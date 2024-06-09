Отступая с потерями из мкр Канал Часова Яра, отряды ВСУ попадают в огневую воронку

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Отступая с потерями из мкр Канал Часова Яра, отряды ВСУ попадают в огневую воронку

Положение дел в городе Часов Яр продолжает меняться от часа к часу. Сегодня в первой половине дня появилась информация о поднятии российскими войсками флага над центральной частью микрорайона Канал, являющимся самой восточной частью города. Далее дозированно приходили сведения о том, что ВСУ, неся потери, продолжают отступать в западном направлении, попадая в так называемую огневую воронку. Связано это с тем, что ВС РФ ведут плотный огонь сразу с нескольких направлений – непосредственно из мкр Канал, с северной стороны – от Калиновки (посёлок Калинина), а также с юга – со стороны Ивановки (Красного).

В хаосе боя отступающие с потерями подразделения противника попадают и под «дружественный» огонь, которые ведут другие отряды ВСУ из центральной и западной частей Часова Яра. Мало того, из-за канала Северский Донец-Донбасс в бой в восточную часть города пытаются перебираться десантно-штурмовые подразделения противника, на которые бегут разбитые формирования ВСУ, потерявшие свои позиции и большую часть личного состава в упомянутом мкр Канал.





Эксперты, комментируя ситуацию, говорят о том, что если целью операции армии России на севере Харьковской области было именно отвлечение резервов противника для получения преимущества на ряде направлений в ДНР, то такая стратегия приносит плоды. Да, значительного прорыва в районе того же Часова Яра не произошло, однако оттуда часть резервов была ранее переброшена в Волчанск и район села Липцы, что уже сказалось на контроле ВСУ над Часовым Яром – в том плане, что о контроле над мкр Канал со стороны украинских войск говорить уже практически не приходится. Западная часть мкр Канал находится (в лучшем для противника случае) в серой зоне.
6 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +3
    Сегодня, 17:15
    Видео по ссылке ниже.Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России.

    Движение идет к центру города. Враг отступает, так как с этого направления «немцы»отвели резервы в сторону Купянска. По сути оставшиеся силы всу в Часов Яре попросту бросили на разрыв.

    Слава ВДВ!!




  2. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 17:23
    Мало того, из-за канала Северский Донец-Донбасс в бой в восточную часть города пытаются перебираться десантно-штурмовые подразделения противника, на которые бегут разбитые формирования ВСУ

    Что-то я ничего из этого не поняла? request кто-то от кого-то бежит...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:26
      Всё бегут, (с) джентльмены удачи
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +1
        Сегодня, 17:28
        Цитата: роман66
        Всё бегут, (с) джентльмены удачи

        Похоже , там всё так и есть. Потом узнаем... про забеги.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 17:34
        Оборона ВСУ в городе Часов Яр всё-таки дрогнула и начала сдавать позиции. Так уже половина мкр. "Канал", находящийся на левой стороне канала "Северский Донец — Донбасс", уже под контролем русских воинов.

        "Наши парни из 98-й воздушно-десантной дивизии штурмом взяли украинский опорник, располагавшийся в пятиэтажке микрорайона "Канал" и подняли над ним имперский флаг и флаг ВДВ!" — отмечают с мест.

        Также армия России полностью взяла Часовярский ремонтный завод (ЧРЗ) и вошла в заброшенный завод "Гидрожелезобетон".

        Сегодня с раннего утра ВКС России наносят мощнейшие удары с применением КАБ. Началась общевойсковая операция, армия РФ вводит резервы, подчёркивают военкоры.


    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:26
      Разбитые части ВСУ бегут из микрорайона Канал в западную часть Часова Яра,а им на встречу пытаются перебираться десантно-штурмовые подразделения противника в микрорайон Канал.Подкрепления наверно.
      Как ротация получается.Одни ВСУшники уходят из микрорайона Канал другие им на замену приходят.

      Ряд украинских источников сообщают, что у ВСУ «больше нет возможности нормально оборонять» значительную часть Часова Яра.
      Микрорайон Канал постепенно переходит в категорию потерянных позиций, а канал Северский Донец — Донбасс «больше не является надёжным рубежом обороны».
      Наиболее активный вклад в разрушение рубежей обороны вносят российские авиация и артиллерия, которые работают по ВСУ 24/7. По данным украинской стороны, «скоро наступит время оставить этот город и отступить туда, где есть возможность укрыться».

      Ранее некоторые подразделения ВСУ, например 42-я ОМБр, были переброшены под Харьков для сдерживания наступления Северной группировки войск. Это дало российским войскам возможность продвинуться вглубь позиций и пробить оборону на ряде участков.

      «Военная хроника»