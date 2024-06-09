Российский истребитель Су-30СМ уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск «Восток»

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Российский истребитель Су-30СМ уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск «Восток»

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВС России. Об этом сообщило Минобороны.

Российский истребитель в ходе патрулирования заданного района обнаружил украинский беспилотник, после чего уничтожил его. Подробности военные не раскрывают, тип дрона ВСУ тоже. С большой вероятностью, это был беспилотник самолетного типа, из числа применяемых по российской территории.



Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск «Восток»

— говорится в сообщении МО.

В дальнейшем экипаж российского истребителя обеспечил прикрытие работающих по позициям ВСУ фронтовых бомбардировщиков, а также вертолетов армейской авиации. После выполнения боевого задания истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Получили сигнал «воздух». Выполнили руление, взлет. По командам с командного пункта вышли в зону дежурства. В воздухе обнаружили воздушную цель, опознали ее как чужую. Выполнили успешный пуск и ее уничтожение. Отработали противоракетный маневр, возврат на аэродром

— рассказал летчик Су-30СМ.

1 комментарий
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 07:24
    Взлетел, сбил, сел....
    рассказал летчик Су-30СМ.