Франция не способна поставить Украине большое количество обещанных Макроном истребителей Mirage 2000-5

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Франция не способна поставить Украине большое количество обещанных Макроном истребителей Mirage 2000-5

Франция не в состоянии поставить Украине большую партию французских истребителей Mirage 2000-5, если не хочет ослабить французские ВВС. Об этом La Tribune Dimanche.

Макрон пообещал Зеленскому французские истребители, чтобы удовлетворить собственные амбиции. По версии издания, французский президент хочет за счет Украины остаться в центре политической игры, выставив себя неким «спасителем». Но при этом он не думает о самой Франции, обещая самолеты Киеву. Если Париж отдаст больше шести самолетов Mirage 2000-5, то это скажется на выполнении миссий французскими ВВС.



Таким образом, французы могут поставить Украине не больше шести истребителей Mirage 2000-5, а если больше, то их придется искать где-то на стороне, выкупая у других стран. На сегодняшний день это Греция, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. По-видимому, с этим и связан тот факт, что Макрон с самого начала не стал говорить о количестве планируемых к передаче самолетов.

Стоит отметить, что в прошлом году ходили очень устойчивые слухи о том, что ОАЭ будут выводить из эксплуатации 59 истребителей Dassault Mirage 2000-9 французской сборки, стоящих на вооружении ВВС страны, часть из которых будет передана Украине. Однако в Абу-Даби заявили, что вывод истребителей начнется не ранее 2026–2027 года.

Греки пока тоже придерживают свои истребители Mirage 2000-5, но не прочь от них в будущем избавиться в рамках хорошего предложения. Так что французам есть где взять необходимые Киеву самолеты.
9 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:13
    Любые поставки техники имеют несколько линий влияния на текущие события!
    Вооружения для войск противника, которое он применяет против нашей стороны...
    Некоторое влияние на их общество, "весь мир с ними" и никак не меньше, как они любят повторять.
    Так и живут и этому мы вынуждены противостоять, а это совсем не легко, стоит это признавать.
  2. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +6
    Сегодня, 18:13
    У Франции свот Mirage 2000-5 нет. Это экспортная версия. У французов 27 единиц Mirage 2000-5F в двух истребительных эскадронах. И 60 единиц Mirage 2000D, из которых 55 хотят модернизировать до Mirage 2000D RMV, остается 5 единиц свободных Mirage 2000D. Mirage 2000D являются ударными истребителями-бомбардировщиками, носителями SCALP-EG и авиабомбы AASM Hammer, а Mirage 2000-5F – «заточены» для ведения воздушных боев – удары по земле не их специализация. Для взлета и посадки «Миражам» требуется порядка 700 метров ВПП. Их боевой радиус составляет 1300 км.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 18:37
      Я об этом модификации писал на одном странице этого сайта.
      Вот сама ссылка:
      https://topwar.ru/244047-britanskij-jekspert-usomnilsja-v-jeffektivnosti-obeschannyh-makronom-zelenskomu-istrebitelej-mirage-2000-5.html

      Но увы, меня там так не поняли, а пишут какой-то количество машин для передачи укрорейху.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 18:15
    Эмануэль хорошо умеет попкой крутить , куда смотрели французы когда этого петушка им назначили.
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 18:41
      Вот на попку и засмотрелись...
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 18:31
    Да даже один, это уже хреново
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 18:33
    Если Париж отдаст больше шести самолетов Mirage 2000-5, то это скажется на выполнении миссий французскими ВВС.

    Да? Да-а-а? Плохи дела у Микрона в таком случае...
  6. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 18:51
    Писали, что у ВСУ всего 12 переоборудованных под использование современных англо-французских КР Су-24, и те проблем доставляют, так как способны запустить 24 ракеты в залпе из-за пределов эффективной работы нашей ПВО. Если к ним добавятся 6 самолётов, которые изначально предназначены для работы с этими боеприпасами, то это не то же самое, как если бы для ВСУ нашли где-нибудь десяток-другой МиГ 29. Они бы как раз особой погоды не сделали.
  7. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Сегодня, 19:08
    1. Когда публичное лицо о чем-то заявляет, то вера такому слову тоже ... публичная. Я к тому, что сроки и количество поставок - удел разведки, а не прессы.
    2. Есть определенная "критическая масса" технически сложного вооружения, меньше которой - себе дороже. Чем сложнее, тем больше запчастей/оборудования и специалистов.
    3. Существует фактор "престижа". Если из шести сбиваются, допустим, три, то в стране-производителе будут говорить как о потере половины поставок. Никто не хочет терять лицо.