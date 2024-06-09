«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись в районе Агрегатного завода Волчанска

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские войска медленно, но верно продвигаются вперед. Ситуация тяжелая как в Волчанске, так и под Липцами, противник предпринимает попытки контратаковать. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» ведут бои за Агрегатный завод, где противник создал мощный укрепрайон. Несмотря на ожесточенное сопротивление, за вчерашний день наши сумели взять еще два здания на территории завода, выбив оттуда противника, который предпринял несколько контратак, пытаясь вернуть позиции. Также попытки атаковать наши позиции ВСУ предпринимали в районе парка Горького и в восточных районах города. Наши всё отразили. Общее продвижение в городской застройке составило порядка 250 метров.На Липцевском направлении бои идут в районе Глубокое, где противник бросил в атаку значительные силы при поддержке бронетехники. Тем не менее ему это не помогло, наши контрактники отбили. В то же время ситуация сложная, командование ВСУ вводит в бой новые резервы, пытаясь на данном направлении сбросить наших с господствующих высот. На данный момент можно констатировать, что наши перешли к обороне, перемалывая украинские силы.Также отмечено продвижение наших в районе западнее н. п. Зеленое, где штурмовые группы взяли под контроль две господствующие высоты.На сегодняшний день на Харьковском направлении идут встречные бои, продвижение российских войск приостановлено, но наши сковали своими действиями значительные силы ВСУ. Украинское командование вынуждено снимать резервы с других направлений, ослабляя их, чем пользуются уже наши.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»