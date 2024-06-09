Додон: Киев давно вынашивает планы нападения на Приднестровье, но не может этого сделать

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Додон: Киев давно вынашивает планы нападения на Приднестровье, но не может этого сделать

Киевская хунта давно вынашивает планы по нападению на Приднестровье, но не может этого сделать. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Приднестровье является лакомым кусочком для Киева, во-первых, это удар по России, ее имиджу и т.д., а во-вторых, это склады с боеприпасами, так необходимыми украинской армии. Зеленский уже не раз пытался подступиться к Тирасполю, но постоянно получал по рукам от западных союзников, поскольку официально ПМР является частью Молдавии. Для того чтобы атаковать Приднестровье, Киеву необходимо согласие Кишинева.



Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО бы атаковали. Поэтому угроза есть, но им нужно согласие Кишинёва

- приводит РИА Новости слова Додона.

С начала СВО Украина несколько раз сосредотачивала свои силы на границе с Приднестровьем, проводя различные провокации, но до вторжения дело не дошло. По мнению экспертов, ВСУ могли захватить всю территории ПМР, поскольку сил находящихся в республике российских миротворцев явно не хватит, а перебросить туда дополнительные войска Россия не сможет ни при каких условиях.
3 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    -1
    Сегодня, 09:38
    Если Украина нападёт на Приднестровье, она станет страной агрессором. В Совбезе ООН РФ сразу обвинит Украину в неспровоцированной агрессии. В глазах, так называемого мирового сообщества и западных обывателей, Украины "опустится" на один уровень с Россией. А потому - низя.
    Конечно ВСУ хочет захватить склады с боеприпасами в Колбасне, но склады им не достанутся, будут взорваны при нападении.
    1. Pivot Звание
      Pivot
      +1
      Сегодня, 09:45
      Да бросьте, если в Вашингтоне скажут фас, все мировые СМИ напишут что приднестровские военизированные подразделения начали обстрел территории пушистой Украины и получили грозный отпор, и доблестные ВСУки навели там порядок. Я думаю наши четко сказали что если по ПМР будет провокация, то ловите подарок ТЯО по границе с Польшей.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 09:51
        Возможно вы и правы. 200 тысяч граждан РФ в Приднестровье являются заложниками враждебного окружения.