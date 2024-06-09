Созданная в Верховной Раде комиссия подсчитала ущерб от воровства на строительстве укреплений

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Созданная в Верховной Раде комиссия подсчитала ущерб от воровства на строительстве укреплений

Пока Зеленский уверяет западные страны в отсутствии коррупции на Украине, чиновники продолжают разворовывать выделенные средства, в том числе и на строительство фортификационных укреплений. Как заявил секретарь временной специальной комиссии Михаил Бондарь, на строительстве укреплений разворовано порядка 20 млрд гривен.

Следственные органы Украины возбудили около 30 уголовных дел по фактам растраты выделенных на строительство средств, общая сумма ущерба превысила 20 млрд гривен. Подробностей по делам пока нет, их раскроют через неделю. Сейчас следствие пытается получить от Минобороны и военных администраций документы об освоении бюджетных средств, планы по строительству укреплений, графики строительства и т. д. На основании этих документов будут проведены ревизии возведенных линий обороны.



Сейчас уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений. Члены комиссии от «Слуг народа», услышав такие цифры, сразу попытались защищать распорядителей средств.

— заявил Бондарь, добавив, что основные растратчики — это военно-гражданские администрации на местах, т. е. подчиненные Зеленского, поставленные им и утвержденные.

Как предполагают эксперты, глубоко копать комиссии не дадут, опасаясь, что она выйдет на офис Зеленского, без которого распил средств не ведется. Уже появилась шутка, что ВСУ придется отступать и сдавать российской армии построенные линии обороны, чтобы на них не смогли провести ревизию.
17 комментариев
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  1. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 20:13
    Слёзы, а не растраты! Ничего толком не нароют,- не тот уровень...
  2. Huggi Звание
    Huggi
    +1
    Сегодня, 20:13
    Эх, нам бы такую же и кару для всех проворовавшихся.
  3. Алексей Александрович Звание
    Алексей Александрович
    +1
    Сегодня, 20:18
    Можно подумать у нас лучше. В Минобороны такое же ворье окопалось
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 20:34
      Перефразируя нетленное.
      -Грузите деньги кубометрами.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 21:10
        Цитата: михаилл
        Перефразируя нетленное.
        -Грузите деньги кубометрами.
        Кубометрами в прямом смысле слова.
        Я, как строитель со стажем, знаю, сколько можно украсть с автотрассы, заузив полотно ВСЕГО на 15 сантиметров.
        А тут уж не в сантиметрах воруют. Либо эта комиссия ни фига ничего "не найдёт", либо дадут "по шапке" - у них опыт есть Генпрокуроров снимают, если хвост поднимут, на кого не надо. А уж этих в закат отправят по щелчку пальцев.

        Вызывает удивление сам факт создания этой комиссии. Зачем она нужна, если и без неё всё ясно? И самое главное - ясно, чем все эти "расследования" закончатся.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:32
          Цитата: Zoldat_A
          Вызывает удивление сам факт создания этой комиссии. Зачем она нужна, если и без неё всё ясно? И самое главное - ясно, чем все эти "расследования" закончатся.

          Ничем и профессиональным зицпредседателем Фунтом, без конфискации)))).
          А факт создания комиссии- верхи настолько деградировали, что рефлексивные движения совершают(как амеба) и реально сливают низам свои денежные терки в надверхах, искренне веруя, что низы им помогут потому, что привыкли.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Сегодня, 20:41
      Неправда, всего пара человек не удержалась и взяла взятки. Никакого воровства у высокопоставленных функционеров МО никто не нашел, только какое-то недоразумение с металлоконструкциями на пару миллионов. А шикарные особняки и прочие крутые авто были честно куплено на белую зарплату
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:11
        Цитата: alexoff
        всего пара человек не удержалась и взяла взятки.

        Взятка- она же из первобытнообщинного коммунизма. Вот пришел с охоты охотник с бизоном на плече! И всем взятки дает- ешьте, пока не протухло(кстати, тут про кубометры денег очень в тему), а все едят и понимают, что охотник хороший- и пошло поехало до нынешних времен.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 21:20
          Какая ж это взятка? Это просто разделение труда, где кто посильнее тыкает мамонта острой палкой, а кто послабее всякие съедобные корешки собирает, а потом и те, и другие едят и корешки, и мамонта.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:11
      Цитата: Алексей Александрович
      Можно подумать у нас лучше. В Минобороны такое же ворье окопалось

      Бармену из Москвы за подрыв релейного шкафа 25 лет без права на УДО, а Тимуру Иванову за подрыв боеспособности страны и огромный денежный ущерб, корячится 15 лет, а потом УДО. Как и у каклов, у воров есть и в России покровители, которых ни один суд не посадит.
  4. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +1
    Сегодня, 20:19
    Воровство это хобби укронацистов, они прекрасно понимают, что против России им не выстоять даже при условии ввода армий НАТО, особенно это касается Хранцузов, Трибалтов и не до Пшеков, и по этому, воруют, зная что война всё спишет, и концов не найти, но укронаркомам б/у президент Зе&Kompani с выгодой набивают свои карманы на крови украинского народа, соответственно и концы в болото! Коим болотом является администрация НаркоЗели, поставленная им же для кражи денег!
    1. Fantazer911 Звание
      Fantazer911
      +1
      Сегодня, 20:24
      Да плевать им на народ, их интирес это деньги, деньги которые в фашингтона выделили как премия отдельно для наркомана Зе, ну и соответственно в фашингтоне тоже процент с этого имеют, после всего, если посмотреть списки богатых людей то за время конфликта богатых станет ещё больше как в США так и в Европе, бизнес и не чего личного drinks
  5. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 20:27
    А ведь этих вороваек надо награждать орденами и медалями РФ! Они много жизней НАШИХ парней спасают!
  6. иван2022 Звание
    иван2022
    +1
    Сегодня, 20:38
    В свое время нам много рассказывали по ТВ про строительство рва на границе с Россией и про разворовывание средств
    украинскими чиновниками. А потом вдруг оказалось, что они построили мощнейшие укреп-районы пока мы над ними ухахатывались.. ....

    Воровство конечно грех большой, но полагаю, что ложь и предательство-ещё хуже.
    .
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:49
    Интересно зе оторвался от кокса и следит за выборами в европарламент.Партия Липен уже бухает на радостях шампусик льётся рекой.У европейской " зелени" вообще траур - А нас то за шо,мы за победу над Путиным.Там весело.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:57
    Коррупция, воровство... это, что то вечное. Везде, всегда, всей разницы, в суммах сворованного.
  9. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:03
    Казалось что вот уже наконец перемога. А как подошли присмотрелись - зрада!!!