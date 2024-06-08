В Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска

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В Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска

На бывшего мэра в настоящее время оккупированного боевиками киевского режима города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору совершено покушение. Бывшего мэра неизвестные расстреляли возле его дома в городе Старый Оскол Белгородской области. В последнее время Мацегора работал директором ФОК "Георгиевский" в Старом Осколе.

В результате покушения Мацегора выжил, его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где в настоящее время за его жизнь борются столичные медики. Состояние мужчины оценивается как критическое.



Ответственность за покушение взяло на себя фактически являющееся террористической организацией украинское Главное управление разведки (ГУР). Это ведомство ранее заявляло о своей причастности к серии других терактов и покушений на территории России.

После начала СВО в феврале 2022 года Мацегора, чтобы избежать кровопролития и разрушений, без боя сдал город российской армии. На Украине против бывшего мэра Купянска заведено уголовное дело по статье "Госизмена". В частности, Мацегора обвиняется киевским режимом в участии в подписании протокола о создании военно-гражданской администрации Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года СБУ похитила находившуюся в тот момент в Ивано-Франковске дочь Мацегоры и пыталась таким образом склонить мэра Купянска к сотрудничеству в осуществлении диверсий против российской армии.
19 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    -5
    Сегодня, 20:02
    Когда мы уже закупим в какой-нибудь дружественной стране те высокотехнологичные системы, только благодаря которым можно совершать покушения на вражеских высокопоставленных лиц за линией фронта? Раз уж своих на вооружение не принимали
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 20:08
      Агентуру свою надо иметь.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -4
        Сегодня, 20:45
        Агентуру свою надо иметь.

        Чтобы иметь агентуру нужны средства для выплат гонораров а у нас предпочитают проводить разные шоу типа "Танковый биатлон".
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:59
          Ну так, кто нам виноват, что мы такие?
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +4
      Сегодня, 20:08
      Для таких целей кому-то стоит закупить, для себя, фаберже из стали. Но они предпочитают экономить и пользовать "изделия" из папье-маше. request
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 21:43
        Цитата: Лешак
        Для таких целей кому-то стоит закупить, для себя, фаберже из стали. Но они предпочитают экономить и пользовать "изделия" из папье-маше. request

        Не получится нашим спецслужбам быть белыми и пушистыми. Иначе их самих перестреляют, как куропаток. Помнится winked белый террор победили красным террором.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 21:48
          Ну так и бандеровщину, после войны, не пряниками прикармливали, а довольно жёстко выкарчёвывли... what
          1. Ясная Звание
            Ясная
            +1
            Сегодня, 21:54
            Цитата: Лешак
            Ну так и бандеровщину, после войны, не пряниками прикармливали, а довольно жёстко выкарчёвывли... what

            Вот! Даже этот способ оказался не 100% эффективным, если бандеровская поросль так разрослась сейчас.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 21:58
          Именно! Пожар тушат встречным Палом.
          Леди hi
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 20:02
    Будем надеяться на лучшее.
    Выздоровления.
    Ну а по поводу терактов ГУР, сколько можно говорить...
    Это просто переливание из пустого в порожнее.
    У власть имущих своё видение ситуации.
  3. Грац Звание
    Грац
    +7
    Сегодня, 20:26
    все сотрудники ГУР должны ликвидироваться сразу после проведения полевого допроса в случае попадания к нам в руки, к их родственникам должны быть применены меры репрессивного характера и ограничения действий гражданских прав по отношению к ним.НИКАКОЙ ПОЩАДЫ! они должны захлебнуться в своей собственной крови
  4. Село Звание
    Село
    +3
    Сегодня, 20:42
    Действуют все таки их ячейки на нашей территории. А сколько таких неугодных киевскому режиму устранили по тихому?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Село
      А сколько таких неугодных киевскому режиму устранили по тихому?

      А, почему бы так не поступать, если это действенно!?
  5. Физорг Звание
    Физорг
    0
    Сегодня, 20:53
    А что у нас ГУР не причислена к террористическим организациям.
    Что мешает объявить КТО именно против ГУР. А вырусь только за контакты с ГУР привлекать за терроризм.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 21:01
      Что мешает объявить КТО именно против ГУР. А вырусь только за контакты с ГУР привлекать за терроризм.
      Что что, известно что. То что из дедушки делает уже бабушку. От богатых и влиятельных жены просто так не уходят. Видать там совсем уже все протухло.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 21:49
      Цитата: Физорг
      Что мешает объявить КТО именно против ГУР. А вырусь только за контакты с ГУР привлекать за терроризм.

      Не иначе мешает просто - слабый профессионализм.
      Нет информации... а отсюда и пошло, почему ? А, нет агентуры... А, чтобы вербовать агентуру должен быть сильный опер...
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:35
    Бывшего мэра неизвестные расстреляли возле его дома.........
    В результате покушения Мацегора выжил

    Сразу приходит на ум несколько циничная цитата- «Борис, не нанимай на это дело идиотов!»
  7. Uno Звание
    Uno
    0
    Сегодня, 21:57
    а можно где-то почитать на сообщение ГУР?
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 21:58
    Устроили из страны проходной двор, а теперь удивляемся - "а как так то? "