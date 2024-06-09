Франция не способна поставить Украине большое количество обещанных Макроном истребителей Mirage 2000-5

Франция не в состоянии поставить Украине большую партию французских истребителей Mirage 2000-5, если не хочет ослабить французские ВВС. Об этом La Tribune Dimanche.Макрон пообещал Зеленскому французские истребители, чтобы удовлетворить собственные амбиции. По версии издания, французский президент хочет за счет Украины остаться в центре политической игры, выставив себя неким «спасителем». Но при этом он не думает о самой Франции, обещая самолеты Киеву. Если Париж отдаст больше шести самолетов Mirage 2000-5, то это скажется на выполнении миссий французскими ВВС.Таким образом, французы могут поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, а если больше, то их придется искать где-то на стороне, выкупая у других стран. На сегодняшний день это Греция, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По-видимому, с этим и связан тот факт, что Макрон с самого начала не стал говорить о количестве планируемых к передаче самолетов.Стоит отметить, что в прошлом году ходили очень устойчивые слухи о том, что ОАЭ будут выводить из эксплуатации 59 истребителей Dassault Mirage 2000-9 французской сборки, стоящих на вооружении ВВС страны, часть из которых будет передана Украине. Однако в Абу-Даби заявили, что вывод истребителей начнется не ранее 2026–2027 года.Греки пока тоже придерживают свои истребители Mirage 2000-5, но не прочь от них в будущем избавиться в рамках хорошего предложения. Так что французам есть где взять необходимые Киеву самолеты.

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