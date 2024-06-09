Минпромторг назвал количество кораблей и судов, планируемых к поставке ВМФ РФ в этом году

В 2023 мы передали флоту 32 корабля — понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения и другие. На этот год порядка 50 запланировано. То есть мы наращиваем темпы. Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда. Но это для флота.

Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей