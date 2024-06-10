Десантные силы японского флота
По итогам Второй мировой войны Япония не имела права иметь собственные вооруженные силы, и был юридически закреплён отказ от участия в военных конфликтах. В частности, во второй главе Конституции Японии, принятой в 1947 году, говорится:
Однако уже 1952 году под контролем и при поддержке США началось формирование Национальных сил безопасности, а в 1954 году на их базе стали создаваться Силы самообороны Японии. Формально эта организация не является вооруженными силами, в самой Японии считается гражданским ведомством, а командующим Силами самообороны является премьер-министр.
Хотя численность японских Сил самообороны относительно невелика и сейчас не превышает 250 000 человек, они являются достаточно боеспособными и оснащены современной техникой и вооружением. Весьма грозную силу представляют собой Морские силы самообороны, которые по надводной составляющей многократно превосходят российский Тихоокеанский флот.
Японские ВМС состоят из четырёх командований: эскортных сил, подводных сил, авиационного и учебно-испытательного. В свою очередь, командование эскортных сил разделено на четыре флотилии (эскортные группы), а командование подводных сил — на две флотилии.
В составе японского флота имеется 4 миноносца-вертолётоносца, 10 эсминцев УРО (два учебных), 28 эсминцев, 10 фрегатов и 25 подводных лодок (две учебные). Для поддержки действий Морских сил самообороны вдали от своих берегов предназначены 15 вспомогательных кораблей океанского класса (минный заградитель, большие десантные корабли, тральщики, транспорты, танкеры, большие буксиры и т. д). Для обслуживания военно-морских баз имеется приблизительно 60 вспомогательных судов и 20 буксиров. Противоминную и противодесантную защиту прибрежных вод обеспечивают 25 малых тральщиков и 7 ракетных катеров. Численность личного состава – около 45 000 человек.
В составе Морских сил самообороны есть корабли и плавсредства, которые предназначены или могут использоваться для высадки десанта на побережье, что идёт в разрез с официально декларируемым оборонительным назначением японского флота.
Многоцелевые вертолётоносцы типа «Идзумо»
6 августа 2013 года был спущен на воду, а 25 марта 2015 года официально вступил в строй вертолётоносец типа «Идзумо». Формально этот корабль с полным водоизмещением 27 000 т является «эсминцем», что связано с законодательным запретом строительства в Японии боевых кораблей большего класса.
Ударная группа авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Великобритании проводит совместные учения с вертолётоносцем Морских сил самообороны «Идзумо» (DDH-183) и вертолётоносцем «Исэ» (DDH-182), 9 сентября 2021 года
Фактически же «Идзумо» можно считать лёгким авианосцем. Например, британский авианосец «Инвинсибл» имел полное водоизмещение 20 600 т. Длина «Идзумо» составляет 248 м, ширина – 38 м. Палуба возвышается над уровнем моря на 23,5 м, осадка – 7,5 м. Комбинированная силовая установка в составе четырёх турбин General Electric LM2500 общей мощностью до 112 000 л.с. обеспечивает скорость хода до 30 узлов. Экипаж – 470 человек. На борту кратковременно можно разместить ещё примерно 500 человек десанта.
Вертолётоносец «Идзумо»
Корабль оснащён современным радиоэлектронным оборудованием. Для обнаружения воздушных целей имеется РЛС с АФАР OPS-50, за водной поверхностью следит радар OPS-28, подводную обстановку освещает ГАС OQQ-23. Для радиотехнической разведки и постановки активных помех предназначена станция NOLQ-3 D-1. Боевая информационно-управляющая система OYQ-12 увязывает в одну сеть все системы обнаружения, управляет полётами, а также средствами РЭБ, противоторпедной и противовоздушной обороны. Тактические каналы связи, работающие по протоколу Link 16 в режиме реального времени, дают возможность обмениваться информацией с японскими и американскими самолётами и кораблями, оборудованными соответствующей аппаратурой.
Для самообороны в ближней зоне предназначены противоторпедный комплекс OLQ-1, два ЗРК SeaRAM и два 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS, а также несколько 12,7-мм пулемётов.
Изначально корабль был способен принять до 14 вертолётов SH-60K SeaHawk и MCH-101. В октябре 2021 года с палубы «эсминца-вертолётоносца» взлетали и садились истребители F-35B, принадлежащие КМП США.
После доработки на «Идзумо» смогут базироваться до 12 таких самолётов. Также рассматривается вариант использования БПЛА MQ-8C и RQ-21A. Всего после модернизации корабль сможет принять до 28 различных летательных аппаратов.
