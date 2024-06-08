В Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска

На бывшего мэра в настоящее время оккупированного боевиками киевского режима города Купянск Харьковской области Геннадия Мацегору совершено покушение. Бывшего мэра неизвестные расстреляли возле его дома в городе Старый Оскол Белгородской области. В последнее время Мацегора работал директором ФОК "Георгиевский" в Старом Осколе.В результате покушения Мацегора выжил, его экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где в настоящее время за его жизнь борются столичные медики. Состояние мужчины оценивается как критическое.Ответственность за покушение взяло на себя фактически являющееся террористической организацией украинское Главное управление разведки (ГУР). Это ведомство ранее заявляло о своей причастности к серии других терактов и покушений на территории России.После начала СВО в феврале 2022 года Мацегора, чтобы избежать кровопролития и разрушений, без боя сдал город российской армии. На Украине против бывшего мэра Купянска заведено уголовное дело по статье "Госизмена". В частности, Мацегора обвиняется киевским режимом в участии в подписании протокола о создании военно-гражданской администрации Харьковской области.Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года СБУ похитила находившуюся в тот момент в Ивано-Франковске дочь Мацегоры и пыталась таким образом склонить мэра Купянска к сотрудничеству в осуществлении диверсий против российской армии.

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