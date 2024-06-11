О буксируемой артиллерии
Буксируемую артиллерию принято ругать. Время перевода боевое/походное слишком долгое, автоматизация низкая и т. д. Тем не менее практически все армии мира, за небольшим исключением, не отказываются от нее полностью в пользу самоходной. Держат на вооружении, различными по численности сериями, но выпускают, нечасто, но принимают на вооружение новые образцы буксируемых орудий. И дело, видимо, не только в более низкой стоимости.
Чтобы разобраться, действительно ли нужны, а, возможно, и необходимы буксируемые орудия, смоделируем несколько реальных служебных и боевых ситуаций, в которых задействована артиллерия как неотъемлемая часть вооруженных сил.
Для простоты сравнивать будем буксируемые и самоходные гаубичные системы сухопутных войск без рассмотрения минометов и артиллерии десантников и морпехов. Сразу хочу оговориться, что рассматриваю самоходные и буксируемые системы не как конкурентов, а как дополняющие друг друга разновидности артиллерии.
Для начала.
Перемещение
Мобилизация личного состава и ввод в строй техники с длительного хранения. Командир орудия и наводчик, отслужившие на буксируемых гаубицах (БГ), неважно какой модели, 5, 10, 20 лет назад, будучи призваны из резерва восстановят навыки за неделю-две реальной боевой учебы. Номера для БГ могут быть подготовлены из призывников, не имеющих отношение к артиллерии достаточно быстро. Толковый гражданский водитель научится ставить «КамАЗом» или «Уралом» панораму «на колышек», не считая других операций, в сроки дни-недели.
Конечно же, призывники-срочники приобретут навыки обслуживания буксируемой артиллерией значительно быстрее, чем самоходной.
Правильно законсервированная комплектная БГ вводится в строй силами л/с и технических служб подразделения в пределах десятков часов. В то же время приведение в порядок снятой с хранения самоходки потребует квалифицированного персонала, в условиях ремонтного предприятия – период ремонта далеко не дни.
Дивизион 2А65 на хранении в парке. Фото из личного архива автора
Весной 2014 года ВСУ разместили на примыкающей к Крыму территории ныне российской Херсонской области несколько 2С19 ранних выпусков. До боевого применения тогда не дошло, но были зафиксированы потери САУ с полным выгоранием минимум одной единицы. Инциденты случились вследствие ошибок в эксплуатации второпях введенной непростой техники неподготовленным л/с, и дело не в принадлежности к конкретной армии. Повышенное внимание, а значит – силы и время, для работы более сложной техники нужно затрачивать в любой армии мира.
Все это свидетельствует о мобилизационной ценности буксируемой артиллерии.
Следующий эпизод.
Артиллерийская часть отмобилизована, проведено боевое слаживание и другие необходимые мероприятия. Часть выдвигается в зону БД, к примеру, под Орехов Запорожской области – пример выбран произвольно для наглядности. До ж/д станции – условно: Миллерово или Феодосии, часть прибыла на платформах и в вагонах. Далее – около 200–300 км по автодорогам.
Для перевозки гусеничных САУ потребуются специализированные тягачи повышенной грузоподъемности, буксируемые орудия после разгрузки будут закреплены к собственным тягачам – и в путь, автоплатформы понадобятся разве что для СОБовских и разведывательных МТЛБ, если машина СОБа, РЛС и звуковиков не на колесах. Перевозка САУ на танковозах – больше необходимо времени, топлива, людей.
Основные опасности на марше – нападение ДРГ, авиации противника – беспилотной или пилотируемой, а также собственные технические неисправности.
Куда будет прицеливаться вражеский наводчик при атаке техники на марше?
Вряд ли это будет тонкий силуэт буксируемой гаубицы. Поражение САУ на платформе либо тягача-танковоза в любом случае приведет к отсутствию в нужное время на фронте орудия как минимум на время. Поражение или выход из-за неисправности тягача БГ решается заменой практически любым армейским грузовиком.
Таким образом, буксируемая артиллерия имеет преимущества по перемещению в оперативной и оперативно-тактической зонах.
Далее. Перемещения в тактической зоне и непосредственно боевая работа.
Здесь преимущества БГ перед колесными и гусеничными САУ резко уменьшаются, хотя и не столь катастрофично. Очевидно, что колесная техника будет лучше двигаться по дорогам, гусеничные САУ– по бездорожью, но «севший в грязи грузовик с гаубицей на прицепе вытолкать возможно силами если не расчета, то огневого взвода (взводов) точно. Вызволить в аналогичной ситуации гусеничную САУ без применения дополнительных тягачей не получится.
