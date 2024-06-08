Министр обороны Австрии: Своим разрешением Украине бить поставленным оружием по России отдельные страны НАТО пересекли «красную линию»

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Министр обороны Австрии: Своим разрешением Украине бить поставленным оружием по России отдельные страны НАТО пересекли «красную линию»

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер сделала заявление по поводу разрешения ряда стран НАТО наносить удары их поставленным Украине оружием по «международно признанной» территории России. По словам Таннер, это и есть пересечение «красной линии», которое может привести к серьёзной эскалации.

Глава оборонного ведомства Австрии:



Разрешение от ряда стран для Украины бить поставленным ими оружием по России – пересечение «красной линии».

По словам Клаудии Таннер, в данном случае остаётся только порадоваться заявлению генсека НАТО о том, что Североатлантический альянс не будет направлять свои войска на Украину.

На этом фоне появилось заявление официальных лиц Чехии, в котором говорится, что Прага не станет отправлять своих военных инструкторов на Украину.

Министр обороны Яна Чернохова:

Для Франции такое решение принять легче, ведь Франция находится далеко от Украины. А до нашей Либавы от словацко-украинской границы совсем близко. Мы готовы обучать украинских военных на своей территории, но не на территории Украины. Мы уже обучили 4000 украинских военных в 2023, столько же могли бы обучить и в этом году.

По словам Черноховой, пока она не знает, возможно ли обучить такое количество украинских солдат, так как «нет определённости с украинской мобилизацией».
1 комментарий
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 21:54
    Политика это искусство возможного.Если нет достойного ответа на убийства граждан России в течении лет,то рано или поздно враг обнаглеет.Что мы и наблюдаем. Теперь никто не обращает внимание на наши угрозы пальчиком, потому что это только слова.А нерешительность и разглагольствования властей привели к убеждению за рубежом что Россия слаба,а слабость это приглашение к дальнейшей агрессии.