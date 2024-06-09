Российская компания назначила премию за первый сбитый американский истребитель F-16

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Российская компания назначила премию за первый сбитый американский истребитель F-16

Первый российский военнослужащий, сбивший американский истребитель F-16, поступивший на вооружение Воздушных сил ВСУ, получит 15 млн рублей от уральской компании. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев.

Компания «Форэс» объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый американский самолет вне зависимости, каким это будет сделано способом. Самое главное — это сбить и подтвердить. Гарантией выплат выступает сама компания, тем более что соответствующий опыт у нее имеется. Ранее «Форэс» объявляла о выплате 5 млн за первый подбитый западный танк и выполнила свое обещание. Кроме того, компания до сих пор выплачивает российским бойцам по 500 тысяч за каждый уничтоженный немецкий или американский танк.



Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву. (...) Мы за первый танк заплатили 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей. Сейчас очередь из подбитых танков составляет более 20 танков. Вознаграждение до ребят, которые воюют, которые уничтожают танки, доходит

— заявил Шмотьев ТАСС.

Согласно имеющимся данным, первые истребители F-16 Украина должна получить в конце этого года. Речь идет о двух-трех самолетах, которые, с большой долей вероятности, на первом этапе будут пилотировать западные наемники. Так что претендентам на получение 15 млн рублей за первый сбитый F-16 придется немного подождать.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:59
    «Первый российский военнослужащий, сбивший американский истребитель F-16, поступивший на вооружение ВСУ, получит 15 млн рублей» —

    — Вот бы распространить это не только на российских военнослужащих и не только на поступившие на вооружение ВСУ ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +5
      Сегодня, 11:24
      Самое главное — это сбить и подтвердить.

      За такие деньжищи самолет собьют где угодно и волоком притащат куда надо.
  2. zelivee Звание
    zelivee
    -1
    Сегодня, 10:59
    [quote]Так что претендентам на получение 15 млн рублей за первый сбитый F-16 придется немного подождать.[/quote
    Скорее всего могут вообще не дождаться.
  3. Филин Звание
    Филин
    +2
    Сегодня, 10:59
    15 млн. рублей - это 3-х комнатная квартира в Москве, хороший способ улучшить жилищные условия семьи военнослужащего.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    Сегодня, 11:00
    Надо полагать, если самолёт собьет расчет ПВО, то премию будут на всех делить?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 11:01
    За 15 000 000 руб пилоту Ф 16 любой национальности есть смысл задуматься ,а не перегнать ли мне его в Россию.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:02
      ,а не перегнать ли мне его в Россию
      Наверняка, кто-то да и призадумается wink
    2. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 11:22
      не перегнать ли мне его в Россию


      Ну за такое награду можно и удвоить.
    3. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 11:25
      любой национальности есть смысл задуматься ,а не перегнать ли мне его в Россию.
      За 130 тысяч фунтов стать невыездным из России? Это не такая и большая сумма, тем более для пилота-профи.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:37
        Как к нам переезжают с запада вы неверно не в курсе ,сначала выводят все активы если они есть конечно ,а потом уже переезжают.Значит будет лётчик профессионал из Англии будет тратить свои активы в Англии на том свете,если от него что то найдут.Есть выбор.
        1. Болторез Звание
          Болторез
          0
          Сегодня, 11:41
          Есть выбор
          С учетом того что украинские ВВС ( само словосочетание на анекдот похоже) еще летают (2+ года прошло), сбивают не всех и не сразу. Да и вряд ли на верную смерть иностранные наемники пойдут- укров поднатаскают и в кокпит.
  6. Арка Звание
    Арка
    +5
    Сегодня, 11:03
    Если честно, то уральцы - молодцы. Моё уважение мужикам.
  7. Читателль 2013 Звание
    Читателль 2013
    -3
    Сегодня, 11:08
    Ну да, а пока даже для су 57 не нашлось ангара
    1. al3x Звание
      al3x
      -1
      Сегодня, 11:24
      Потому что шойговское наследие разгребать и разгребать ещё.
      1. vik669 Звание
        vik669
        0
        Сегодня, 11:53
        Цитата: al3x
        шойговское наследие разгребать и разгребать ещё

        Так разгребать наследие - это многовековая традиционная национальная забава ведь разгребать ... "не мешки ворочать" !!!
  8. kventinasd Звание
    kventinasd
    -2
    Сегодня, 11:12
    Интересно сколько операторы БПЛА ВСУ получают за уничтоженные российские самолёты?
    В результате вчерашней атаки БпЛА на авибазу в Ахтубинске был уничтожен истребитель Су-57.
    В общей сумме прилетело три дрона, степень повреждений в данный момент определяется.
    Стоимость Сушки уже приравняли к укрытиям на все истребители страны.
    Вопрос времени когда Ту-160/95 гореть начнут, я уверен, что даже после этого никаких действий не последуют.
    Да даже если НАТА в открытую вторгнется в Россию, кремлёвские старцы продолжат говорить про коричневые линии и провокации от запада, на которые мы поддаваться не будем.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 11:27
      Что то пока не видел про Су57. Откуда дровишки и тем более видео? У нас летуны и обслуга ходят со смартфонами по аэродромам? А так-то да, Эйзенхауру нарисовали дыру в палубе, прилёт хуситов, это тоже в прямом эфире.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        0
        Сегодня, 11:31
        Уже у многих российских
        блогеров и военкоров эта инфа с утра гуляет. Да к примеру, у Старше Эдды и у Федорова можете почитать.
        1. lukash66 Звание
          lukash66
          0
          Сегодня, 11:37
          Спорить не буду, может быть. Но как бы это война, прилетает не только по ним.
  9. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 11:16
    Ну понеслась... Ещё неизвестно кто там на сафари пребывает, укровермахт со своими вундервафлями или наши ребята. А по наемникам - ворам и всякого рода разбойникам, рвали ноздри. А наёмник тот же разбойник. Видно было сразу ху из ху. Можно конечно и на кол, но с рваными ноздрями это фееричней.)))
  10. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 11:31
    Сейчас турки в очередь встанут за премией, со своими
  11. Petio Звание
    Petio
    +1
    Сегодня, 11:34
    Су-57 скорее всего востановят. Но украинци успех отпразнуют.Интерено другое. Все укрития для самолетов - что в Украине что в России строились в основном в советское время. Попему их в Украине есть а в России- нет. Может считалось что аеродроми в западних военних округов ближе к авиации и ракет НАТО а те которие во внутренних округах можно и не укреплять в такой степени. Кроме того укритие для скажем МиГ-23 или Су-15 не будет изпользваеми для Су-30/34/34/57.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 11:41
      Потому что округ считался вторым эшелоном после ГСВГ и остальными в ОВД. По ним должен быть наноситься первый удар. А все остальное это внутренние Округа, поэтому там все так. И аэродромы в том числе.
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 11:43
    Хорошая премия. Коммерсанты молодцы - хороший способ потратить заработанное. Как бы сами шаровары не начали валить своих летаков за такие выплаты :).
  13. Комментарий был удален.
  14. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 11:58
    Лучше бы эти компании потратили деньги на строительство укрытий для наших самолетов. А то это уже избиение младенцев какое-то... Полная импотенция.
  15. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    +1
    Сегодня, 11:59
    Нужно установить премию тому, кто построит первым ангар на наших аэродромах...