Пушилин: Авдеевский кокосохим будет восстановлен как градообразующее предприятие

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Пушилин: Авдеевский кокосохим будет восстановлен как градообразующее предприятие

Авдеевский коксохим будет восстановлен, решение об этом уже принято. Как пояснил глава ДНР Денис Пушилин, работы на комбинате начнутся, как только линия фронта будет отодвинута дальше.

Власти ДНР приняли решение о восстановлении коксохима как градообразующего предприятия. Комбинат сильно пострадал в ходе наступления российской армии на Авдеевку, поскольку на его территории ВСУ создали мощный укрепрайон. Да и сейчас по коксохиму бывают прилеты и работают украинские беспилотники. Так что работы начнутся, как только отодвинут фронт подальше.



По словам Пушилина, на комбинате необходимо провести ревизию, хотя и так ясно, что объем предстоящих работ весьма велик. Тем не менее, Авдеевский коксохим со временем снова заработает.

Пока предварительная оценка говорит, что шансы на восстановление предприятия есть. Если эта информация подтвердится и на следующих этапах экспертами, то будем эту возможность использовать, потому что для Авдеевки Авдеевский коксохимический завод является градообразующим.

— заявил глава ДНР в интервью РИА Новости.

Ранее Пушилин заявил, что принято решение о частичном восстановлении и мариупольской «Азовстали», но не в том виде, в котором она существовала последние годы. Часть предприятия будет перестроена, на территории другой создадут технопарки. Сейчас на комбинате все еще идут работы по разминированию.
25 комментариев
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  1. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 16:29
    Кому принадлежат эти предприятия? Не забудут документально оформить?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Керенский
      Кому принадлежат эти предприятия? Не забудут документально оформить?

      Кому принадлежат - не забудут! laughing
    2. Луенков Звание
      Луенков
      +2
      Сегодня, 16:49
      Эти предприятия завоёваны. Государству принадлежит. Прежние собственники должны России денег.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 17:01
        Власти ДНР приняли решение о восстановлении коксохима как градообразующего предприятия.

        Кажется Путин сказал, что пленных всушников у нас шесть тысяч человек!? winked Вот и пригодились.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 17:14
          Чегой-то мало, мож, 60 тыс?
          Леди hi
          1. Ясная Звание
            Ясная
            0
            Сегодня, 17:19
            Цитата: роман66
            Чегой-то мало, мож, 60 тыс?
            Леди hi

            Привет, Рома. hi
            Он сказал именно про шесть, с небольшим тысяч.
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 17:21
              Сказано было и не нами
              [media=http://https://youtu.be/-GLUXk5mkPQ?si=nAdWIY-05ZziMCOF]
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 17:04
        Цитата: Луенков
        Эти предприятия завоёваны. Государству принадлежит. Прежние собственники должны России денег.

        Ну это как наши капиталисты с ненашими решат, за рюмочкой горилки, где-нибудь в Куршевеле, так и будет... а государство, как инструмент обслуживающий строго интересы правящего класса, это оформит...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:41
    А какого года постройки Авдеевский коксохим.В его модернизацию украинский олигарх деньги вкладывал на модернизацию проклятого советского наследия,выжимая из него и рабочих последние соки.Наших олигархов по крайней мере нужда заставила.Помню наши олигархи пытались выйти на международный нефтяной рынок в Англии.Им ответили, мы водой не торгуем ! И понеслась модернизация производства.Туапсинский НПЗ ,да достался за копейки с глубиной переработки 64 % ,сейчас 97%- мировой уровень,а это миллиарды $.Сносить его к чертям ,если не поддаётся модернизацию и строить новый.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:28
      Цитата: tralflot1832
      А какого года постройки Авдеевский коксохим.
      Почему, когда я читаю название завода "коксохим", мне, почему-то, представляется не завод, а Зеленский? laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 17:45
        Игорь ,вы наверно подзабыли ,лепший кореш зе,голландец председатель парламентской ассамблеи .Когда они вдвоём вместе собираются Зе приносит свой кокс ,а голландец притаскивает себя ,всё равно получается две дозы кокса ( правда одна из этих доз - голландец Кокс.) hi drinksС коксом у зе порядок.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 16:42
    Восстанавливать необходимо.Кстати,а что там по Рубежному,Северодонецку?Там вроде химический кластер был.
    1. Сергей_Белый Звание
      Сергей_Белый
      -2
      Сегодня, 16:53
      Восстанавливать необходимо.Кстати,а что там по Рубежному,Северодонецку?Там вроде химический кластер был.


