Отступая с потерями из мкр Канал Часова Яра, отряды ВСУ попадают в огневую воронку
Положение дел в городе Часов Яр продолжает меняться от часа к часу. Сегодня в первой половине дня появилась информация о поднятии российскими войсками флага над центральной частью микрорайона Канал, являющимся самой восточной частью города. Далее дозированно приходили сведения о том, что ВСУ, неся потери, продолжают отступать в западном направлении, попадая в так называемую огневую воронку. Связано это с тем, что ВС РФ ведут плотный огонь сразу с нескольких направлений – непосредственно из мкр Канал, с северной стороны – от Калиновки (посёлок Калинина), а также с юга – со стороны Ивановки (Красного).
В хаосе боя отступающие с потерями подразделения противника попадают и под «дружественный» огонь, которые ведут другие отряды ВСУ из центральной и западной частей Часова Яра. Мало того, из-за канала Северский Донец-Донбасс в бой в восточную часть города пытаются перебираться десантно-штурмовые подразделения противника, на которые бегут разбитые формирования ВСУ, потерявшие свои позиции и большую часть личного состава в упомянутом мкр Канал.
Эксперты, комментируя ситуацию, говорят о том, что если целью операции армии России на севере Харьковской области было именно отвлечение резервов противника для получения преимущества на ряде направлений в ДНР, то такая стратегия приносит плоды. Да, значительного прорыва в районе того же Часова Яра не произошло, однако оттуда часть резервов была ранее переброшена в Волчанск и район села Липцы, что уже сказалось на контроле ВСУ над Часовым Яром – в том плане, что о контроле над мкр Канал со стороны украинских войск говорить уже практически не приходится. Западная часть мкр Канал находится (в лучшем для противника случае) в серой зоне.
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