Вслед за «Идзумо» Морским силам самообороны в марте 2017 года был передан однотипный с ним вертолётоносец «Кага» (DDH-184).
Вертолётоносцы «Идзумо» и «Кага»
В мае 2019 года было объявлено, что «эсминец» «Кага» будет переделан в авианосец, после чего сможет нести истребители F-35B. 24 марта 2022 года «Кагу» поставили для модернизации на верфь Japan Marine United в городе Куре. Корабль, находивший в сухом доке до 20 апреля 2023 года, получил переднюю часть палубы прямоугольной формы, лифты увеличенной грузоподъёмности и специальное оборудование для базирования самолётов. После того как на авианосце будет размещено палубное авиакрыло, состоящее из двенадцати F-35B, его полное водоизмещение приблизится к 30 000 т.
Портом приписки «Идзумо», входящим в состав 1-й эскортной группы, является Йокосука, где по соседству с японскими боевыми кораблями на постоянной основе базируется американская АУГ в составе авианосца «Рональд Рейган» (CVN-76) и кораблей сопровождения.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолётоносец «Идзумо» у причальной стенки в порту Йокосука. Снимок делан в октябре 2023 года
«Кага» является самым крупным кораблём 4-й эскортной группы Морских сил самообороны, базирующейся в Куре. В настоящее время корабль находится у достроечной стенки судостроительной верфи, где оснащается техническими средствами, необходимыми для базирования истребителей.
Спутниковый снимок Google Earth: «авианесущий эсминец» «Кага» у достроечной стенки предприятия Japan Marine United. Снимок сделан в октябре 2023 года
Судя по всему, многоцелевой вертолётоносец «Идзумо» пока сохраняет возможность использования базирующихся на нём вертолётов для переброски десанта. Но «Кага» после завершения переоборудования такой возможности лишится. Палубные истребители F-35B могут применяться для обеспечения ПВО эскадры, осуществляющей десантную операцию, и для авиационной поддержки морской пехоты, высадившейся на берег.
Многоцелевые вертолётоносцы типа «Хьюга»
18 марта 2009 года в состав ВМС Японии вошёл вертолётоносец «Хьюга», а 16 марта 2011 года однотипный вертолётоносец «Исэ». Было заявлено, что основным назначением этих кораблей является противодействие подводным лодкам. Но вертолётоносцы могут использоваться и как корабли управления, а также для переброски и снабжения десанта.
Вертолётоносец «Хьюга»
Длина вертолётоносца составляет 197 м, ширина – 33,8 м, полное водоизмещение – 19 000 т. Четыре газотурбинных двигателя общей мощностью 100 000 л.с. обеспечивают скорость хода до 30 узлов. Во внутреннем ангаре могут разместиться 11 вертолётов среднего класса. С учётом вертолётов, стоящих на палубе, их количество достигает 18 единиц.
Контроль воздушного пространства осуществляется радиолокатором FCS-3, за морской поверхностью наблюдает РЛС OPS-20, подводную обстановку контролирует ГАС OQQ-21.
Корабли класса «Хьюга» неплохо вооружены. Для борьбы с воздушным противником имеется 16 ЗУР RIM-162, размещённых в вертикальных пусковых устройствах Мк 41. Противовоздушную оборону ближней зоны обеспечивают два 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS и четыре 12,7-мм пулемёта. Уничтожение вражеских субмарин обеспечивается при помощи двенадцати противолодочных ракет Aslok и двух трёхтрубных 324-мм торпедных аппаратов Mk 32.
Спутниковый снимок Google Earth: вертолётоносец «Хьюга» рядом с другими боевыми кораблями Морских сил самообороны на стоянке военно-морской базы Йокосука
Вертолётоносец «Хьюга» приписан к 1-й эскортной группе и базируется в военно-морской базе Йокосука. В свою очередь, вертолётоносец «Исэ» входит в состав 4-й эскортной группы, и его портом приписки является Куре.
Большие десантные корабли типа «Осуми»
Десантные корабли типа «Осуми» сочетают в себе возможности десантно-вертолётных кораблей-доков и танкодесантных кораблей. Морские силы самообороны классифицируют их как транспортные, поскольку они не имеют открывающихся спереди створок и не могут высаживать десант непосредственно на пляж.
Большой десантный корабль «Осуми»
Своими кормовыми доковыми камерами и полётной палубой корабли типа «Осуми» больше похожи на уменьшенные американские УДК, чем на танкодесантные. При проектировании кораблей данного проекта закладывалась возможность переброски полного батальона морской пехоты вместе с танковой ротой. Штатно на борту корабля летательные аппараты не базируются, но на верхней палубе достаточно места для одновременного взлёта и посадки нескольких вертолётов CH-47 или конвертопланов MV-22B Osprey.
