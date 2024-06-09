Правящие партии в крупнейших экономиках ЕС терпят поражение на выборах в Европарламент, Макрон распускает законодательный орган
Сегодня завершились выборы в Европарламент. В целом ряде стран Евросоюза оппозиционные партии одерживают верх над правящими. Исключением в данном случае не стали крупнейшие экономики ЕС – Германия и Франция.
Так, в ФРГ, по предварительным данным, у СДПГ Олафа Шольца лишь 3-е место с 14%. Она (партия) уступает не только ХДС/ХСС (около 30% голосов), но и правой партии «Альтернатива для Германии» (16,2%). Полным разочарованием выборы в ЕП стали для немецких «Зелёных», которые в сравнении с предыдущими выборами показали почти на 9% более худший результат.
Во Франции партия Макрона терпит серьёзное поражение от партии Марин Ле Пен. Поражение для Макрона настолько ощутимо, что он распускает Национальную ассамблею. Президент Франции подписал указ, согласно которому досрочные выборы в парламент и местные органы самоуправления страны будут проведены 30 июня и 7 июля. При этом такой шаг – это не личная инициатива Макрона, а необходимость. Ранее французская оппозиция настояла на роспуске парламента в случае своей победы на выборах в ЕП.
По состоянию на текущий момент партия Ле Пен обходит партию действующего президента более чем в 2 раза: у политической платформы Марин Ле Пен – 32 с лишним процента, у партии Макрона – чуть больше 15-ти.
Правые силы, как и во Франции, лидируют также на выборах в Австрии.
Окончательные результаты европейских выборов будут объявлены во вторник, 11 июня. И несмотря на то, что решения ЕП носят рекомендательный характер, итоги голосования чётко дают понять настроения избирателей, которых в ЕС более 300 млн.
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