2А65 на колесах на тактике. Фото из личного архива автора
Размещение на огневой позиции
Однозначно, перевод из походного положения в боевое и обратно для буксируемых систем требует больших усилий расчета («воин, будь бдителен, тебе сапоги выданы не для того, чтоб на них опорную плиту 2А36 уронить!»), и времени на перевод затрачивается несколько больше. Однако, слаженность работы расчета «достигается упражнением», да и выбор и размещение на огневой требует усилий, времени и внимания от расчетов всех систем – и буксируемых, и самоходных. Впрочем, как в любой ситуации и всегда.
Топопривязка ОП.
При своевременной и правильной работе артиллерийской разведки орудие, взвод, батарея занимают проверенные в инженерном отношении и нанесенные на карту (планшет) позиции с указанием основного направления, доворотов, безопасных углов и т. п. Особых различий в работе БГ и САУ здесь нет, как не отличаются ориентирование ОН, доворота, построение веера для БГ и САУ.
Конечно, современные модификации самоходок с автоматизацией всех процессов наведения от спутниковой привязки позиции до начала пристрелки по исчисленным с последующей корректировкой имеют неоспоримые преимущества в скорости, точности и удобстве работы перед БГ и САУ предыдущих поколений. Электроника, особенно надежная – это очень функционально и удобно, но при этом вспоминаются слова моего преподавателя СУО пп-ка Ивана Ивановича Е. – «пулька попадет в твой дорогущий блок, и останешься ты в чистом поле с биноклем и картой, если не потеряешь». Под термином «пулька» грамотный и ироничный пп-к Е. подразумевал всевозможные виды поражения и неисправностей материальной части.
К тому же электронными блоками вполне реально оснастить по мере возможности и необходимости имеющиеся и перспективные БГ по примеру тех же «топоров».
Привязались, рассчитали данные, пристрелка.
«Стой… Цель… Снаряд… Взрыватель… Заряд… Прицел… Уровень… Доворот… Огонь… Орудие… Выстрел… Недолет 200… Переместить орудие на 200 м вперед…»
Пристрелка и корректировка идентичны для буксируемых и самоходных систем, вне зависимости, наблюдаются ли знаки разрывов в буссоль, бинокль, камеру беспилотника или отклонения измеряются дальномером (оптическим, квантовым), РЛС или акустикой.
Непосредственно БР на позиции
Внутри САУ (с размещением расчета в башне и корпусе) не бьет по затылку дождь, снег и ветер, есть свет и отопление, связь и механизация (не всегда) основных процессов. В то же время в заброневом пространстве шум, лязг, задымление, ограниченные возможности наблюдения за внешним, особенно воздушным пространством. Да и сама гусеничная башенная САУ, которых у нас и у всех большинство, представляет собой, по сути, подвижную металлоконструкцию с высокой плотностью размещения механизмов с повышенной опасностью, горючих и взрывчатых веществ.
Попадание в САУ современных средств поражения при, повторимся, ограниченной возможности наблюдения, приведет в лучшем случае к необходимости восстановления в специализированной ремонтной организации.
Расчет буксируемого орудия работает на свежем воздухе со всеми преимуществами и недостатками такой работы, одним из главных преимуществ в современных условиях есть возможность непрерывного мониторинга окружающей обстановки, и при обнаружении на слух, визуально или техническими способами вражеского беспилотника, снаряда, мины расчет имеет возможность своевременно укрыться от поражения.
Напрашивается прямая аналогия с размещением пехоты на броне «верхом» – в движении все наблюдают, в опасной ситуации – врассыпную, и дальше действия по необходимости и обстоятельствам.
При размещении на огневой позиции, особенно стационарной, буксируемое орудие значительно легче замаскировать, снаряды и заряды рассредотачиваются на безопасных расстояниях, в идеале в укрытых окопах, что способствует лучшей устойчивости орудия и расчета.
Еще в «добеспилотные» времена практиковалось «изъятие» из расчетов БГ 1–2 номеров для наблюдения и охраны периметра огневой позиции. Сейчас эта возможность приобрела еще большую ценность.
Орудийные части, заряды, снаряды, в том числе корректируемые и активно-реактивные, у самоходных и буксируемых вариантов гаубиц одни и те же. Дальность стрельбы одинаковая, скорострельность сопоставимая. Неоспоримая ценность САУ, особенно современных –лучшая временная динамика при реализации огневого налета «ударил-убежал» и возможность применения режима «шквал огня». Для нас пока перспективная возможность. Все остальные огневые возможности для БГ и САУ одинаковы.
Контрбатарейная борьба
КББ – отдельная обширная тема, но, если вкратце, то это прежде всего разведка, целеуказание, грамотное расположение огневых позиций с прикрытием как артиллерией, так и прочими огневыми средствами. И максимальная дальность стрельбы артсистем – как буксируемых, так и самоходных, или несколько «лишних» минут боевого/походного положения, конечно, важны, но могут и должны компенсироваться правильной организацией боевой работы.
