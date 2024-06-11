Ингигерд. Зрелость и последние годы жизни премудрой жены Ярослава Мудрого



Такой представлена Ингигерд на картине Э. Якушина (2008 г.)

«Воспитатели» норвежских королей

«Произнес конунг: Королевская работа, приемыш, – и рассмеялся. – Я заплачу за тебя виру».

«Находился в дружине конунга и воспитывался с большой любовью, и был он тем больше любим, чем старше и разумнее становился».

«Во время этой поездки Харальд сочинил Висы Радости, и было их всего шестнадцать с одинаковым припевом в каждой. Вот одна из них:

Корабль проходил перед обширной Сицилией. Мы были горды собой.

Корабль с людьми быстро скользил, как и можно только было желать.

Я меньше всего надеюсь на то, что бездельник будет нам в этом подражать.

Однако не хочет девушка в Гардах чувствовать ко мне склонности.

Так обращался он к Эллисив, дочери Ярицлейва конунга в Хольмгарде».

«Конь скакал дубовый

Килем круг Сицилии,

Рыжая и ражая

Рысь морская рыскала.

Край пришёлся б здешний

Не по сердцу трусу,

Только дева в Гардах

Знать меня не хочет».

«Аральт был сыном короля верингов... Аральт, пока был молод, решил пуститься в странствие... захватив с собой 500 доблестных воинов. Император принял его, как подобает, и повелел ему и его воинам отправиться на Сицилию, ибо там затевалась война. Аральт исполнил повеление и сражался очень успешно. Когда же Сицилия покорилась, он вернулся со своим отрядом к императору, и тот даровал ему титул manglavites (носящий пояс).

Затем случилось так, что Делий поднял мятеж в Болгарии. Аральт выступил в поход... и воевал очень успешно... император в награду за его службу, присвоил Аральту spathrokandates (предводитель войска).

После смерти императора Михаила и его племянника, наследовавшего трон, в правление Мономаха, Аральт попросил дозволения вернуться на родину, но дозволения ему не дали, а, напротив, стали чинить всякие препоны. Но он всё-таки уехал и стал королем в стране, где прежде правил его брат Юлав».

«Как здесь, на Севере, рассказывали веринги, служившие в Миклагарде, что Зоэ, конунгова жена, сама хотела выйти замуж за Харальда, И это была главная и истинная причина её ссоры с Харальдом, когда он захотел уехать из Миклагарда, хотя перед народом она выдвинула другую причину».



Елизавета Ярославна на фреске Киевского софийского собора



Памятник Харальду Хардраде, как основателю Осло

«В лето 6551... И поиде Володимир в лодьях, и приидаша в Дунай, и поидоша ко Царю-граду. И бысть буря велика, и разби корабля руси, и княжь корабль разби ветр, и взя в корабль князя Иван Творимичь и воевода Ярославль».



Блэси и Дьярв воздвигли этот камень по Гуннлейву, своему отцу. Он был убит на востоке с Ингваром.

Андветт и kiti, и Кар, и Блэси, и Дьярв, они воздвигли этот камень по Гуннлейву, своему отцу. Он пал на востоке с Ингваром.

«Норвежцам пришлось ждать, когда подрастет новое поколение воинов, прежде чем они смогли предпринять очередной поход за море».

«Выйдя из рядов вперед, он рубил мечом, держа его обеими руками. Ни шлемы, ни кольчуги не были от него защитой. Все, кто стоял на его пути, отпрядывал. Англичане были близки к тому, чтобы обратиться в бегство».

«Стрела попала конунгу Харальду сыну Сигурда в горло. Рана была смертельной. Он пал, и с ним все, кто шел впереди вместе с ним».

«Копнами валил он тела на тела,

Кровь до моря с поля струилась,

Пока, провизжав, не примчалась стрела

И в горло ему не вонзилась».

«Норвежцы бежали от англов, но некий норвежец стоял один против всего английского войска, так что англичане не могли перейти мост и победить. Кто-то из англов выпустил в него стрелу, но не попал. Тогда другой забрался под мост и ударил норвежца снизу, там, где его не прикрывала кольчуга».



Смерть Гарольда на гобелене из Байе

«Победно от Йорка шла сакская рать,

Теперь они смирны и тихи,

И труп их Гаральда не могут сыскать

Меж трупов бродящие мнихи».



Эдит Лебединая Шея опознаёт тело Гарольда Годвинсона после битвы при Гастингсе



Камень на месте гибели Гарольда Годвинсона



Статуя королевы Анны в основанном ею монастыре святого Винсента, XVIII в.



Анастасия на фреске киевского Софийского собора



Всеволод Ярославич на фреске московского Новоспасского монастыря, XVII в.



Икона Божией Матери «Одигитрия», хранившаяся в Новодевичьем монастыре. Первая четверть XV века, Византия



Гертруда Польская, припадающая к ногам апостола Петра, на миниатюре из ее «Кодекса»



Святослав Ярославич с семьёй. Миниатюра «Изборника» 1073 г.

Смерть и канонизация Ингигерд



Икона «Благоверная княгиня Анна Новгородская»



Предполагаемое надгробие Ингигерд в Софийском соборе Новгорода (на фото – справа)



Ярослав Мудрый на пластической реконструкции М. Герасимова, проведенной им по поручению Института истории материальной культуры и Института этнографии Академии наук СССР



Антропологическая реконструкция лица женщины, похороненной в Киевском Софийском соборе, проведенная в Познаньском университете медицинских наук Доротой Лоркевич-Мушиньска

«Святая благоверная княгиня Анна, мать святого благоверного князя Владимира Ярославича, королевна шведская, Олава Первого, шведского короля, дочь. Называлася в своей земле Ингегерда, которая прежде была невеста Олава, короля норвежского, потом супруга Ярослава Владимировича Новгородского и Киевского. Преставилася в лето от с. м. 6559, от Р. X. 1051. Положены мощи ее в новгородском Софийском соборе».

«Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене».