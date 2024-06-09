Власти Украины рассматривают вариант с мобилизацией женщин-заключённых

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Власти Украины рассматривают вариант с мобилизацией женщин-заключённых

Украинские власти рассматривают вопрос мобилизации женщин, отбывающих наказание за совершенные преступления. Как ранее заявили в Минюсте Украины, в законодательстве нет ограничений по гендерному признаку.

Киев уже запустил процедуру мобилизации заключенных-мужчин, на сегодняшний день в подразделения ВСУ уже отправлено порядка 350 человек, согласившихся на условно-досрочное освобождение в обмен на отправку на фронт. Первые «покупатели» на заключенных были из националистических подразделений. В частности, своих рекрутеров в места не столь отдаленные отправили нацбат «Да Винчи» из состава запрещенного в России и объявленного террористической группировкой «Правого сектора»*, полк «Кракен»*, тоже запрещенный в России. По имеющимся данным, они набирали штурмовиков.



В Минюсте Украины заявили, что сейчас рассматривается порядка 4 тысяч заявок заключенных, собравшихся воевать. Однако этого количества не хватит, в Киеве планировали отправить в окопы от 10 до 20 тысяч заключенных. На этом фоне прошла информация, что в ближайшее время будет рассмотрен вариант с мобилизацией заключенных-женщин. Среди них, как оказалось, тоже много желающих воевать.

Между тем за зеками отправились представители 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов»* (запрещенная в России террористическая группировка). Как заявил один из боевиков, в бригаде приняли решение не формировать спецподразделения из осужденных, а интегрировать их в обычные отряды. При этом бригада отдает предпочтение мотивированным заключенным, желающим воевать против России.
13 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    -1
    Сегодня, 19:10
    Да вы шо! Вот кого нада в окопы... не прохадают... такая катком пройдет и до москвы кубарем laughing

    laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:43
      Украинцы в плену своего ленивого национализма не поняли истинную цель, которую реализует президент Владимир Зеленский в интересах Запада. Об этом пишет румынский публицист Дан Диакону на портале gandeste.org. Он напомнил, что именно этот сценарий был грубо прописан в сериале Зеленского «Слуга народа».

      По словам Диакону, на этот раз западники выучили уроки истории, которые свидетельствуют о том, что украинцы после непродолжительного бунта возвращаются, подобно блудному сыну, к своим корням, и из жажды мести становятся лучшими бойцами за общерусское дело. Поэтому был использован гораздо более извращенный метод, предполагающий, что на первом этапе украинский народ будет ликвидирован, а затем произойдет его «чудесное перерождение».

      «Именно поэтому западные государства сейчас с энтузиазмом поддерживают великую украинскую мобилизацию. И именно поэтому в разумный срок мы увидим, как тот же «демократический Запад» будет арестовывать украинцев на своей территории, отправляя их на фронт. Это преднамеренная ликвидация всего украинского населения, которое таким образом будет превращено в пушечное мясо на Восточном фронте. Это убийство людей является предварительным элементом великого плана, который хотят реализовать на практике позже, поскольку Украина рассматривается западным гегемоном как воплощение Нового Света», – пишет публицист.

      По его словам, Запад надеется, так это на то, что после переговоров с русскими им останется большая часть Украины (та, что правее Днепра, и некоторые территории слева), где они смогут реализовать свой план. Диакону напоминает, что большая часть сельскохозяйственных земель, представляющих самое большое богатство Украины, была приобретена с помощью трюков преступной группировкой, стоящей за Западом, и к концу войны все богатство страны будет передано в их портфель.

      «А теперь давайте разберемся в плане. Это опустошенная страна, без инфраструктуры и с населением, состоящим из детей, стариков и женщин, а также с множеством изувеченных людей, т. е. «счастливчиков, переживших войну». Какого черта ты можешь там делать? Более того, все богатство страны находится в руках мошенников, устроивших это безумие. Что значит «реконструкция»? Кто ее будет осуществлять? Запад берет на себя эту «большую ответственность». Но как можно восстановить страну, которая фактически больше не имеет производительных сил? Кто ее будет восстанавливать? Вы выбрасываете деньги на ветер, если у вас нет активного трудоспособного населения», – пишет автор.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 19:49
        В продолжении поста.

