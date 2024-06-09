Командующий ВС ВСУ: Украина разработала собственные модули планирования и коррекции для свободнопадающих авиабомб

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Командующий ВС ВСУ: Украина разработала собственные модули планирования и коррекции для свободнопадающих авиабомб

Украина разрабатывает собственный модуль планирования и коррекции для авиабомб, разработка в ближайшее время должна выйти на этап испытаний. Об этом заявил начальник воздушного командования «Центр» ВСУ Сергей Голубцов.

Украина намерена переделать имеющиеся на вооружении Воздушных сил ВСУ свободнопадающие авиабомбы в управляемые с помощью собственно разработанного модуля планирования и коррекции. По словам генерала, работы уже идут, недели через две состоятся испытания изделия. В Воздушных силах планируют, что модуль позволит украинской авиации более эффективно использовать авиабомбы, не входя в зону действия российской ПВО.



В настоящее время Украина использует около 100–300 иностранных высокоточных авиабомб в месяц, тогда как Россия — примерно 3 тысячи.

— заявил Голубцов.

Кроме того, ВСУ завершили работы по интеграции французских авиабомб AASM 250 (Hammer) на штурмовики Су-25. Данные бомбы украинская авиация использует уже сравнительно давно, их носителями являлись истребители МиГ-29 и Су-27.

Таким образом, можно констатировать, что количество авиабомб, падающих на наши позиции, может увеличиться кратно. Сколько у ВС ВСУ на сегодняшний день на вооружении Су-25 осталось, точных цифр нет.
15 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:09
    Что-то наше ПВО и истребители плохо справляются с вражескими самолётами, раз они так активно планирующие бомбы используют, для которых нужна большая высота и приличная скорость.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 17:40
      Вот например предупреждение за 2-ю половину дня сегодня: Авиационная опасность ... Вся территория Приграничья, немедленно укрытия, носители Су-24м "Storm Shadow" вдоль всего приграничья.Ожидаем пуски .... Три единицы Су-24М продолжают работать в дождь всего Приграничья .... ЛНР и ДНР Внимание! В нашем направлении работает авиация врага .... Авиация противника отработало по линии боевого соприкосновения, отбой ... и т.д. ))) Почему наши их видя, но не сбивают? На большом расстоянии что ли они? Хотя видят их в приграничье?
    2. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      0
      Сегодня, 17:42
      Цитата: alexoff
      для которых нужна большая высота и приличная скорость.
      belay Высота, да, а скорость при падении бомба сама наберет. fool
      1. Авиатор_ Звание
        Авиатор_
        0
        Сегодня, 17:53
        Высота, да, а скорость при падении бомба сама наберет.
        Нужна горизонтальная скорость, для дальности. Поэтому сброс должен производиться с наибольшей высоты и на наибольшей скорости. И то и другое у Су-25 не бог весть какое.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 17:09
    Дофига ещё.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта несёт.
  3. Taskhyl
    Taskhyl
    +1
    Сегодня, 17:11
    Как-то сразу вспоминается идиотское высказывание некоего товарища-"мы ещё даже не начинали". Вот, это "неначинание" теперь приводит к тому, что враг становится все мощнее и наглее! И остановить это остаётся все меньше и меньше возможностей. Зла не хватает!
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      -2
      Сегодня, 17:21
      А вы, как я понял, хотите что-бы начали? Что-бы от Украины остались одни радиоактивные головешки? Не-не, я-то не против, я хоть сейчас кнопку нажму. Но вы уверены в своём желании?
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 17:32
        Цитата: Сергей Аверченков
        А вы, как я понял, хотите что-бы начали? Что-бы от Украины остались одни радиоактивные головешки? Не-не, я-то не против, я хоть сейчас кнопку нажму. Но вы уверены в своём желании?

        а что- по Вашему без ЯО-нам победы не видать?
        1. Сергей Аверченков Звание
          Сергей Аверченков
          +2
          Сегодня, 17:36
          Видать, но так гораздо быстрее да и Украина с украинцами просто исчезнут - чем плохо? К тому же много наших не погибнет.
  4. Petio Звание
    Petio
    +2
    Сегодня, 17:14
    SBU-38 AASM Hammer изпользуются и на Су-24М . Били кадри променения с малой висоте с помощью ускорителей. Иначе ВСУ работают и уаб GBU-39 и GBU-62 в основном с МиГ-29 и Су-27. По любому сравнитсяся с ВКС по променения УАБ они не смогут из за большой разници в количестве носителей. У ВКС носителей больше чем бомб даже при том количестве- 2500- 3000 в месяц а у ВСУ больше 250-300 нереално ожидать
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:14
    В трофеях у всу предостаточно несработавших Фабов с УМПК ,большого труда не стоит западу скопировать но уже с привязкой к западной системе позиционирования.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:31
    А что там разрабатывать? Их уже столько упало на территории бандерлянда, что осталось взять и скопировать. Проблема в том, что дальность полета планирующей АБ зависит от скорости и высоты носителя, а вот с этим - большие проблемы.
    1. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Сегодня, 17:38
      Попадание высокоточной авиабомбы полностью зависит от спутника. Кто будет "вести" по GPS укробомбы до цели? Догадаетесь сами?
  7. cast iron Звание
    cast iron
    +1
    Сегодня, 17:37
    Надо понимать, что спутники GPS к "изобретенным" "украинским" УМПК тоже "изготовлены" и "запущены" укронацистами в космос?
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 17:49
    Чтобы эту бонбочку куда то спланировать, надо приподняться повыше. А с повыше там беда, сразу будет пониже.