«Немецких солдат там не будет»: Шольц раскритиковал идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину

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«Немецких солдат там не будет»: Шольц раскритиковал идею Макрона отправить военных инструкторов на Украину

Франция и Германия продолжают отдалиться друг от друга, создавая в Европе два полюса силы. Это видно по последним событиям. Если Франция призывает союзников создать коалицию и отправить военных инструкторов на Украину, то Германия выступает категорически против этого. Накануне Шольц отверг соответствующее предложение Макрона, сообщает Welt am Sonntag.

Франция создает собственную коалицию, не пригласив в нее Германию. На прошлой неделе французское Минобороны направило приглашение нескольким странам принять участие в так называемой «коалиции желающих» отправить свои войска на Украину. Среди множества приглашенных стран места Германии не нашлось, Бундесвер так и не получил приглашения. В ответ Шольц раскритиковал Макрона и заявил, что нога немецкого солдата не ступит на землю Украины.



Мы продолжим предотвращать эскалацию. В Украине не будет солдат ни из наших стран, ни от НАТО в целом

— заявил канцлер, добавив, что помогать Украине нужно, но так, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Западные эксперты отмечают, что немецкое правительство в вопросах Украины все больше повторяет за американцами, отсюда и решение Шольца. Он просто повторил за Вашингтоном. Подтверждением этому являются предыдущие решения Берлина, которые являются аналогичными. Например, разрешение на удары своим оружием по России немцы дали только после заявления Байдена на эту тему. Да и танки немцы поставили только после одобрения американцев.

Ранее Макрон заявил, что Франция планирует подготовить для Киева бригаду, обучив 4,5 тысячи военных. По его словам, сделать это лучше на украинской территории. В то же время министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что подготовка украинцев будет проводиться на территории Франции.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:35
    Интересно кого зазывает в свою коалицию Макрон,кто против нас такой воинственный ?Поляки,с прибалтами?
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 12:58
      Цитата: tralflot1832
      Интересно кого зазывает в свою коалицию Макрон,кто против нас такой воинственный ?Поляки,с прибалтами?

      Да черт их знает...Ну готовится нужно !
    2. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 13:13
      Поляки,с прибалтами?

      Поляки года через 2-3 закончат перевооружение армии.Но для них и важен опыт.Тысячи "их тут нет" и инструкторов получивших опыт на Украине(да ещё за счёт местных Тарасов) составят костяк будущей , армии Польши.Так что эти влезут 100%(уже влезли) для них это идеальный вариант набить руку.
      1. svarog77 Звание
        svarog77
        +1
        Сегодня, 13:32
        С поляками цацкаться как усраинцами не будут...
      2. Караванщик Звание
        Караванщик
        0
        Сегодня, 13:59
        Цитата: spirit
        Поляки,с прибалтами?

        Поляки года через 2-3 закончат перевооружение армии.Но для них и важен опыт.Тысячи "их тут нет" и инструкторов получивших опыт на Украине(да ещё за счёт местных Тарасов) составят костяк будущей , армии Польши.Так что эти влезут 100%(уже влезли) для них это идеальный вариант набить руку.

        Почитал тебя Ну пшеков мы остановим ...А может вообще исчезнут
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:40
    «Франция и Германия продолжают отдалиться друг от друга» —

    — Но не дальше, чем позволит США ...
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Франция и Германия продолжают отдалиться друг от друга» —

      — Но не дальше, чем позволит США ...

      Чат ИИ !!! Он скоро модером станет
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 13:41
        Плох тот ИИ, что не мечтается ста... спать с генералом.... lol
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 13:45
      Т...пост на охот.... форуме должен быть кратким, как команда, как выстрел. Иначе времени на отдых не останется.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:46
    США даже выгодно если Франция и Германия будут бодаться друг с другом. Главное чтобы эти страны слушались США и поступали как требуют США.
    1. Караванщик Звание
      Караванщик
      0
      Сегодня, 13:11
      Цитата: Nexcom
      США даже выгодно если Франция и Германия будут бодаться друг с другом. Главное чтобы эти страны слушались США и поступали как требуют США.

      К этому все идет !!! Наши корабли и АПЛ пошли к Кубе !!!!
  4. nordscout Звание
    nordscout
    -2
    Сегодня, 13:15
    Похоже, что к Шольцу начинает возвращаться генетическое чувство "здоровой бздиловатости, вероятно, на фоне "вспышек" исторической памяти о незавидной судьбе немецкого солдата на полях России в 1941-1945 гг.... А, возможно, запоздалое осознание, что второй Ялты, Тегерана и Потсдама, уже, не будет... Будет радиоактивное европейское пепелище, а в лучшем случае, - европейский протекторат под эгидой России от Варшавы до Лиссабона... А США, тем временем, "уйдёт", на "кормление" в Юго - Восточную Азию, если справится с очередной гражданской войной или "ляжет" под Соединённые Штаты Северной и Южной Америк, под эгидой Мексики и Бразилии... Про Макрона - даже, не хочется говорить... Клоун возомнивший себя Бонопартом.... Такой же "отработанный материал", как и "зеля"... А, главное, не понимающий, что своей "словесной диареей" создаёт себе и ЕС "фон" на преждевременный "уход со сцены", далеко не на заслуженный отдых.... В "мировом закулисье", тоже, умеют "просчитывать ходы" на два шага вперёд" и "затыкать рты" говорящим лишнее...
  5. Breard Звание
    Breard
    0
    Сегодня, 13:18
    Немецких солдат там не будет

    Он тоже самое говорил про " Леопарды"....
    БУДУТ там и немецкие офицеры! Уже есть.