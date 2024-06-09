«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись в районе Агрегатного завода Волчанска

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«Северный ветер»: Штурмовые группы «Бесстрашных» продвинулись в районе Агрегатного завода Волчанска

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои, российские войска медленно, но верно продвигаются вперед. Ситуация тяжелая как в Волчанске, так и под Липцами, противник предпринимает попытки контратаковать. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

В Волчанске штурмовые группы «Бесстрашных» ведут бои за Агрегатный завод, где противник создал мощный укрепрайон. Несмотря на ожесточенное сопротивление, за вчерашний день наши сумели взять еще два здания на территории завода, выбив оттуда противника, который предпринял несколько контратак, пытаясь вернуть позиции. Также попытки атаковать наши позиции ВСУ предпринимали в районе парка Горького и в восточных районах города. Наши всё отразили. Общее продвижение в городской застройке составило порядка 250 метров.



На Липцевском направлении бои идут в районе Глубокое, где противник бросил в атаку значительные силы при поддержке бронетехники. Тем не менее ему это не помогло, наши контрактники отбили. В то же время ситуация сложная, командование ВСУ вводит в бой новые резервы, пытаясь на данном направлении сбросить наших с господствующих высот. На данный момент можно констатировать, что наши перешли к обороне, перемалывая украинские силы.



Также отмечено продвижение наших в районе западнее н. п. Зеленое, где штурмовые группы взяли под контроль две господствующие высоты.

На сегодняшний день на Харьковском направлении идут встречные бои, продвижение российских войск приостановлено, но наши сковали своими действиями значительные силы ВСУ. Украинское командование вынуждено снимать резервы с других направлений, ослабляя их, чем пользуются уже наши.
17 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 08:56
    Вот и получается что у ВСУ и людской резерв есть, причем не малый, и с б. к. проблем не наблюдается, про FPV дроны и говорить не приходится дефицита как не было так и нет,не просто придётся нашим ребятам, удачи им ратной.
  2. Hellcos Звание
    Hellcos
    -1
    Сегодня, 08:57
    Судя по нарисованной красной линии, обозначающей наш контроль, враг нас заметно оттеснил. Вплоть до реки город был под нашим контролем. И тем не менее авторы не стесняются писать про "общее продвижение" на сколько-то там сотен метров каждый день
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 09:13
      Вчера карта выложена тут была.Судя по ней,мы в Волчанске контролируем только окраину.
    2. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 09:13
      Цитата: Hellcos
      Судя по нарисованной красной линии, обозначающей наш контроль, враг нас заметно оттеснил

      Да, нашим пришлось отойти. У противника даже сейчас сохраняется преимущество в силах и средствах. Они бросили сейчас туда почти все свободные резервы, с иных участков фронта
      Цитата: Hellcos
      И тем не менее авторы не стесняются писать про "общее продвижение" на сколько-то там сотен метров каждый день

      Для этого надо понять, что сейчас противник реально проигрывает нам в качестве, выигрывая в количестве и то, что совершают наши бойцы, это свершения чудо-богатырей, противник начал "прогибаться"
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -1
        Сегодня, 09:21
        Если военная пропаганда начинает качать "героическую" тему - дела плохи. Примета такая.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 09:37
        Хм..Вообще то оттягивание сил противника с других направлений,должно приводить к нашему прорыву в этих местах.Ни на Покровском,ни в Часовом Яре,ни тем более на Запорожском и Херсонском прорывов нет.Освобождение нескольких небольших сел,и все.Перемалывание противника?Так при это он и нас перемалывает.Волонтеры приезали из под Светлодара-там наши казаки сражаются.Люди в шоке от увиденного
        1. svp67 Звание
          svp67
          +1
          Сегодня, 09:46
          Цитата: dmi.pris1
          Хм..Вообще то оттягивание сил противника с других направлений,должно приводить к нашему прорыву в этих местах.

          С прорывами сейчас проблема,чисто техническая. НАТОвцы молодцы, они нашли альтернативное решение против наших "танковых клиньев" - блокада района боевых действий и прекращение снабжения прорвавшихся войск, пока противопоставить этому мы, да и ни кто ничего не может
          Цитата: dmi.pris1
          Так при это он и нас переламывает.

          Это правда, война перешла в жесточайшую фазу "на уничтожение". Я так думаю, что все решиться этой осенью, у кого окажется больше сил и ресурсов, тот и будет диктовать условия мира
          Цитата: dmi.pris1
          Волонтеры приезали из под Светлодара-там наши казаки сражаются.Люди в шоке от увиденного

          Они еще не видели, что твориться сейчас в Волчанске
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 09:49
            Эти люди везли необходимое(много чего)в прифронтовые госпиталя..Не хочется даже и подумать ,то что происзодит на фронте.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 09:49
      Враг пытается контрнахрюком выбить нас с занимаемых позиций на Харьковском направлении, чтобы создать красивую картинку для ЛГБТ- междусобойчика в Швейцарии. ВСУ перебрасывает под Харьков резервы, которые несут потери, что позволяет нам улучшать позиции на других направлениях.
  3. wladomir Звание
    wladomir
    0
    Сегодня, 08:58
    Вывод один: даже на одном направлении наши войска не в состоянии прорвать оборону укрорейха и вырваться на оперативный простор. Как все это время - завязнут и будут месяцами топтаться на месте.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 09:11
      Отпускники говорят, что много иностранцев. На некоторых направлениях укров даже нет. Почему это не озвучивается не знаю. Возможно потому что таких красных линий даже самые патриотные-патриоты не поймут. Впрочем, не настаиваю на правдивости, ибо болтали под 40 градусную.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 09:40
        Цитата: К_4
        Почему это не озвучивается не знаю.

        Про иностранных наемников и военных, которые выдают себя за наемников говорят с самого начала.
    2. svp67 Звание
      svp67
      +2
      Сегодня, 09:18
      Цитата: wladomir
      Вывод один: даже на одном направлении наши войска не в состоянии прорвать оборону укрорейха и вырваться на оперативный простор.

      В современных условиях ни какая армия не способна сейчас это сделать, прорвавшиеся подразделения и части тут же блокируются и отрезаются от снабжения, ударами дронов и артиллерии. В результате дальше двигаться они не могут, дай Бог им удержать позиции
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +3
        Сегодня, 09:25
        Какой тогда смысл воевать, если обе стороны конфликта не в состоянии достичь приемлемых для себя результатов? Получается - взаимная бессмысленная бойня...
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 09:39
          Цитата: invisible_man
          Какой тогда смысл воевать, если обе стороны конфликта не в состоянии достичь приемлемых для себя результатов?

          Просто воевать надо правильно. Тактика и стратегия основываются не на хотелках, а на том оружии, которое существует в данный момент. Лихие прорывы в духе ВМВ сейчас невозможны, если только противник не станет тупить, или не прибегнуть к тактике заваливания трупами, поэтому наступление идет гораздо медленнее. Главное, что идет.
        2. Taskhyl
          Taskhyl
          +1
          Сегодня, 09:43
          Так это все стало понятно уже к осени прошлого года. Будет изматывание и уничтожение друг друга без какого-либо успеха. Годами
  4. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 09:40
    Все у бандерлогов есть-и л/с, и техника, и боеприпасы. И боевой дух, кстати. И проблем со всем этим у них не предвидится, судя по происходящему и предстоящему