранее аналогичным образом российские "иксоводы" уничтожали транспортировавшуюся по окружной дороге Харькова военную технику боевиков киевского режима.







Ранее сообщалось, что НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом в сфере обмена разведданными, прежде всего касательно систем РЭБ. Также руководство альянса намеревается усилить качество обработки сведений о российских средствах радиоэлектронной борьбы. При этом основной задачей Запада в настоящее время является увеличение помехостойкости своих беспилотных систем, а также разработка средств для противодействия российским барражирующим боеприпасам "Ланцет", противопоставить которым ВСУ в настоящее время ничего не могут.

Кроме того, свой аналог российского "Ланцета" недавно продемонстрировала ливанская группировка "Хизбалла". Несмотря на то, что пока барражирующий боеприпас применяется только по стационарным объектам ЦАХАЛ в приграничье, судя по всему, также возможно его применение по бронетехнике. С учетом этого фактора результаты наземной операции Израиля против Ливана выглядят крайне неопределенными.

10 комментариев
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  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    -5
    Сегодня, 17:47
    САУ целая походу..а фашисты в кабине тягача дохлые...приоритеты между\между ни те.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +3
      Сегодня, 17:55
      Наоборот.
      В первом случае с тыла прелетело, во втором сбоку. Оба удара по САУ.
      Кто в кабине тягача сидел - цел. Как цел и мотор тягача.
      Во втором случае видно, как из выхлопной трубы резко выхлоп усилился сразу после попадания - видать, газанули с перепугу.
      1. Яро Полк Звание
        Яро Полк
        0
        Сегодня, 17:59
        я подумал это один Ланцет снятый с разных точек hi
    2. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 18:01
      фашисты в кабине тягача дохлые
      В принципе ланцеты лучше тратить на небронированные начиненные украми цели вроде кабин грузовиков- технику им новую привезут, а укров на заводах не делают. Да и эффективность по хорошо бронированным целям у Ланцета посредственная.
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +5
    Сегодня, 17:49
    Интересно куда пытались драпануть воины света с горячей сау на борту?
    Красивая работа наших парней.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 17:53
      Куда куда - к Тофику на металлоприёмку!?
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 18:11
        Куда куда - к Тофику на металлоприёмку!?

        Повеселили! good
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 18:13
    Цитата: Болторез
    эффективность по хорошо бронированным целям у Ланцета посредственная.

    Это вам на укро тв рассказывают о их бесполезности?)))
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -1
      Сегодня, 18:24
      Абрамсы далеко не все от ланцетов погибли.
  4. Архитектор Звание
    Архитектор
    +5
    Сегодня, 18:15
    Я думаю что надо уничтожать любые , абсолютно любые седельные тягачи в зоне досягаемости дронов. Да и по стоянкам автопредприятий надо бить касетами .
    На гражданских тягачах под тентами возят далеко не стиралки и холодильники , а вполне себе военное имущество.