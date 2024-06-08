Власти США объявили о начале полного вывода американских войск из Нигера

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Власти США объявили о начале полного вывода американских войск из Нигера

Американские власти объявили о начале вывода своего военного контингента с военных баз в Нигере, на чем настаивает новое военное руководство этой африканской страны. Об этом сообщает начальник штаба армии Нигера полковник Мамане Сани Киау.

При этом еще осенью прошлого года официальные представители Пентагона заявляли, что США не планируют выводить свои военные подразделения с территории Нигера и вносить какие-либо изменения в действовавшую в то время стратегию распределения сил в регионе. Однако, Вашингтон под влиянием целого ряда факторов изменить свою политику в отношении этой африканской страны. В то же время на одной из американских военных баз в Нигере уже на протяжении нескольких месяцев дислоцируются российские войска.



Среди прочих американских военных активов в Нигере особую ценность представляет крупнейшая в Африке база беспилотников в Агадесе, способная, помимо прочего, принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. Покинутая американцами военная инфраструктура может быть полезна для расширения российской логистической сети в Западной Африке.

Вытесненные из Нигера США продолжают обвинять Россию в стремлении установить контроль над урановыми рудниками в этой стране, которые ранее использовались Францией для обеспечения своей атомной энергетики. По данным американской прессы, "Росатом" ведет с властями Нигера переговоры о приобретении урановых активов, ранее принадлежавших французской компании Orano SA.

Ранее новые власти Нигера выдворили французские войска и разорвали десятилетнее соглашение о безопасности с США. В апреле текущего года в страну прибыли сто российских военных инструкторов, в задачи которых входит обучение военнослужащих Нигера использованию систем ПВО.
12 комментариев
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  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 18:46
    о начале полного вывода американских войск из Нигера

    Янки гоу хоум.... Или гоу гоу)))
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: Юрий_Я
      о начале полного вывода американских войск из Нигера

      Янки гоу хоум.... Или гоу гоу)))

      Беги, негр, беги !
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 19:11
      Янки гоу хоум.... Или гоу гоу)))
      По хорошо известному в России адресу wink
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:21
      Цитата: Юрий_Я
      Или гоу гоу)))
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:51
    Просто МИД " Нигера " переиграл Госдеп США,сделав заявление в сетябре прошлого года( честно я наелся ухи от такого заявления)- мы рады возобновлению сотрудничества в военной сфере с США.( скорее всего США побещали не лезть в изгнание французов из Нигера).У Макрона была истерика по этому поводу,что у него за спиной США договариваются с мятежниками.Как только Нигер покинул последний француз ,МИД " Нигера " ушёл в засаду.Ждать пришлось не долго ,США начали требовать плату за своё невмешетательство.За что получили жесточайший отплуп.Анализ на основе СМИ Нигера.Денюжки Нигер получил от КНР 900 млн $ за нефть.Мы силовой вариант,КНР финансовый.Отработали комплексно,в две руки.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 19:01
      Поправлю ураном в нигере владели Нигер 10%,французы через Австралию чтобы платить нигеру копейки( как в Новой Каледонии за никель) и КНР.Будет весело с китайцами,но посмотрим.Скорее всего наши предложат полный цикл обогащения.Это называется высший пилотаж в дипломатии.И самое главное за спиной у Макрона переговоры с мятежниками вела сама Вика Нуланд,не в этом ли причина её отставки.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:12
    Вытесненные из Нигера США продолжают обвинять Россию в стремлении установить контроль над урановыми рудниками в этой стране, которые ранее использовались Францией для обеспечения своей атомной энергетики.
    Если в этом предложении поменять местами "Россию" и "Францию", то, по мнению американцев, всё нормально, всё согласно "правил"?

    Ничо-ничо... Пусть почувствуют, каково это - когда взашей отовсюду выпихивают те, кто ещё недавно и слова поперёк сказать не смел.

    И это только начало - АО МММ США...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 19:12
    База 201 это нам подарок от Барака Обамы ,последнего президента США негра.Его инициатива база в Нигере. goodНи что так не ускоряет драп ,как упоминание нашего Президента о передаче вооружений странам у которых проблемы с США.Могли бы месяцок США и покочевряжется для сохранения морды лица.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 19:33
      Цитата: tralflot1832
      Ни что так не ускоряет драп ,как упоминание нашего Президента о передаче вооружений странам у которых проблемы с США.
      Я тут давеча говорил - прям-таки в тему повториться.

      Не вижу никакой проблемы в том, чтобы на обломках хуситской ракеты, ударившей, например, по "Эйзенхауэру", американцы нашли нашу маркировку. Как, например, американская маркировка на обломках ракет в Луганске.
      Очень для самомнения американцев пользительно было бы...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 19:36
        Игорь ,может поэтому старый " Айк" ушёл от греха подальше на 1200 км от хуситов?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 19:39
          Цитата: tralflot1832
          Игорь ,может поэтому старый " Айк" ушёл от греха подальше на 1200 км от хуситов?
          Энергии этим "парням в тапках" не занимать. Найдут, куда ракету влепить. Лишь бы маркировка наша на ней оказалась...
  5. Непостижимый Звание
    Непостижимый
    -1
    Сегодня, 19:20
    Власти США объявили о начале полного вывода американских войск из Нигера

    Там ловить им нечего...
    Куда интереснее другой Нигер в подбрюшье России - Украина.
    От нее Запад без боя никогда не откажется!

    Все делали в детстве пугачи из велосипедной спицы? Стреляет громко, без вреда окружающим.
    Так и наши избранные: красноречивый язык, не не приводящий к победе.