Asia Times: США пытаются догнать Россию и Китай, разрабатывая гиперзвуковую ракету для ВМС

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Asia Times: США пытаются догнать Россию и Китай, разрабатывая гиперзвуковую ракету для ВМС

Соединенные Штаты отстают от России и Китая в области создания гиперзвукового оружия. Несмотря на вложенные в разработку миллиарды долларов, Вашингтон до сих пор не принял на вооружение ни одной гиперзвуковой ракеты. Об этом пишет Asia Times.

Командование ВМС США намерено получить на вооружение гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках программы HALO. Целью данной программы является оснащение как надводных кораблей, так и субмарин противокорабельной гиперзвуковой ракетой. На каком этапе находятся работы, не сообщается, но демонстрационный полет планируется не ранее 2027 года, если не будет каких-либо эксцессов, а принятие на вооружение к 2029 году.



Сами американцы позиционируют новую гиперзвуковую ракету как средство борьбы с кораблями противника в Тихом океане. Таким образом, можно говорить о том, что США разрабатывают ракету против Китая, который действительно стал угрозой для США в данном регионе.

Новая противокорабельная гиперзвуковая ракета должна стать ответом США на аналогичные разработки России и Китая, но даже ее возможное появление не поможет американцам догнать своих геополитических противников. Как пишет Asia Times, в отличие от США, Россия и Китай имеют на вооружении несколько типов таких ракет, уже испытанных и даже применяемых в боевых действиях.

На сегодняшний день ВМС США полагаются на дозвуковые ракеты, сильно отставая от России и Китая, такая же ситуация и у Сухопутных войск, и у ВВС. Проблемой США является, по мнению экспертов, попытка создать разные ракеты для различных платформ. В итоге некоторые проекты, в которые вложены миллиарды долларов, были признаны нерентабельными и свернуты.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:38
    «США пытаются догнать Россию и Китай, разрабатывая гиперзвуковую ракету для ВМС» —

    — "Нас не догонишь!" ...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      +3
      Сегодня, 11:50
      Мужики ,я сейчас не очень . Но нашего разработчика сплавов Алюминия ,пока никто не превзошел На Ф фамилия И гиперзвук и т.д.т Его заслуга!!!!!!
      Спасибо он был патриотом СССР И России hi
      P.S. Учеников оставил
  2. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 11:41
    Вот точно помню они и в космос "на батутах" недавно прыгали laughing Ну а сейчас наверное на "прыгалках" нас догонять будут laughing laughing laughing negative
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      -2
      Сегодня, 11:50
      Стырить технологии не получилось, а сами подрастеряли инженерную школу. Лепят все каких то уродцев за бешенное бабло. Там главное урвать.
      1. Stoler Звание
        Stoler
        0
        Сегодня, 12:02
        Точно точно эти неучи до сих пор "вертолет" на Марсе используют!! И всякие там новые ракеты и космические корабли запускают и возвращают !! НЕУЧИ!!!! ГИДРОЦЕФАЛЫ!!! laughing lol wassat
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:49
    Вообще непонятен этот тупик у США с гиперзвуком.Ракетные пороха первыми сделали,гиперзвуковой пилотируемый самолёт тоже первые,электроника на уровне.Почему не выходит каменный цветок,у американского Смита - Мастера? recourse
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 11:58
      Обломки Кинжалов и Цирконов тоже в американских лабораториях,в чем причина?Они что технологически отстали от нас на энное количество лет?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 12:02
        По словам наших учёных технарей и конструкторов_ лет на 10/15.
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 11:59
      Если мой моразм не бушует, то на моей памяти, одним из основных вопросов был сплав металла корпуса/ планера. Там идёт бешеный нагрев при образовании плазменного щита при полёте на гиперзвуке. Наши справились.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 12:02
        Фаталист,или мы им подсунули дезу.Были громкие аресты "учёных" связанных с гиперзвуком ?
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +1
          Сегодня, 12:03
          Возможно.( Короткий комментарий).