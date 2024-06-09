Минпромторг назвал количество кораблей и судов, планируемых к поставке ВМФ РФ в этом году
Российский ВПК наращивает темпы выпуска военной продукции, в том числе и для Военно-морского флота. Как сообщили в Минпромторге, в этом году флот получит больше кораблей, чем в прошлом.
Согласно заявлению статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, в 2024 году флот получит порядка 50 кораблей и судов обеспечения, тогда как в прошлом году ВПК смог поставить военным 32 корабля. При этом на сегодняшний день Россия достигла полного импортозамещения в сфере военного кораблестроения, больше не завися от западных поставок.
— заявил Евтухов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
По словам статс-секретаря, буквально 20 лет назад сдача новых кораблей для флота была экзотикой, если один корабль в год передавался, то это уже преподносилось как успех. Сейчас ОСК строит надводные и подводные корабли, сдавая их десятками. За последние 10 лет российский флот получил 40 надводных кораблей и 24 субмарины.
— добавил Евтухов.
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