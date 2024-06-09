Сейчас уже открыто около 30 уголовных производств по растрате средств при построении фортификационных сооружений. Члены комиссии от «Слуг народа», услышав такие цифры, сразу попытались защищать распорядителей средств.

Пока Зеленский уверяет западные страны в отсутствии коррупции на Украине, чиновники продолжают разворовывать выделенные средства, в том числе и на строительство фортификационных укреплений. Как заявил секретарь временной специальной комиссии Михаил Бондарь, на строительстве укреплений разворовано порядка 20 млрд гривен.Следственные органы Украины возбудили около 30 уголовных дел по фактам растраты выделенных на строительство средств, общая сумма ущерба превысила 20 млрд гривен. Подробностей по делам пока нет, их раскроют через неделю. Сейчас следствие пытается получить от Минобороны и военных администраций документы об освоении бюджетных средств, планы по строительству укреплений, графики строительства и т. д. На основании этих документов будут проведены ревизии возведенных линий обороны.— заявил Бондарь, добавив, что основные растратчики — это военно-гражданские администрации на местах, т. е. подчиненные Зеленского, поставленные им и утвержденные.Как предполагают эксперты, глубоко копать комиссии не дадут, опасаясь, что она выйдет на офис Зеленского, без которого распил средств не ведется. Уже появилась шутка, что ВСУ придется отступать и сдавать российской армии построенные линии обороны, чтобы на них не смогли провести ревизию.