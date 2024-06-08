Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовую

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Экономист Глазьев рассказал об основных принципах новой финансовой системы, которая может заменить долларовую

Академик РАН, доктор исторических наук Сергей Глазьев в ходе Международного форума в Санкт-Петербурге изложил концепцию новой мировой финансовой системы, которая должна заменить существующую долларовую.

По словам Сергея Глазьева, американцы по-прежнему сильны в первую очередь благодаря выстроенной ими же валютной системе, когда международные платежи главным образом основываются на долларе США. Однако, хотелось бы того или нет властям и корпорациям США, такая система уже начинает терять позиции. Её призвана заменить новая система, которую предлагает к реализации Российская Федерация.



Экс-советник президента России:

Новая система должна быть основана на международном договоре. В её основе должна быть абсолютно прозрачная, цифровая валюта, которая не может принадлежать какой-то одной стране. В рамках этой концепции все международные платежи будут осуществляться посредством цифровой валюты, к пропорциональной эмиссии которой должен быть доступ у всех участников договора. Внутри стран, конечно же, будут сохранены обычные валюты.

По словам одного из ведущих экономистов России, такая система автоматически лишает те или иные страны возможности диктовать другим странам свои условия посредством санкций. Глазьев напомнил, что сегодня основные американские санкции осуществляются посредством банков. При новой же системе, когда будет действовать глобальный договор по цифровой валюте, банки стран мира становятся, по сути, равноправными, что исключает давление через какой-либо из них на ведение той или иной страной своей экономической деятельности.

Сама эта концепция фактически раскрывает то, почему же США так рьяно пытаются цепляться за свою «гегемонию». Ведь новая финансовая система, предлагаемая Россией, рушит систему долларового диктата, на которой основано само существование той самой американской гегемонии. Для США неприемлемо, чтобы они теряли возможность мирового финансового контроля, контроля со стороны ФРС и крупнейших корпораций. Но сила новой концепции в том, что она призвана освободить страны мира от долларового рабства – от тотального контроля своей политики со стороны Вашингтона. Безусловно, для десятков стран мира, включая страны БРИКС, эта идея очень привлекательна.

32 комментария
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  1. AlexGa Звание
    AlexGa
    0
    Вчера, 22:54
    Завязываться на электронные деньги это фантастика. Например, крупный конфликт, интернет лег, как платить. Проще ввести золотой эквивалент. И все,многие великие становятся бедными. И страны и люди.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Вчера, 23:02
      Собственно - почему только золото? Можно ввести корзину ценных металлов.. Всякие там иридии-палладии не менее востребованы. А то и более. Я уж молчу об уране.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Вчера, 23:03
        Новая система должна быть основана на международном договоре. В её основе должна быть абсолютно прозрачная, цифровая валюта, которая не может принадлежать какой-то одной стране.

        А как быть тогда с паритетом национальных валют между собой?
        Не совсем понятно.
        И кто именно и в какой стране будет содержать технически эту цифровую систему и обеспечивать финансово её техническую эксплуатацию по переводу траншей?
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Вчера, 23:06
          Цитата: AlexGa
          Завязываться на электронные деньги это фантастика. Например, крупный конфликт, интернет лег, как платить. Проще ввести золотой эквивалент.

          Я тоже так считаю.
          Вернуться к золотому эквиваленту будет надёжнее.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Вчера, 23:34
            Будет два рынка золота брикс и запад ? laughing Догадайтесь с одного раза, куда золото переместится.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Вчера, 23:55
              Цитата: tralflot1832
              Догадайтесь с одного раза, куда золото переместится.

              А будет как при Сталине.
              Каждая страна будет держать своё золото при себе и уж точно не доверять передачу его на хранение банкам США и Великобритании, которые себя уже давно дискредитировали!
              Чем сложнее система, тем она более не надёжная!
              Страны БРИКС просто должны между собою договориться отказаться от америк. доллара как от резервной валюты. Вот т всё!
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Вчера, 23:06
          Если вспомнить изначальную функцию денег, как прямой эквивалент товара... Почему бы не торговать по бартерным межправительственным соглашениям, как раньше? Вульгарис - Индия нам поставляет миллион тонн хлопка, а мы ей миллион тонн нефти. Кто конкретно будет осуществлять поставки - дело каждой страны. А в чём будет выражена при таком раскладе цена - да какая разница? хоть в нгултрумах или кванзах. Денежное выражение всё равно служит исключительно удобству подсчётов..
          1. norbert Звание
            norbert
            0
            Вчера, 23:11
            а если страна не может поставить то что нам нужно (или мы), все?
            1. boriz Звание
              boriz
              0
              Вчера, 23:44
              Страна лузер попадает под управление более эффективного соседа, теряя часть суверенитета. Хотя никто заставлять не будет, только народ самой страны лузера. Да и сама эффективная страна может не согласиться.
              Например, лет через 5 - 10 приползут на коленях трибалты к России. А на фига они нам? И их пошлют.
              1. norbert Звание
                norbert
                0
                Вчера, 23:46
                да они и так подпадут, т.к. им есть нужно что-то будет.
                но официально оформлять это в мировой экономической системе это нельзя
                1. boriz Звание
                  boriz
                  0
                  Вчера, 23:49
                  им есть нужно что-то будет

