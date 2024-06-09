«Утешительный приз»: НАТО назначит спецпредставителя по Украине в качестве «компенсации» за отказ в принятии в альянс

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«Утешительный приз»: НАТО назначит спецпредставителя по Украине в качестве «компенсации» за отказ в принятии в альянс

Украину не возьмут в НАТО, на ближайшем саммите альянса этот вопрос даже не будет подниматься, но ее может ожидать «утешительный приз» — назначение постоянного посланника блока. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным американского журнала, ссылающегося на собственные источники, в Брюсселе решили «компенсировать» Киеву отказ во вступлении в НАТО назначением специального посланника. Таким образом, альянс как бы подтверждает свои «долгосрочные обязательства» перед Украиной. Мол, всё нормально, мы о вас не забыли, вот даже представителя назначили. Кстати, такой же представитель когда-то назначался и в Афганистане.



Решение о назначении «старшего гражданского представителя» на Украине еще не принято, обсуждение пройдет на ближайшем саммите альянса в июле. После назначения, а оно состоится обязательно, так как хоть какую-то кость Зеленскому кинуть все же надо, посланник альянса будет отвечать за военную помощь Украине от НАТО и координировать ее потоки.

В самом альянсе отношение к такому предложению неоднозначное, часть стран приветствует его, другая критикует. Среди критиков те, кто тащит Киев в альянс двумя руками. По их мнению, это простая подачка, тогда как главной целью Зеленского является вступление Украины в альянс.

Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать

— заявил один из чиновников НАТО, добавив, что в ближайшее время Украина даже не получит дорожной карты для вступления в альянс.
6 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 06:48
    К спецпредставителю,надо бы добавить,пару транспортных самолетов,для " быстроотезжающих"...Как в Афганистане...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 06:57
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Андрей Николаевич
      К спецпредставителю,надо бы добавить,пару транспортных самолетов
      Я не понял его функции.
      посланник альянса будет отвечать за военную помощь Украине от НАТО и координировать ее потоки

      То ли он будет следить, чтобы на Украине меньше НАТОвской помощи разворовывали, то ли на подпевках к Зеленскому дуэтом клянчить приставлен?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:53
    «Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать» —

    — Решили хвост рубить по частям ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:54
    в Брюсселе решили «компенсировать» Киеву отказ во вступлении в НАТО назначением специального посланника.
    Даже такого "союзника" готового воевать за интересы НАТО необходимо систематически подкармливать обещаниями, чем и занимается альянс. "Специальный посланник" это конечно наверное "мощно", т.к. без него военные советники, специалисты по вооружениям и инструкторы с "добровольцами" НАТО не такое сильное подкрепление своим обещаниям?
    Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать
    А другая часть утешительного приза наверное будет сюрпризом, как для афганцев сотрудничавших с американцами?
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 07:07
    «Утешительный приз»: НАТО назначит спецпредставителя по Украине в качестве «компенсации» за отказ в принятии в альянс

    Совершенно понятно, что пока Путин на практике не покажет место НАТО в участии в СВО, так и будет литься желчь, помощь и экономические диверсии для России...
    А всего-то нужны АДЕКВАТНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ!!!