Британский эксперт усомнился в эффективности обещанных Макроном Зеленскому истребителей Mirage 2000-5

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Британский эксперт усомнился в эффективности обещанных Макроном Зеленскому истребителей Mirage 2000-5

Обещанные Макроном Зеленскому французские истребители Mirage 2000-5 не помогут переломить ситуацию в воздухе, на что так надеются в Киеве. Об этом пишет Business Insider.

По мнению американского издания, опросившего авиационных экспертов, французские истребители, о которых на Украине заговорили как о «новой вундерваффе», на самом деле не смогут переломить ситуацию в воздухе. И дело не в их малочисленности, хотя это тоже влияет, а в вооружении. Все дело в том, что самолет несет ракету MICA «воздух-воздух» с дальностью поражения всего 50 км. Если раньше этого вполне хватало, то сейчас уже нет. Российские современные истребители вооружены более дальнобойными ракетами.



Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA.

— заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

Французский Mirage 2000-5, как и американский F-16, при передаче Украине не будут снаряжать современным вооружением, опасаясь, что самолеты могут попасть к российским войскам в руки. Это накладывает определенные ограничения на их применение, оба самолета должны будут приближаться как можно ближе к цели, т. е. работать в зоне поражения российской ПВО. На этом фоне говорить об эффективности самолетов не приходится.

Ранее Макрон объявил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5 из наличия ВВС Франции. Передача техники пройдет в конце года, к тому времени французы должны завершить обучение украинских пилотов. В Киеве уже заявили, что новый самолет поможет бороться с российскими истребителями в воздухе, потому что он «сверхманевренный» и несет серьезное вооружение..
11 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 06:16
    самолет несет ракету MICA «воздух-воздух» с дальностью поражения всего 50 км

    На этом фоне говорить об эффективности самолетов не приходится.

    А вот майданутые считают :
    что новый самолет поможет бороться с российскими истребителями в воздухе, потому что он «сверхманевренный» и несет серьезное вооружение..

    Наивняк... tongue
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:03
      С чего вдруг бесхвостка стал сверхманевренным? Да ещё с таким крылом
      Володя hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 07:06
        Цитата: роман66
        потому что он «сверхманевренный»

        Это так ВСУшники считают...А может надеются, что так ! lol
        Рома hi
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Uncle Lee
      А вот майданутые считают :
      Очередная вундерваффля. Считать уже устали, сколько их было...

      Дайте уже майданутым тактическое ЯО, чтобы без предисловий перевести конфликт в завершающую фазу! И закончим эту историю с существованием недостраны 404. Всё равно, рано или поздно, по вине Запада дойдёт дело до первого, а нам не оставят выбора и будет второе.
  2. mark1 Звание
    mark1
    +1
    Сегодня, 06:26
    Что то переполох от 5-ти миражей поднялся почище чем от явления Ф-16. Почти такие же страдания были по 14 ти челленджерам. Совсем заскучали писюки?
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      +1
      Сегодня, 06:56
      дык, если 5 древних миражей могут победить всю армию РФ, то что смогут сделать 2 сотни рафалей? нам надо сделать вай боюсь боюсь и поднять лапки?
      у кастрюль сейчас состояние как у гитлера в 45-м. цепляются за любую сказку и верят в чудо.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 07:14
        Цитата: LuckyBlog
        у кастрюль сейчас состояние как у гитлера в 45-м. цепляются за любую сказку и верят в чудо
        Прилетит вдруг волшебник в голубом самолёте...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:46
    После заявления Макрона тема Mirage начала активно муссироваться в западных и наших СМИ. Сегодня киев еще не получил F-16, о которых уже говорят больше года и еще не закончилось обучение украинских летчиков, как вдруг заговорили о французских Mirage, на которых еще даже не начиналось обучение пилотов. Если только Макрон не планирует передать самолеты вместе со своими пилотами и техниками. Поэтому создается впечатление, что пока все эти разговоры для успокоения Зеленского и не более.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 06:57
      украинские летчики уже давно учатся на миражи. что говорит о том что сама идея у них была очень давно.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 07:05
        «Украинские летчики уже давно учатся на миражи» —
      2. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 07:12
        украинские летчики уже давно учатся на миражи
        Действительно об этом говорили. Но в отличии от освещения обучения украинских летчиков на F-16 по поводу обучения (переобучения) украинских летчиков на французские самолеты была тишина. И только в июне Макрон заявил, что "Франция начинает подготовку украинских летчиков с сегодняшнего дня, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским"