Киев не устраивают темпы подготовки украинских пилотов, власти Украины неоднократно обращались к своим западным союзникам с просьбой ускорить обучение, но неизменно получали отказ. Об этом пишет Politico.Зеленский и его окружение неудовлетворены темпом подготовки пилотов для эксплуатации истребителей F-16, требуя от Запада ускорить этот процесс. Как заявляют в Киеве, при сохранении таких темпов у Воздушных сил ВСУ будет недостаточно пилотов для управления переданными самолетами. Представители хунты даже обращались к США, заявляя о том, что готовы отправить на учебу 30 пилотов, но получили отказ.По данным американского издания, ни США, ни Европа не намерены ускорять темпы подготовки украинских пилотов. Все это подается под соусом якобы нехватки мест для обучения. Американцы заявляют, что на их базе в Аризоне можно учить не больше 12 пилотов, а сроки обучения и так сокращены, дальше уже некуда. Такая же проблема в Дании и Румынии, там тоже могут обучать не больше 12 человек одновременно. Кроме того, в США обучают не только украинцев, есть и другие страны, желающие получить пилотов F-16.Ранее сообщалось, что Украина получит не менее 60 американских истребителей F-16, так что обученных пилотов на все самолеты не хватит. С другой стороны, поставка техники будет растянута по времени и до ее конца можно будет подготовить еще несколько партий пилотов. Первые истребители Киев получит в конце этого года, предварительно речь идет о двух-трех, так что пилотов на них хватит.