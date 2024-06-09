Взрывы в Полтавской области: ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде

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Взрывы в Полтавской области: ВС России нанесли ракетный удар по аэродрому в Миргороде

ВС России нанесли ракетный удар по Полтавской области, целью стал военный аэродром в Миргороде. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.

По информации, поступающей в данный момент, по аэродрому отработали две ракеты, предварительно, оперативно-тактические «Искандер». Что именно выступило целью, пока не сообщается. Украинские паблики подтверждают взрывы в районе аэродрома, но без подробностей. Воздушные силы ВСУ ранее сообщили о пуске двух ракет со стороны российской территории в сторону Миргорода, затем прошло сообщение о двух взрывах.



Между тем в Сети появилась информация, что удар по аэродрому был нанесен российскими крылатыми ракетами Х-69, целями выступили украинские самолеты. Сообщается о попадании и вспыхнувшем пожаре. Информация неофициальная, подтверждения нет.

ВКС нанесли два ракетных удара по аэродрому Миргород, Полтавской области. Ракетами Х-69.

— пишут ресурсы.

Крылатая ракета класса Х-69 является дальнейшим развитием ракеты Х-59МК2, разработана для Су-57, но может запускаться с самолетов МиГ-31, Су-30М, Су-34 или Су-35, а также с вертолета Ка-52. Вес ракеты составляет менее 800 кг, скорость — до 1000 км/ч. Вес боеголовки — около 300 кг.
4 комментария
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  1. Третий район Звание
    Третий район
    0
    Сегодня, 13:39
    /////////Воздушные силы ВСУ ранее сообщили о пуске двух ракет со стороны российской территории в сторону Миргорода, затем прошло сообщение о двух взрывах./////////

    Искандер ракета баллистическая и по какой цели её запустили воздушные силы окраины не смогли бы отследить никак.
  2. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 13:44
    Противник подготавливал борты к вылету предварительно для нанесения удара по Белгороду и области (оттуда взлетают они взлетают). Есть два попадания,на месте прилёта пожары.Самолеты не успели покинуть аэродром.
  3. Комментарий был удален.
  4. Подкидыш Звание
    Подкидыш
    +1
    Сегодня, 13:59
    Блин, неужели не существует эффективной защиты аэродромов от беспилотников? Неужели такая сложная цель?
    Что пишут военкоры о повреждении Су-57

    По словам военного эксперта Бориса Рожина, беспилотник ВСУ упал рядом с российским истребителем Су-57, который якобы мог получить незначительные повреждения.

    «Противник опубликовал кадры прилета беспилотника по аэродрому в Ахтубинске. Один из дронов упал рядом с истребителем Су-57, который получил некоторые повреждения. В связи с этим в очередной раз актуализирована тема укрытий для самолетов на аэродромах», — написал он.

    По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», повреждение истребителя произошло в результате атаки ВСУ 8 июня.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:05
      Нужно хотя бы ангары для самолётов строить.