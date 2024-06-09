Киев неудовлетворён темпами подготовки украинских пилотов на истребители F-16 западными странами

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Киев неудовлетворён темпами подготовки украинских пилотов на истребители F-16 западными странами

Киев не устраивают темпы подготовки украинских пилотов, власти Украины неоднократно обращались к своим западным союзникам с просьбой ускорить обучение, но неизменно получали отказ. Об этом пишет Politico.

Зеленский и его окружение неудовлетворены темпом подготовки пилотов для эксплуатации истребителей F-16, требуя от Запада ускорить этот процесс. Как заявляют в Киеве, при сохранении таких темпов у Воздушных сил ВСУ будет недостаточно пилотов для управления переданными самолетами. Представители хунты даже обращались к США, заявляя о том, что готовы отправить на учебу 30 пилотов, но получили отказ.



По данным американского издания, ни США, ни Европа не намерены ускорять темпы подготовки украинских пилотов. Все это подается под соусом якобы нехватки мест для обучения. Американцы заявляют, что на их базе в Аризоне можно учить не больше 12 пилотов, а сроки обучения и так сокращены, дальше уже некуда. Такая же проблема в Дании и Румынии, там тоже могут обучать не больше 12 человек одновременно. Кроме того, в США обучают не только украинцев, есть и другие страны, желающие получить пилотов F-16.

Ранее сообщалось, что Украина получит не менее 60 американских истребителей F-16, так что обученных пилотов на все самолеты не хватит. С другой стороны, поставка техники будет растянута по времени и до ее конца можно будет подготовить еще несколько партий пилотов. Первые истребители Киев получит в конце этого года, предварительно речь идет о двух-трех, так что пилотов на них хватит.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:39
    «Киев не устраивают темпы подготовки украинских пилотов, власти Украины неоднократно обращались к своим западным союзникам с просьбой ускорить обучение» —

    — А сами пилоты считают, чем дольше, тем лучше ...
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 15:45
    Уральская компания «Форэс» пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ.
    «Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие будут поставлены Киеву... Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты», — сказал он ТАСС.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 15:45
    Ни США ни Европа не намерены ускорить темпы .......

    Конечно, чего зря стараться? Не говоря о том , что и там ухилянты могут сбегать и растворяться request как уже были жалобы.
  4. anatolv Звание
    anatolv
    +1
    Сегодня, 15:46
    Как-то не очень понятно это всё. Помнится в начале обучения военных по всем специальностям, утверждалось, что укровоенные необычайно талантливы и даже гениальны! И вдруг не друг, а потомок обезьяны, и их надо еще учить и учить! Так где же здесь порылась собака? Камрады, в чем проблема?
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 15:55
      Так где же здесь порылась собака?
      Нет никакой собаки.Проблема не в скорости обучения,а в количестве обучаемых.У военных компаний ,как и у любой другой все рассчитано(согласно контрактам). Количество тренажеров, специалистов по обучению,сроки.Никто ради "Чубов" не будет закупать лишние дорогушие тренажёры и платить сверхурочку "тренерам".
      А что касается Европы ,там пересаживаются на ф35 и под них переделывают структуру в Том числе переобучивают этих самых специалистов,которые должны обучать.Бизнес , никто не будет работать себе в убыток или бросать программы по переподготовке по ф35 что бы заткнуть проблемы Зеленского,который тебя ничего не заплатит а потом ещё и "Овном" назовет.Они сами создали себе такой токсичный образ, вот и отношение к ним подобающее hi
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:57
    Свременные Тарасики не тогдашкие Вакулы , сел на Чёрта и полетел к матушке Императрице за тапочками.
  6. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 16:03
    Киев не устраивают темпы подготовки украинских пилотов, власти Украины неоднократно обращались к своим западным союзникам с просьбой ускорить обучение, но неизменно получали отказ.
    recourse Выход один - бросать в бой не обученных бандеровцев. request