«Осуми» имеет полное водоизмещение 14 000 т. Его длина составляет 178 м, ширина – 25,8 м, осадка – 6 м. Две дизель-электрических установки общей мощностью 27 000 л.с. обеспечивают максимальную скорость 22 узла. При движении со скоростью 20 узлов дальность плавания достигает 5000 миль. Экипаж корабля – 135 человек, на борту также достаточно места для размещения 330 морских пехотинцев.
На «Осуми» имеются навигационная РЛС OPS-20, станция просмотра воздушного пространства OPS-14С и радар OPS-28D, предназначенный для обзора морской поверхности. Защита десантных кораблей типа «Осуми» возлагается на эскортные эсминцы и фрегаты. Для самообороны от ПКР имеется четыре 20-мм установки Mark 15 Phalanx CIWS, два 12,7-мм пулемёта, а также система отстрела радиолокационных ловушек.
На верхней палубе можно поместить 38 двухосных полноприводных грузовиков Туре 73, а на нижней палубе 27 таких автомобилей, до 18 танков Type 90 и два десантных катера на воздушной подушке LCAC-1.
Большой десантный корабль «Симокита»
Головной корабль «Осуми» (LST-4001) вступил в строй 11 марта 1998 года, второй корабль «Симокита» (LST-4002) был принят флотом 12 марта 2002 года, третий «Кунодонг» (LST-4003) – 26 февраля 2003 года.
Спутниковый снимок Google Earth: десантный корабль типа «Осуми» рядом с другими кораблями Морских сил самообороны на стоянке военно-морской базы Куре
Все три корабля типа «Осуми» входят в состав 1-й транспортной группы, приписанной к военно-морской базе Куре.
Десантный корабль LCU-2002
В конце 1980-х для Морских сил самообороны на верфи Sasebo Heavy Industries в городе Сасебо были построены два транспортно-десантных корабля с бортовыми номерами LCU-2001 и LCU-2002. Аббревиатура LCU расшифровывается как Landing Craft Utility – утилитарный десантный корабль, предназначенный для транспортных перевозок и десантных операций. В настоящее время в строю остался один LCU-2002, базирующийся в Йокосуке.
Полное водоизмещение этого корабля достигает 550 т. Длина – 52 м, ширина – 8,7 м, осадка – 1,6 м. Два дизеля Mitsubishi S6U мощностью 1500 л.с. обеспечивают скорость 12 узлов при дальности хода 1700 миль. Корабль вооружён 20-мм шестиствольной пушкой «Вулкан» с ручным наведением.
Собственный экипаж составляет 28 человек. Имеется возможность принять 76 десантников, несколько транспортных средств или груз общей массой до 70 т.
В настоящее время малый десантный корабль LCU-2002 считается морально и физически устаревшим, в связи с чем будет списан в ближайшее время.
Десантные катера YL-09
Согласно справочным данным, в Морских силах обороны служат семь десантных катеров (самоходных плашкоутов) типа YL-09, которые имеют бортовые номера с YL-12 по YL-18.
Полное водоизмещение достигает 70 т. Длина – 27 м, ширина – 7 м, осадка – 1 м. Дизельный двухвальный двигатель мощностью 560 л.с. обеспечивает скорость до 12 узлов.
Десантные катера на воздушной подушке Type 1
Для транспортировки техники и личного состава на берег с десантных кораблей типа «Осуми» используются катера на воздушной подушке Type 1. Такое наименование в ВМС Японии получили американские LCAC-1. Всего эксплуатируется 6 таких катеров, но в перспективе возможна закупка дополнительной партии. Первый катер LCAC-2101 поступил в 1997 году, а последний LCAC-2106 – в 2002 году.
Все катера Type 1 числятся за 1-й флотилией десантных катеров, которая является структурным подразделением 1-й транспортной группы.
Катер на воздушной подушке имеет полное водоизмещение 167 т. Его длина достигает 26,8 м, ширина – 14,33 м. В качестве главной энергетической установки используются четыре газотурбинных двигателя Lycoming EnginesTF40B мощностью 4000 л.с. Также имеется два вспомогательных Turbomeca T62 мощностью 150 л.с. Максимальная скорость более 48 узлов. Дальность хода на крейсерской скорости 40 узлов с полной нагрузкой – около 200 миль. Экипаж – 5 человек.
