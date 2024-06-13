

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук – единственный легитимный глава Украины

Свято место…

Толстяк из КВН

«По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер».

«Мы здесь достигли полного взаимопонимания. Никаких российских национальных меньшинств в Украине нет и не может быть».

После 21 мая одна из самых обсуждаемых тем в связи с украинским кризисом – на кого менять нелегитимного уже Владимира Зеленского. По мнению президента России Владимира Путина, на смену лидера киевского режима может уйти до года. Стоит понимать, что и на Западе далеко не все в восторге от деятельности нынешнего руководства Украины. В списке претензий упрямая недоговороспособность, коррупция, которая жирно расцвела в армии, а также провал наступления летом прошлого года.Потенциально, автором перемен в Киеве может быть только Вашингтон, как самый важный спонсор Зеленского. Назвать наиболее явного кандидата непросто, так как киевский режим тщательно расчистил поле от конкурентов. Но претенденты на престол все-таки существуют.Проигрыш Байдена осенью может процесс поиска преемника значительно ускорить – Трампу Зеленский не симпатичен. Как и наоборот. «Президент-лузер» – именно так охарактеризовал Дональда Трампа Владимир Зеленский. Заявление об урегулировании конфликта на Украине за 24 часа, о чем заикался кандидат в президенты США, вызвало истерику в Киеве. Поэтому поиски нового президента на Украине становятся очень злободневными.Одной из явных кандидатур является Юлия Тимошенко.Даму можно отнести к когорте опытных политиков. В конце концов, она долгое время и вполне успешно вела дела с кремлевским руководством. Юлия Владимировна открыто настроилась на будущую предвыборную гонку и успела опубликовать несколько видеороликов. Например, раскритиковала вторую редакцию закона о мобилизации.Для справки: Тимошенко российское МВД совсем недавно объявило в розыск, что вполне однозначно говорит об отношении Кремля к избранию этого политика в президенты. Препятствием на пути к креслу главы государства может стать и невысокая популярность Юлии в стране.Президентские амбиции питает и Петр Порошенко, которого на Украине любят еще меньше.Он это отлично понимает и пытается просочиться альтернативными путям. Его фракция «Европейская солидарность» работает в паре с «Батькивщиной» Тимошенко, что теоретически может помочь Петру стать премьер-министром. К коалиции двух экс-руководителей примыкает «Слуга народа» и, вместе они вполне могут устроить заварушку в Верховной раде.Парламентский кризис ни к чему Зеленскому, и ему придется утверждать Порошенко на пост премьер-министра. Либо Юлию Тимошенко. Насколько это ослабит власть нелегитимного президента, неизвестно, но прагматичной политики, а не истеричного политиканства станет точно больше.Российские разведывательные службы информируют еще о четырех претендентах на место Зеленского.Один краше другого. Например, Виталий Кличко. Но его кандидатура выглядит как оксюморон – это товарищ способен завести страну в еще большую яму, чем она находится сейчас. Хотя никто не будет спорить с его политическим амбициями, как и с критикой, которую он позволяет себе в отношении Зеленского.Второй претендент на место президента Украины Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это человек из украинской «партии войны», который не только не разрешит кризис, но способен своими действиями спровоцировать третью мировую войну. Запад выберет Буданова только в случае дальнейшей эскалации конфликта, где Зеленский по определенной причине будут не нужен.Выше шансы на президентство у главы офиса Зеленского Андрея Ермака. The Times сетует в недавнем материале о практически безграничной власти, сконцентрированной в руках второсортного, в общем-то, политика. Ермак стремительно набирает политический вес, ограждает Зеленского от нежелательных, по его мнению, персонажей. Американцы пишут, что «растет беспокойство по поводу того, что Зеленский все больше полагается на горстку подхалимов внутри страны». Ермак – типичный чиновник из «партии войны» и не способен вывести страну из кризиса, хотя и будет послушно исполнять волю Вашингтона.И наконец, главный претендент на престол – Валерий Залужный. У этого человека есть все – и поддержка в народе, и сотни тысяч последователей в армии. Судя по всему, военный не чурается компромиссов, и с ним вполне можно договариваться с позиции силы. Залужный неоднократно критиковал киевский режим и открыто говорил о безвыходной ситуации на фронте.Все вышеописанные персонажи в первую очередь отвечают требованиям Запада на случай замены Зеленского. У России выбор невелик, и он ограничивается нехитрой парой – «плохой» и «очень плохой» кандидат. На роль первого отлично подходит спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, о котором вспомнил Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан. Президент заявил:Но при этом от переговоров с иными властвующими особами на Украине Россия не отказывается.Разумеется, Стефанчук после таких слов Владимира Путина в борьбу за власть не бросится. Его тут же сожрут цепные псы Зеленского. Руслан попытался как-то оправдаться в ответ, но его никто особо не слушал. Самое важное, что Путин четко обрисовал Западу контуры будущего переговорного процесса (если переговоры вообще будут) и кого он хотел бы видеть во главе переговорщиков.Стефанчук, а не Зеленский отныне легитимный глава государства. Нелегкая ноша, надо отметить. И Стефанчуку стоит отныне переживать за собственную безопасность. Как бы не повторили трюк с боевой гранатой на день рождения. Для помощника Залужного Частякова это осенью прошлого года закончилось гибелью.Но пока Стефанчук жив, разберемся с его биографией.«Героев» следует знать в лицо. Как и Зеленский, действующий спикер Верховной рады начинал карьеру в КВН. Команда называлась «Три толстяка» и особых звезд с неба не хватала, хотя и играла некоторое время в высшей лиге. По крайней мере, «95-й квартал» был гораздо успешнее.После вылета из высшей лиги Стефанчук погрузился в юриспунденцию. С начала 2000-х защитил кандидатскую и докторскую диссертации, написал несколько сотен научных статей и активно продвигал все европейское на украинском правовом поле.В политику он пришел в составе миниатюрной партии «Собор», в которой исполнял роль регионального шефа в Хмельницком. В 2018 году он уже в команде Зеленского отвечает за идеологию, то есть исполняет роль Альфреда Эрнста Розенберга в гитлеровской своре.Спустя год Стефанчук уже советник Зеленского и его представитель в Верховной раде. А в 2021 году он сменил несогласного с новой политикой Разумкова на посту спикера. Несмотря на то, что кровожадными высказываниями толстяк из КВН не прославился, с начала СВО он топил за притеснение русских на Украине. Например, изрек такое:В ситуации, когда любую подпись Зеленского можно дезавуировать простым тезисом, что он нелегитимен с 21 мая 2024 года, кандидатура Стефанчука смотрится приемлемой.К его подписи, в случае чего, меньше всего претензий. И это должны понимать не только на Западе, но и внутри Украины. Как только предельный градус отчаяния в украинском обществе будет преодолен, президент России дал четкий сигнал, что необходимо делать в такой ситуации.