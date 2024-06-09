Пушилин: Авдеевский кокосохим будет восстановлен как градообразующее предприятие
Авдеевский коксохим будет восстановлен, решение об этом уже принято. Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, работы на комбинате начнутся, как только линия фронта будет отодвинута дальше.
Власти ДНР приняли решение о восстановлении коксохима как градообразующего предприятия. Комбинат сильно пострадал в ходе наступления российской армии на Авдеевку, поскольку на его территории ВСУ создали мощный укрепрайон. Да и сейчас по коксохиму бывают прилеты и работают украинские беспилотники. Так что работы начнутся, как только отодвинут фронт подальше.
По словам Пушилина, на комбинате необходимо провести ревизию, хотя и так ясно, что объем предстоящих работ весьма велик. Тем не менее, Авдеевский коксохим со временем снова заработает.
— заявил глава ДНР в интервью РИА Новости.
Ранее Пушилин заявил, что принято решение о частичном восстановлении и мариупольской «Азовстали», но не в том виде, в котором она существовала последние годы. Часть предприятия будет перестроена, на территории другой создадут технопарки. Сейчас на комбинате все еще идут работы по разминированию.
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