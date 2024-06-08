Одна большая групповая цель: в порту Клайпеды собрались тридцать кораблей и катеров стран НАТО
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В Балтийском море продолжаются натовские военные манёвр Baltops-2024. Особую активность Североатлантический военный блок осуществляет на этих учениях в Прибалтике – неподалёку от границ России.
На данный момент наибольшее число боевых кораблей и вспомогательных судов на Baltops-2024 сосредоточено в литовском порту Клайпеда – примерно в 70 км от границ РФ на Калининградском направлении.
Примечательно, что в Клайпеду переброшены и учебные суда Британии, включая суда с кадетами Королевского военно-морского подразделения (КМВП) Лондонского университета. Среди прочего это HMS Puncher, HMS Pursuer и HMS Archer. Также это HMS Express, HMS Example. Таким образом, в Клайпеде на данный момент находится практически весь состав патрульных учебных катеров, которые состоят в «арсенале» упомянутого КМВП.
Свою активность в районе Клайпеды проявляют и младонатовцы - финны и шведы, направив в этот литовский порт ракетный катер Hanko 82 и корабль пониженной заметности K31 «Висбю» с артиллерийским, торпедным вооружением и системой РЭБ от немецкой Rheinmetall.
В общей сложности в Клайпеде пришвартовались 30 натовских кораблей, катеров и вспомогательных судов.
Наблюдатели, комментируя обстановку в порту, делятся в сети впечатлениями. Одно из ёмких определений:
А ведь в таком варианте с десятками кораблей на узком участке вся эта армада превращается в одну большую групповую цель, которую можно поразить одним-двумя ударами.
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