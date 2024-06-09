Штурмовые группы десанта прорвали оборону ВСУ, взяв под контроль половину микрорайона «Канал»

Ивановская 98-я дивизия ВДВ прорвала оборону врага в микрорайоне «Канал» города Часов Яр, заняв большую часть улиц и приблизившись к самому каналу, за которым начинается микрорайон «Новый»

ВС России удалось захватить оставшиеся гаражи на севере микрорайона и проникнуть на территорию бывшего ремонтного завода как с юго-востока, так и с северо-востока, заняв позиции в самом северо-восточном здании

Российские войска прорвали оборону ВСУ в микрорайоне «Канал» Часова Яра, продвигаясь к микрорайону «Новый». Вчерашняя информация об успехах 98-й воздушно-десантной дивизии подтверждается не только российскими, но и украинскими ресурсами.Накануне десантники пробили 500-метровый коридор через позиции ВСУ в микрорайоне «Канал», водрузив российский флаг над одним из зданий в глубине района. Украинские паблики подтверждают, что под контроль российских войск перешла половина микрорайона, другая перешла в серую зону, которая дошла практически до канала Северский Донец — Донбасс, отделяющего микрорайон «Канал» от микрорайона «Новый».— пишут российские ресурсы.Украинский паблик Deep State подтверждает переход большей половины микрорайона под российский контроль. При этом сведения об отступлении украинских подразделений расходятся. По некоторым данным, ВСУшники отступают за канал, по которому проходит основная линия обороны ВСУ в Часовом Яре. В то же время на некоторых участках сопротивление все еще не сломлено, бои идут в районе многоэтажек.- добавляют западные ресурсы.