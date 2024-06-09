Российская компания назначила премию за первый сбитый американский истребитель F-16
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Первый российский военнослужащий, сбивший американский истребитель F-16, поступивший на вооружение Воздушных сил ВСУ, получит 15 млн рублей от уральской компании. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев.
Компания «Форэс» объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый американский самолет вне зависимости, каким это будет сделано способом. Самое главное — это сбить и подтвердить. Гарантией выплат выступает сама компания, тем более что соответствующий опыт у нее имеется. Ранее «Форэс» объявляла о выплате 5 млн за первый подбитый западный танк и выполнила свое обещание. Кроме того, компания до сих пор выплачивает российским бойцам по 500 тысяч за каждый уничтоженный немецкий или американский танк.
Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. (...) Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит
Согласно имеющимся данным, первые истребители F-16 Украина должна получить в конце этого года. Речь идет о двух-трех самолетах, которые, с большой долей вероятности, на первом этапе будут пилотировать западные наемники. Так что претендентам на получение 15 млн рублей за первый сбитый F-16 придется немного подождать.
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