Грузоподъёмность достигает 75 т. Так, на учениях КМП США катера LCAC-1 неоднократно демонстрировали способность доставить в зону высадки танк M1 Abrams или 4-колёсные бронемашины LAV-25, или 3 плавающие гусеничные машины AAV7.
LCAC-1 может выйти из воды на песчаный пляж, но существует большая вероятность, что десантируемая колёсная техника завязнет в песке. Чтобы этого не произошло, в зоне высадки раскатывается матовое покрытие.
Из-за сильного шума и ветрового давления на палубе невозможно перевозить неукрытый личный состав. Для этого используется съёмный модуль, в который помещается 145 вооружённых бойцов и 19 м³ различных припасов.
Перспективы развития десантных сил японского флота
На пресс-конференции, состоявшейся 16 февраля 2021 года, было объявлено о планах создания ещё одной транспортной (десантной) группы, оснащённой тремя новыми кораблями LSV. Эти корабли должны иметь способность перевозить около 1700 т груза и три меньших по размеру десантных корабля LCU для высадки на берег.
В 2014 году японское руководство озвучило намерение приобрести в США десантный вертолётоносный корабль-док типа «Уосп» или «Америка», которые имеют существенно большие возможности, чем японские корабли типа «Осуми». Однако позже после дебатов с командованием Морских сил обороны эти американские корабли сочли слишком крупными для Японии.
Во время ежегодной выставки Defense and Security Equipment International (DSEI), проходившей 18-19 ноября 2019 года в Тибе, корпорация Japan Marine United (JMU) представила проект многоцелевого десантного корабля JMSDF с большой палубой типа LHD.
В конструкции судна предусмотрена затопляемая колодезная палуба для посадки двух десантных кораблей на воздушной подушке LCAC и 20 десантных машин AAV7A1. Полётная палуба во всю длину имеет пять посадочных площадок для вертолётов или конвертопланов. В двух подпалубных ангарах можно разместить ещё пять винтокрылых машин. Судно будет иметь экипаж из 450 человек и может принять 500 морских пехотинцев. Противовоздушная оборона обеспечивается тремя пусковыми установками RIM-116 Rolling Airframe Missile, расположенными в передней и задней части островной надстройки корабля, а также 20-мм артиллерийской системой вооружения ближнего боя Mk 15 Phalanx. Водоизмещение предлагаемого десантного корабля примерно 20 000 т, длина – 220 м, ширина – 38 м, осадка – 8 м. Скорость 24 узла. В целом, предлагаемый десантный корабль JMSDF несколько меньше китайских кораблей Type 075, а также южнокорейского проекта LPH-II, и сопоставим с французским десантным кораблём типа «Мистраль.
На проходящей в Токио военно-морской выставке MAST-2017 (Maritime Air Systems & Technologies) компания Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) представила новый десантный корабль типа LHD.
Предлагаемое судно предназначено для крупномасштабной перевозки основных боевых танков, транспортных средств, грузов и оборудования. На палубе предусмотрено место для пяти вертолётов CH-47. Нижняя палуба достаточно велика, чтобы вместить два катера на воздушной подушке. Всего на корабле можно разместить не менее 24 десантных машин. В кормовой части имеется главный лифт для вертолётов, а в носовой части рядом с островной надстройкой — меньший по размеру лифт для запасов и оборудования. Концепт десантного корабля, предложенный компанией MES, имеет длину 210 м, ширину 35 м и водоизмещение 16 000 т. Максимальная скорость – 22 узла. На корабле есть место для 200 десантников. Средства ПВО: 20-мм ЗАК Phalanx CIWS и пусковая установка SeaRAM. В целом, концепция LHD от MES аналогична французским кораблям типа «Мистраль».
На выставке MAST-2017 компания MES также провела презентацию проекта мобильной десантной платформы MLP, предназначенной для крупномасштабной перевозки десантных катеров на воздушной подушке, танков, транспортных средств и грузов.
Помимо десантных операций, этот корабль может выступать в качестве морской базы снабжения. Общая концепция MLP сочетает в себе транспортно-десантные возможности и подразумевает использование авиационной составляющей. На палубе есть четыре площадки для вертолётов, имеется лифт для подъёма грузов, оборудования и пандус, обеспечивающий доступ транспортных средств между двумя основными палубами. Концепт мобильной посадочной платформы имеет длину 240 м, ширину 39 м и осадку 7 м. Водоизмещение корабля составляет 21 000 т, скорость 15 узлов, максимальная численность экипажа – 240 человек.
Продолжение следует…
Информация