Украинские власти рассматривают вопрос мобилизации женщин, отбывающих наказание за совершенные преступления. Как ранее заявили в Минюсте Украины, в законодательстве нет ограничений по гендерному признаку.Киев уже запустил процедуру мобилизации заключенных-мужчин, на сегодняшний день в подразделения ВСУ уже отправлено порядка 350 человек, согласившихся на условно-досрочное освобождение в обмен на отправку на фронт. Первые «покупатели» на заключенных были из националистических подразделений. В частности, своих рекрутеров в места не столь отдаленные отправили нацбат «Да Винчи» из состава запрещенного в России и объявленного террористической группировкой «Правого сектора»*, полк «Кракен»*, тоже запрещенный в России. По имеющимся данным, они набирали штурмовиков.В Минюсте Украины заявили, что сейчас рассматривается порядка 4 тысяч заявок заключенных, собравшихся воевать. Однако этого количества не хватит, в Киеве планировали отправить в окопы от 10 до 20 тысяч заключенных. На этом фоне прошла информация, что в ближайшее время будет рассмотрен вариант с мобилизацией заключенных-женщин. Среди них, как оказалось, тоже много желающих воевать.Между тем за зеками отправились представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* (запрещенная в России террористическая группировка). Как заявил один из боевиков, в бригаде приняли решение не формировать спецподразделения из осужденных, а интегрировать их в обычные отряды. При этом бригада отдает предпочтение мотивированным заключенным, желающим воевать против России.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

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