Заметим в скобках, что стрельба на полном заряде на максимальную дальность – это наибольший износ ствола и механизмов орудия, повышенные нагрузки на лафеты и шасси, повышенное рассеивание снарядов и соответствующее снижение точности. Это как на спидометре автомобиля может быть указана максимальная скорость, но часто ли на ней автомобиль используется?
Боевая устойчивость, обслуживание и ремонтопригодность
Прямое или близкое попадание вражеского крупнокалиберного боеприпаса приведет к выходу из строя любого орудия. Средства поражения меньшей мощности также не приносят повышения боеспособности ни расчету, ни материальной части. Считаемая еще 10–20 и более лет назад бесспорным преимуществом противопульная и противоосколочная броневая защита САУ при современных средствах поражения – прежде всего барражирующих боеприпасах всех видов – требует усиления и дополнения.
И в случае САУ, с одной стороны, важно, что усиления есть к чему закреплять и дополнения от чего запитывать энергией, но, с другой стороны, такие усиления увеличивают и без того немалые массу и габариты установки, затрудняют маскировку, в той или иной мере ограничивают функционал гаубицы, а в экстренной ситуации увеличивают время на покидание боевой машины.
Возможно, открытая компоновка современных САУ на автомобильном шасси – один из выходов.
При поражении буксируемого орудия тем же FPV-дроном или роем у расчета, по крайней мере, имеется возможность своевременно обнаружить подлетающий боеприпас и укрыться от поражения, а попадание боевой части в большинстве случаев не приведет к образованию вторичных поражающих факторов. БГ– это несколько тонн качественного металла и относительно небольшое количество каучука и машинного масла.
Перечень операций при ежедневном и периодическом ТО у БГ значительно короче, по сравнению с любыми САУ. Средний, капитальный и восстановительный ремонт, как отмечалось выше, по трудоемкости и длительности у буксируемых систем также отличается в значительно лучшую сторону.
Выводы
Резюмируя ситуативное сравнение буксируемых и самоходных орудий, приходим к выводу, что буксируемые системы облают неоспоримым преимуществом при мобилизационном развертывании, при необходимости наращивания артиллерийской группировки в сжатые сроки, особенно в оперативной и оперативно-тактических зонах.
Буксируемые системы менее подвержены поломкам и повреждениям, легче в обслуживании, ремонте, восстановлении. При практически равных с САУ огневых возможностях недостатки БГ могут и должны компенсироваться правильной организацией боевой работы. Хотя, конечно, гладко было на бумаге…
Конечно, в составе танковых, механизированных соединений наиболее целесообразно использовать САУ, выполненные на унифицированных гусеничных шасси, что и подтверждает практика еще со времен СА. Танковых прорывов в новейшее время пока не наблюдаем, но их и не отменял пока никто.
Место БГ, прежде всего, в составе артиллерийских полков и бригад, в т. ч. РВГК, оперативно перемещаемых своим ходом на необходимые участки фронта. Также место БГ в составе мотострелковых полков на колесной технике.
Весной 2014 года во время «Крымской весны» первыми под Джанкой по феодосийской трассе прибыли КамАЗы с 2А65 на прицепе.
В настоящее время состоят на вооружении и используются в боевых действиях одновременно несколько систем – Д-20, Д-30, 2А65, 2А36, соответствующие им самоходки и несколько типов ОФ-снарядов с зарядами, не считая систем калибра 85, 100, 120 мм. Столь большое количество систем имело и имеет на то свои причины, но не о них сейчас речь. В ходе БД большая часть этих систем израсходует свой ресурс и будет подлежать замене.
Один из вариантов 2А35. Фото автора
По информации из открытых источников, нашими ВС принимаются перспективными орудия двух калибров –120 и 152 мм. Видимо, в калибре 152 мм перспективной массовой станет система, созданная на базе 2А64/65 с учетом боевого опыта. Возможно, длина ствола будет увеличена до 52 клб, и для самоходного, и для буксируемого вариантов.
Технологически – изготовить ствол что 47 клб, что 52 клб – практически одно и то же. Предполагаю, что это не сделано до сих пор из-за высокого рассеивания имеющихся снарядов на дальностях, соответствующих 52 клб.
Большой расход во время БД снарядов позволит запустить производство перспективного ОФ-снаряда для перспективной гаубицы. Будет ли он унифицирован со снарядом 2С35 – предполагаю, что нет. В силу конструктивных особенностей, 2С35 «Коалиция» вряд ли станет массовой, скорее всего, будет использоваться отдельными подразделениями для решения наиболее важных задач и КББ. Буксируемый вариант «Коалиции» также не будет создан.
Остается открытым вопрос создания перспективной артсистемы для ВДВ и морпехов, но это тема отдельного разговора.
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