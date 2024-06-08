Одна большая групповая цель: в порту Клайпеды собрались тридцать кораблей и катеров стран НАТО

27
Одна большая групповая цель: в порту Клайпеды собрались тридцать кораблей и катеров стран НАТО

В Балтийском море продолжаются натовские военные манёвр Baltops-2024. Особую активность Североатлантический военный блок осуществляет на этих учениях в Прибалтике – неподалёку от границ России.

На данный момент наибольшее число боевых кораблей и вспомогательных судов на Baltops-2024 сосредоточено в литовском порту Клайпеда – примерно в 70 км от границ РФ на Калининградском направлении.



Примечательно, что в Клайпеду переброшены и учебные суда Британии, включая суда с кадетами Королевского военно-морского подразделения (КМВП) Лондонского университета. Среди прочего это HMS Puncher, HMS Pursuer и HMS Archer. Также это HMS Express, HMS Example. Таким образом, в Клайпеде на данный момент находится практически весь состав патрульных учебных катеров, которые состоят в «арсенале» упомянутого КМВП.

Свою активность в районе Клайпеды проявляют и младонатовцы - финны и шведы, направив в этот литовский порт ракетный катер Hanko 82 и корабль пониженной заметности K31 «Висбю» с артиллерийским, торпедным вооружением и системой РЭБ от немецкой Rheinmetall.



В общей сложности в Клайпеде пришвартовались 30 натовских кораблей, катеров и вспомогательных судов.

Наблюдатели, комментируя обстановку в порту, делятся в сети впечатлениями. Одно из ёмких определений:

А ведь в таком варианте с десятками кораблей на узком участке вся эта армада превращается в одну большую групповую цель, которую можно поразить одним-двумя ударами.

27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 18:04
    эх по этому скоплению ударить бы ТЯО, как бы было красиво
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 18:10
      Эх если бы. Отомстили бы бритам за "Москву" с лихвой. Но этого не будет.(
    2. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 18:16
      Цитата: Грац
      эх по этому скоплению ударить бы ТЯО, как бы было красиво

      Да не обязательно ЯО, но хоть чем то ударить надо было.
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 19:49
        Да не обязательно ЯО, но хоть чем то ударить надо было.
        Для жтого нужен чартер из Йемена. У нашего МО на это кишка тонка.
    3. ИЛИКО Звание
      ИЛИКО
      +4
      Сегодня, 18:18
      Есть более лучшее решение: сжечь всю их электронику, в более " демократичном" варианте -
      отключить её навсегда! .... да только отдать команду НЕКОМУ!
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 18:20
      Цитата: Грац
      эх по этому скоплению ударить бы ТЯО, как бы было красиво

      Калининград рядом, без эмоций пожалуйста. Можно и друге прекрасные средства применять, да еще по такой в несколько корпусов стоящей "толпе".
      1. S.Николаев Звание
        S.Николаев
        -2
        Сегодня, 18:24
        Говорят, где-то неподалеку шхуну хуситов видели. Есть ли на ней ПУ - не разглядели
  2. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +4
    Сегодня, 18:04
    Может, жахнем? И скажем - это хуситы пришли.
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Ilya-spb
      Может, жахнем? И скажем - это хуситы пришли.

      "Пёрл-Харбор" XXI века !
      Цитата: ROSS 42
      Или одним-двумя десятками БЭК...

      Морскими и воздушными БПЛА ! Да, если бы были "на руках" турецкие Байрактары...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 18:15
        Уж лучше своими "Сириусами".
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:05
    А ведь в таком варианте с десятками кораблей на узком участке вся эта армада превращается в одну большую цель, которую можно поразить одним-двумя ударами.

    Или одним-двумя десятками БЭК... belay
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 18:07
    Кто нить,бросьте на пульт управления сапог . . . winked
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 19:17
      Я понимаю черный юмор...Но неужели все дружно захотели в рай?Так за этой чертой ничего нет..
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 18:08
    Безэкипажников бы в эту кучу, "не известно откуда взявшихся".
    Вот шороху бы наделали... what
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 18:11
    Ну,насчет то одной цели то погорячились..Они то знают прекрасно,что им ничего не грозит.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 18:48
      Это из серии как Зеля приезжает на линию фронта и у всех сразу снаряды с ракетами заканчиваются, а он и броник даже не одевает
  7. nordscout Звание
    nordscout
    -2
    Сегодня, 18:12
    Соблюдая всякие конвенции и международный "военный политес" - "низззяяя", пока.... А "электронная" пристрелка, вероятно, уже" состоялась....
  8. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 18:15
    эта армада превращается в одну большую цель
    к сожалению -это несбыточные мечты.....такие же, как сбить беспилотник над Черным морем
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 18:19
    по любому сейчас они под прицелом Искандера с ЯБ...одного хватит.
  10. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:36
    вот туда шары с гамном надо вот они добавят гамна.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 19:21
      Думаю даже запах не поменяется...
      В смысле - там и так дерьма полная Клайпеда. request
  11. Strannik96 Звание
    Strannik96
    +2
    Сегодня, 18:39
    Цитата: nordscout
    Соблюдая всякие конвенции и международный "военный политес" - "низззяяя", пока.... А "электронная" пристрелка, вероятно, уже" состоялась....

    Провокатор что-ли? там наши пассажирские самолёты из Калининграда пролетают и паромы ходят на Питер
  12. alexoff Звание
    alexoff
    -2
    Сегодня, 18:47
    Самая лучшая цель была на похоронах одной британской бабки. Но это не про наше руководство, у него рука не поднимется. Скорее всех комментаторов на ВО посадят
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -2
      Сегодня, 18:53
      Скорее всех комментаторов на ВО посадят
      Будете по очереди с одного пронесенного в очке телефона здесь троллить laughing .
  13. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 19:13
    Кинуть бы туда Искандером (аналогом) ракету с шампанским вместо БК с подрывом на высоте метров 100 для золотого дождя...Со стороны Ла -Манша...
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:43
    Расстояние между молами на выходе из Клаейпеды 200 метров ! Дальше я думаю мой план рассказывать не надо bully
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:45
    А ведь в таком варианте с десятками кораблей на узком участке вся эта армада превращается в одну большую групповую цель, которую можно поразить одним-двумя ударами.

    Перефразируя: "Отель грозить они нам будут". И, что характерно - БЕЗНАКАЗАННО.