                  А это будут их личные проблемы. Население вымрет/разбежится. Или страны переформатируются.
                  1. norbert Звание
                    norbert
                    0
                    Вчера, 23:51
                    на такую систему никто не согласится)

                    и куда население разбежится, к нам китай и т.д., а они нам нужны тут?
                    1. boriz Звание
                      boriz
                      0
                      Сегодня, 00:01
                      на такую систему никто не согласится)

                      Кто не согласится? Договариваться будут считанные единицы стран. Примерно, Китай, Россия, США, Индия. Может ещё кто подтянется, Латинская Америка например, но это вряд ли.
                      Остальных просто поставят в известность. А дальше каждая страна - лидер зоны будет форматировать свою зону. По своему разумению и выработанным правилам. Кто не хочет - вали куда хочешь. Сойди с планеты. Попробуй пристегнуться к другой зоне, но это вряд ли. Ещё Наполеон сказал, что география - это судьба.
                      А убогих кормить никто не будет.
      2. norbert Звание
        norbert
        +4
        Вчера, 23:13
        не прокатит такое.
        будь то золото или другой товар, его должно быть достаточно что бы он мог собой обеспечить все товары на рынке. в мире столько золота нет по текущей его ценности, а если повышать эту ценность (стоимость) то начнут дорожать товары содержащие это золото.

        золотой стандарт уже был, это пройденый этап, никто к нему возвращаться не будет
        1. boriz Звание
          boriz
          0
          Вчера, 23:39
          его должно быть достаточно что бы он мог собой обеспечить все товары на рынке. в мире столько золота нет по текущей его ценности,

          Есть же клиринговая система. Стороны осуществляют транзакции и ведут их подсчёты. А периодически (раз в квартал, раз в год) подбивают бабки и переправляют разницу в золоте.
          1. norbert Звание
            norbert
            0
            Вчера, 23:44
            ну как вы это себе представляете, грузить сухогрузы золотом на триллионы?
            а если золота нет, его тогда нужно будет сначала купить.
            очень дорогое оно получится, а это все-таки сырье.

            сейчас эпоха цифровизации и методы и подходы должны быть соответствующие
            1. boriz Звание
              boriz
              0
              Вчера, 23:47
              Почему на триллионы? Возить придётся разницу.
              А если будет нарастать долг, лузерам же всё равно никто ничего не продаст. И долг не будет расти.
              1. norbert Звание
                norbert
                0
                Вчера, 23:48
                я понял что разницу, там разница большая. а по какому курсу разницу считать?
                на момент выплаты или сделки?

                а как лузеры развиваться будут?
                1. boriz Звание
                  boriz
                  0
                  Вчера, 23:54
                  1.Курс - вопрос технический. Например, курс меняется сразу после принятого периода подсчёта разницы.
                  2.А зачем лузерам развиваться? Геополитика - джунгли. Этого никто не отменял. Народ пусть меняет элиты и (или) просится под крыло лидеру ближайшей валютной зоны.
      3. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 23:38
        Цитата: paul3390
        Собственно - почему только золото? Можно ввести корзину ценных металлов.. Всякие там иридии-палладии не менее востребованы. А то и более. Я уж молчу об уране.

        Просто из-за выключения из промышленности металлического золота, так как его по погребам складывают, именно такие дорогие айфоны. Контакты золотить- это надежность и дорого!
        А иридий с палладием под подушку складывать- таже ерунда. Не сможем однажды создать высокотехнологичный, прорывной продукт(вроде нуль-транспортировки) только потому, что иридий дорогой и производить с ним опыты нет финансирования- вполне реальный сценарий. И Человечество останется прозябать на третьей планете от Солнца. Кстати, Солнцу всего 1.5 миллиарда лет осталось светить.
      4. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 23:42
        Цитата: paul3390
        Собственно - почему только золото?

