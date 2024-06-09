«Немецких солдат там не будет»: Шольц раскритиковал идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину
Франция и Германия продолжают отдалиться друг от друга, создавая в Европе два полюса силы. Это видно по последним событиям. Если Франция призывает союзников создать коалицию и отправить военных инструкторов на Украину, то Германия выступает категорически против этого. Накануне Шольц отверг соответствующее предложение Макрона, сообщает Welt am Sonntag.
Франция создает собственную коалицию, не пригласив в нее Германию. На прошлой неделе французское Минобороны направило приглашение нескольким странам принять участие в так называемой «коалиции желающих» отправить свои войска на Украину. Среди множества приглашенных стран места Германии не нашлось, Бундесвер так и не получил приглашения. В ответ Шольц раскритиковал Макрона и заявил, что нога немецкого солдата не ступит на землю Украины.
— заявил канцлер, добавив, что помогать Украине нужно, но так, чтобы не допустить эскалации конфликта.
Западные эксперты отмечают, что немецкое правительство в вопросах Украины все больше повторяет за американцами, отсюда и решение Шольца. Он просто повторил за Вашингтоном. Подтверждением этому являются предыдущие решения Берлина, которые являются аналогичными. Например, разрешение на удары своим оружием по России немцы дали только после заявления Байдена на эту тему. Да и танки немцы поставили только после одобрения американцев.
Ранее Макрон заявил, что Франция планирует подготовить для Киева бригаду, обучив 4,5 тысячи военных. По его словам, сделать это лучше на украинской территории. В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что подготовка украинцев будет проводиться на территории Франции.
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