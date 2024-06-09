Минпромторг назвал количество кораблей и судов, планируемых к поставке ВМФ РФ в этом году

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Минпромторг назвал количество кораблей и судов, планируемых к поставке ВМФ РФ в этом году

Российский ВПК наращивает темпы выпуска военной продукции, в том числе и для Военно-морского флота. Как сообщили в Минпромторге, в этом году флот получит больше кораблей, чем в прошлом.

Согласно заявлению статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, в 2024 году флот получит порядка 50 кораблей и судов обеспечения, тогда как в прошлом году ВПК смог поставить военным 32 корабля. При этом на сегодняшний день Россия достигла полного импортозамещения в сфере военного кораблестроения, больше не завися от западных поставок.



В 2023 мы передали флоту 32 корабля — понятно, что там не только боевые корабли, но и корабли снабжения и другие. На этот год порядка 50 запланировано. То есть мы наращиваем темпы. Это не только лодки, фрегаты, корветы, малые ракетные корабли, там есть и обеспечивающие суда. Но это для флота.

— заявил Евтухов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

По словам статс-секретаря, буквально 20 лет назад сдача новых кораблей для флота была экзотикой, если один корабль в год передавался, то это уже преподносилось как успех. Сейчас ОСК строит надводные и подводные корабли, сдавая их десятками. За последние 10 лет российский флот получил 40 надводных кораблей и 24 субмарины.

Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей

— добавил Евтухов.
11 комментариев
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  1. incoggnoto Звание
    incoggnoto
    -2
    Сегодня, 21:00
    нужно менять концепцию, СВО показала что мы идем не туда
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +1
      Сегодня, 21:02
      Конечно, Штаты авианосцы уже сдали в утиль и клепают моторки камикадзе
      1. incoggnoto Звание
        incoggnoto
        -3
        Сегодня, 21:03
        причем тут авианосы? нам нужно отказываться от МРК, нужен проект нового корвета, ибо 20380 уже морально устарел, а 20385 это дороговато для корвета
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 21:30
          Ну давайте прикинем - на 20380 12 ячеек ЗРК. Если конечно зарядить только одними 9М100 - то да, выйдет приличные 48 ракет. Но они - до 10 км, значит - такой расклад сильно вряд ли. Думаю - ракет всяких видов будет примерно 24.. Отсюда вывод - велики ли шансы у одиночного корабля таки отбиться от массированной атаки современных дронов?
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:10
    В 2023 мы передали флоту 32 корабля

    За последние 10 лет российский флот получил 40 надводных кораблей

    Это получается за один год 32, а за предыдущие 9 лет всего 8? А может кто-то считает кораблями и моторные лодки, ведь по данным например "Известий" в 2023 году флоту передали 4 надводных корабля
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 21:18
      А нужно ли теперь это мясо?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:23
        Конечно нужно, нам нужно мясо, но не нужны те мозги, что есть сейчас. Так как теперешние отмиралы вообще не знают зачем флот нужен кроме как для парадов или же в виде очень дорогого и уязвимого плавучего БРК "Бастион"
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 21:25
          Если под мясом понимаются мозги лампасников, то сразу на помойку. Они давно протухли. Это осетрина 4 свежести.
  3. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 21:17
    Ну передали. А зачем? свежее мясо для Окраинского флота:? Кстати, давно мы над ним не смеялись. Давайте начнём.
  4. Комментарий был удален.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 21:23
      А зачем? Нужен ли он теперь?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:31
    Самый весёлый у нас в строительстве проекта 20385 это Амурский Судостроительный Завод.С 2025 г должен спускать на воду по 1 кораблю.Вроде там жёстко ,прокуратура частый гость ,есть проблемы будем решать. laughing