      Не нужно. Кто хочет работать, их во внутреннюю Россию. Так проще контролировать.
      А остальных, кто хочет работать в сельское хозяйство и животноводство.
      Украина должна забыть про машиностроение, металлургию и науку, кроме аграрной.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:11
        Донбасс Вы оставляете Украине?Чудненькое предложение
        1. Сергей_Белый Звание
          Сергей_Белый
          +1
          Сегодня, 17:17
          Донбасс Вы оставляете Украине?Чудненькое предложение

          Я Донбасс физически никому оставить не могу. Я всего лишь инженер.
          Но вопросы восстановления промышленности стоит решать после окончания боевых действий. А сейчас людей кормить нужно. И без сельского хозяйства и животноводства не обойтись.
          Так что Донбасс для начала должен начать кормить себя и только потом решать вопрос восстановления крупного производства.

          Хотя я лично против. Итак до развала СССР модернизировали всем союзом 2 металлургических завода Украины. А при развале просто отдали. А свои предприятия работают до сих пор на станках Shkoda с эму 1936 года.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 16:59
      Что такое кластер?



      Ну тупые! Какую ж информацию может нести вопрос?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 17:16
        Правильно поставленный вопрос содержит бОльшую часть ответа
  4. Reklastik Звание
    Reklastik
    0
    Сегодня, 16:56
    Авдеевский кокосохим будет восстановлен как градообразующее предприятие
    - кокосохим ???? Лучше не надо...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 16:58
    В России шесть коксохимов ,если мы собираемся востаналивать караблестроительный кластер на Чёрном море ,то Авдевский коксохим нужен.Значит Черноморское побережье оккупированной западом Украины, будет всё наше. good Логика присутствует.
  6. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 16:58
    Молчали бы про то что будут востанавливать, дальнобой для этого случая и подвезли всукам.
  7. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +2
    Сегодня, 17:02
    а кто восстанавливать то будет и за чей счет? надеюсь не за счет государства с передачей кому-то потом.. но если за счет капиталистов наших, почему- "как только отодвинут линию фронта"? реально какой-то олигарх так спешит-очень сомнительно.. странное высказывание..
  8. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 17:04
    Сначала надо войну закончить, которая еще только впереди, а потом уже рассуждать, что и где восстанавливать. Если вообще что-то и кому-то будет восстанавливать.
  9. Сергей_Белый Звание
    Сергей_Белый
    +1
    Сегодня, 17:05
    Опять же. Восстанавливать коксохим это звучит.
    Но у меня вопрос. Оборудование каких стран стояло? ЧРП siemens наверное. Если да, то он на profibus. Тогда что, будем у немцев брать для восстановления, чтобы немцы снова ракеты могли для удара по нашим русским военным отправить за русские деньги?..
    А если на базе оборудования made in Russia, то это будет масштабный распил ибо потребуется переделка всего проекта автоматизации и сумасшедшие капитальные затраты.
    Так что накой его восстанавливать - я хз.
    Стране после войны важно накормить свое население. А это сельское хозяйство и животноводство.
    И оборудование для сельского хозяйства Украины, должно быть только Российского производства. Так и нашего производителя оборудования поддержим и на крючок подсадим.
  10. Skif3216 Звание
    Skif3216
    +1
    Сегодня, 17:05
    Пушилин последнее время прямо фонтанирует прожэктами,ждем когда анонсирует постройку международного дворца шахмат,все таки прошлое в ммм бесследно не проходит.
    1. Сергей_Белый Звание
      Сергей_Белый
      +2
      Сегодня, 17:19
      Нас тут из фиде исключили. Так что шахматы - это прям очень своевременно ))