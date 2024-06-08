Министр обороны Австрии: Своим разрешением Украине бить поставленным оружием по России отдельные страны НАТО пересекли «красную линию»
Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сделала заявление по поводу разрешения ряда стран НАТО наносить удары их поставленным Украине оружием по «международно признанной» территории России. По словам Таннер, это и есть пересечение «красной линии», которое может привести к серьёзной эскалации.
Глава оборонного ведомства Австрии:
По словам Клаудии Таннер, в данном случае остаётся только порадоваться заявлению генсека НАТО о том, что Североатлантический альянс не будет направлять свои войска на Украину.
На этом фоне появилось заявление официальных лиц Чехии, в котором говорится, что Прага не станет отправлять своих военных инструкторов на Украину.
Министр обороны Яна Чернохова:
По словам Черноховой, пока она не знает, возможно ли обучить такое количество украинских солдат, так как «нет определённости с украинской мобилизацией».
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