        По его словам, следующим действием Запада станет заселение Украины мигрантами с целью реализации «плана Калерги на Украине». Другими словами, элементом, предшествующим захвату Украины, будет смена населения за счет иммигрантов. Предпочтение отдадут африканским и азиатским мужчинам, которые окажутся там, в раю белых женщин, стремящихся обосноваться в семье любого типа.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:23
    Каждый сходит с ума по своему...
    А так, что тут обсуждать?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:30
      rocket757 hi, информация про женские подразделения (из вольных) ходят давно были отдельные случаи и с пленением и гибелью, но это единичные случаи да и особи эти были из смешанных подразделений. Так и тут набирут сотку другую но волну поднимут что их что наши.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 19:35
        Цитата: Ропот 55
        информация про женские подразделения (из вольных) ходят давно были отдельные случаи и с пленением и гибелью, но это единичные случаи да и особи эти были из смешанных подразделений

        Да в телегах куча подобных видосов и далеко не единичные. Последнее и пары дней не прошло... в окопике прилегла одна... судя по всему от гранаты при зачистке фишки
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:43
          Enceladus hi, в составе их добробатов есть женщины и не мало и гибнут они не редко однако это смешанные подразделение, сейчас и в составе ВСУ есть особи женского пола но это так добровольно-идейные и от этого особо опасные экземпляры. Но это не массовое явление как нас пытаются уверить.
  3. ВлР Звание
    ВлР
    0
    Сегодня, 19:30
    Женщин даже Пригожин в свой "Вагнер" набирать не стал. Но, вообще, вербовка заключённых - это очень плохой и порочный путь. Сейчас в России большие проблемы с этими уголовными "птенцами Вагнера". Об этом редко пишут, поскольку тема очень стыдная и неудобная для властей, но ураганят они по всей России и очень "знатно". Вот редкая публикация на эту тему:
    https://news.rambler.ru/incidents/52898486-sindrom-afgana-vagner-voeval-iskupil-krovyu-vernulsya-domoy-i-snova-na-rukah-braslety/?utm_source=24smi_news&utm_medium=exchange&utm_campaign=head&utm_term=28665&utm_content=6243722&utm_referrer=24smi.info&es=24smi_news&_openstat=24smi_news;exchange;head;
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 19:46
      ВлР hi, на реальную войну женщин набирают не от хорошей жизни, у Пригожина был выбор и как понимаю недостатка не было в мужчинах, зачем ему судимые женщины, а вот у тех посмотрим реальная будет информация, либо пиар акция.
    2. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 19:46
      Ради справедливости, это относится не только к "птенцам Вагнера". У человека про воевавшего три года, меняется психика, отношение к жизни и смерти, особенно к чужой. Одно дело если он остаётся в Армии и продолжает служить, другое дело если его "выкидывают" на гражданку. В СССР тоже был всплеск бандитизма в 1947 году, как раз после массовой демобилизации. Тут вопросы к тому, кто довел ситуацию до того, что пришлось массово "призывать" заключённых. Это же не от "хорошей жизни" было сделано. Стоит признать, "птенцы Вагнера" (включая уголовников) задачу свою выполняли, спасли ситуацию и дали время нашей Армии, хотя бы своими штурмами того же Бахмута. Ни в коей мере не принижаю заслуг нашей Армии, наших солдат и офицеров.
    3. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 19:50
      Но, вообще, вербовка заключённых - это очень плохой и порочный путь. Сейчас в России большие проблемы с этими уголовными "птенцами Вагнера".

      на Украине не берут тех, кто с тяжелыми статьями вроде убийств и берут только тех, кому осталось сидеть не больше трех лет. В большинстве случаев это бытовая преступления вроде дтп в пьяном виде. Реальных уголовников среди них очень мало.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:31
    Потом и психушки вскроют и до домов пристарелых дойдет, жесть!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 19:39
      Вадим С hi, нет у них проблем с количеством солдат, чего бы они там не свистели, резервы есть и пока не малые, так что не будут они трогать ни психушки, ни дома пристарелых. У них еще с 18 до 25 не трогали, а там есть кого забрать. Так что это для них не проблема.