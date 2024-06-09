ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации «элитного» батальона ударных беспилотников «Птахи Мадьяра» - Минобороны

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ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации «элитного» батальона ударных беспилотников «Птахи Мадьяра» - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции прошли при преимуществе российской армии, но больших изменений на линии фронта нет. ВС РФ по-прежнему наступают, противник обороняется, на некоторых направлениях периодически контратакует. Успехи у наших имеются под Часовым Яром, на Покровском направлении. В Харьковской области встречные бои, под Липцами давят ВСУ, в Волчанске наши войска.

Подразделения группировки войск «Север» сумели продвинуться на некоторых участках, нанеся поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах Волчанск, Синельниково, Жовтневое, Нескучное, Терновая и Избицкое Харьковской области. Отражено семь контратак. Потери противника составили до 225 военнослужащих, семь автомобилей и гаубица Д-20, и три полевых склада боеприпасов ВСУ.



Нанесен ракетный удар по пункту дислокации «элитного» 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем (414 ОБУБАС) морской пехоты, известного как «Птахи Мадяра», переброшенного в Харьковскую область. Также наши накрыли ПВД иностранных наемников. Подробностей нет. Кроме того в Харьковской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ.

На остальных направлениях без больших изменений, продвижение есть, но, скорее, тактическое, под Часовым Яром десантники прорвали оборону ВСУ и взяли под свой контроль половину микрорайона Канал. В районе Очеретино продолжаются бои, наши атакуют в разных направлениях.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1250 убитых и раненых; по бронетехнике — два танка, шесть бронемашин и две БМП, 18 единиц автотранспорта; по артиллерии — три САУ «Гвоздика», САУ М109 «Paladin», «Krab», две гаубицы «Мста-Б», по одной Д-30, FH-70, Д-20 и М119. Полевой склад боеприпасов ВСУ и станция РЭБ «Анклав».

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы М777, САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки «Рапира», САУ «Krab», гаубица «Мста-Б», РСЗО «Град».
9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 14:50
    «ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации "элитного" батальона ударных беспилотников "Птахи Мадьяра"» —

    — "Не пуха, не пера,птахи" ...
    1. Marine Hanum Звание
      Marine Hanum
      +5
      Сегодня, 14:55
      По дороге в ад, конечно же.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:59
      «Не пуха, не пера,птахи» —
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 15:02
        Ооо ИИ прогрессирует... good начал сам себе отвечать... я вот люблю в телеге баловаться, когда 2 ИИ начинают друг с другом забавляться wassat
  2. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +5
    Сегодня, 14:58
    Этих петухов мадяра к бандере в первую очередь.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +3
      Сегодня, 15:05
      Вчера утром уже кастрюльки подняли вой по этому Мадяру. Надеемся что не всплывёт никогда и действительно летает как птичка вокруг бандерки.
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 15:04
    Накрыли петухов мадьяра. Очень желаю что бы от них одни перья остались
  4. polinet Звание
    polinet
    +1
    Сегодня, 15:30
    Цитата: Олеся Леся
    Вчера утром уже кастрюльки подняли вой по этому Мадяру. Надеемся что не всплывёт никогда и действительно летает как птичка вокруг бандерки.

    так надо со всеми медийными личностями укрорейха поступать, чтобы оставались только воспоминания о них. Как только кого-то обозначили - завтра в некрологе.
  5. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 15:55
    за чёртом Мадьяром началась охота? Военное обозрение надеюсь покажет его труп.