Командующий ВС ВСУ: Украина разработала собственные модули планирования и коррекции для свободнопадающих авиабомб
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Украина разрабатывает собственный модуль планирования и коррекции для авиабомб, разработка в ближайшее время должна выйти на этап испытаний. Об этом заявил начальник воздушного командования «Центр» ВСУ Сергей Голубцов.
Украина намерена переделать имеющиеся на вооружении Воздушных сил ВСУ свободнопадающие авиабомбы в управляемые с помощью собственно разработанного модуля планирования и коррекции. По словам генерала, работы уже идут, недели через две состоятся испытания изделия. В Воздушных силах планируют, что модуль позволит украинской авиации более эффективно использовать авиабомбы, не входя в зону действия российской ПВО.
В настоящее время Украина использует около 100–300 иностранных высокоточных авиабомб в месяц, тогда как Россия — примерно 3 тысячи.
— заявил Голубцов.
Кроме того, ВСУ завершили работы по интеграции французских авиабомб AASM 250 (Hammer) на штурмовики Су-25. Данные бомбы украинская авиация использует уже сравнительно давно, их носителями являлись истребители МиГ-29 и Су-27.
Таким образом, можно констатировать, что количество авиабомб, падающих на наши позиции, может увеличиться кратно. Сколько у ВС ВСУ на сегодняшний день на вооружении Су-25 осталось, точных цифр нет.
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