        Правильно золото - это всего лишь один из эталонов меры ценностей. А если посмотреть шире, то для жизни и существования золото вообще не нужно. А что нужно:
        - энергия
        - продовольствие
        - ресурсы (ископаемые, водные, возобновляемые)
        Так вот можно корзину ценностей в мире определить и на них ориентироваться как эталон и выпускать деньги именно этих эталонов например:
        - энергетическая валюта (ЭВ) всё что продаётся в виде энергии (нефть, газ, элестричество)
        - продовольственная валюта (ПВ) продукты питания и оценка их ценностей одинаковых для всего мира
        - ресурсная валюта (РВ) тоже понятно какие товары в неё входят
        И что получаем, что каждая страна может выпускать и произволить то, что у неё есть и выставлять на продажу во всём мире по этим установленным фиксированным ценам. Понятно, что между валютами свой пересчёт будет для уравновешивания ценностей.
        Значит каждая страна без исключения может быть носителем валют их выпускать и покупать на них то, что нужно им без диктата США или Еврозоны. Мало того предусмотреть альтернативную систему бартерного обмена товар-товар, но уже по согласованию сторон обмена и так далее.
        Эта финансовая система должна контролироваться поддерживаться и изменяться общемировой организацией куда равноправно входят все страны (ну типа ООН).
    2. SanichSan Звание
      SanichSan
      +3
      Вчера, 23:04
      Цитата: AlexGa
      Например, крупный конфликт, интернет лег, как платить.

      если "интернет лег" (нет связи между банками) то вы никаких расчетов проводить не сможете ни в какой системе. ни в новой ни в старой. request возить золото грузовиками? вообще так себе идея...
    3. Грац Звание
      Грац
      +1
      Вчера, 23:42
      проблема не в электронных деньгах, а в их обеспечении, мне кажется в каждой стране должен быть сформирован обеспечительный фулл из национальных богатств в большей степени ресурсной-минеральной базы, часть может быть представлена инновационными разработками, технологиями, но поскольку такие вещи быстро устаревают и обесцениваются, то периодически масса этого фулла должна пересматриваться в сторону увеличения или уменьшения
    4. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 23:45
      Цитата: AlexGa
      Завязываться на электронные деньги это фантастика

      Но с системой, которую имеем сейчас, то же самое, большинство долларов тоже виртуальные.
  2. nikon7717 Звание
    nikon7717
    +3
    Вчера, 22:54
    Похоже Глазьев озвучил подробные планы банка БРИКС по созданию цифровой валюты. Об этом уже с начала СВО идут разговоры. Проверка реакции?
    1. norbert Звание
      norbert
      +1
      Вчера, 23:14
      озвучивание идеи в массы - один из этапов реализации
  3. rotfuks Звание
    rotfuks
    -1
    Вчера, 22:56
    как бы Глазьев не поплатился за такие смелые идеи. Премьер Словакии поплатился за более скромные заявления. А на Дугина обьявили охоту вообще непонятно за что. Сейчас такое время что люди с кастрюлями способны на все по отмашке из фашингтона.
  4. Комментарий был удален.
    1. Hwostatij Звание
      Hwostatij
      0
      Вчера, 23:07
      А как быть тогда с паритетом национальных валют между собой?
      Не совсем понятно.

      Да тут, на самом деле, вообще ничего не понятно. Как будет осуществляться эмиссия, оборот, обеспечение и прочие малозначащие мелочи? Статья вообще ни о чем.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Вчера, 23:01
    Для США неприемлемо

    А я вот не уверен в правильности формулировки. Для ТНК, временно базирующихся в США и финансовых барыг - да, так и есть. А вот для американского народа и государства США - похоже, что крах нонешнего доллара может в конечном итоге оказаться и благом.. Как это не странно. По крайней мере - с них слетят многотриллионные долги, исчезнут все эти финансовые спекулянты, нонеча высасывающие всю кровь из их реальной экономики, нивелируется куча дармоедов, сидящих на шее у государства, усмирят аппетиты ВПК и армии, в общем - есть шанс зажить жизнью нормальной вменяемой страны. Но - тут конечно неизбежна гражданская война в той или иной форме. Просто так - вся эта публика позиции не сдаст..
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 23:06
    США ничего не могут сделать с экспортом Иранской нефти в КНР на так называемые НПЗ " Чайники" ,США не видят платежи.Даже уже американские трейдеры по торговле нефтью кроют байдена последними словами по этому вопросу. laughing
  7. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Вчера, 23:45
    Никто не будет отрицать того факта что многие страны находятся под санкциями много десятилетий. Но тем не менее эти страны существуют и торгуют в обход всяких санкций. А как вам тот факт что доллар был признан резервной валютой в 1944 году, но до этой даты мировая торговля существовала и процветала. То есть, фактически, сейчас достаточно вернуться к мировой торговле на состояние 1943 года. Возможно не будет моментального перевода денег и кое кто лишится фондовых рынков и многие перестанут играть на бирже. Лопнут мыльные пузыри. Но мировая экономика от этого не пострадает.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Вчера, 23:51
      Просто это никому не выгодно, кроме "лузеров", которые попали под санкции. Можно вспомнить ту же ситуацию с индийскими рупиями и нашими рублями, это просто неконвертируемые валюты, которые никому больше не нужны, а доллар он и в Африке доллар, даже в Иране есть черный рынок валюты.