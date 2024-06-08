В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки, перевозившейся на трале тягача.При этом сообщается, что средствами аэроразведки на территории Харьковской области был замечен тягач украинской армии, на трале которого боевики киевского режима транспортировали САУ. Оператор барражирующего боеприпаса "Ланцет" точным ударом поразил артиллерийскую установку, после чего второй "Ланцет" ударил в кабину пытавшегося скрыться транспортного средства, уничтожив тягач. Ранее аналогичным образом российские "иксоводы" уничтожали транспортировавшуюся по окружной дороге Харькова военную технику боевиков киевского режима.Ранее сообщалось, что НАТО планирует расширить сотрудничество с Киевом в сфере обмена разведданными, прежде всего касательно систем РЭБ. Также руководство альянса намеревается усилить качество обработки сведений о российских средствах радиоэлектронной борьбы. При этом основной задачей Запада в настоящее время является увеличение помехостойкости своих беспилотных систем, а также разработка средств для противодействия российским барражирующим боеприпасам "Ланцет", противопоставить которым ВСУ в настоящее время ничего не могут.Кроме того, свой аналог российского "Ланцета" недавно продемонстрировала ливанская группировка "Хизбалла". Несмотря на то, что пока барражирующий боеприпас применяется только по стационарным объектам ЦАХАЛ в приграничье, судя по всему, также возможно его применение по бронетехнике. С учетом этого фактора результаты наземной операции Израиля против Ливана выглядят крайне неопределенными.

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