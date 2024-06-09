Правящие партии в крупнейших экономиках ЕС терпят поражение на выборах в Европарламент, Макрон распускает законодательный орган

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Правящие партии в крупнейших экономиках ЕС терпят поражение на выборах в Европарламент, Макрон распускает законодательный орган

Сегодня завершились выборы в Европарламент. В целом ряде стран Евросоюза оппозиционные партии одерживают верх над правящими. Исключением в данном случае не стали крупнейшие экономики ЕС – Германия и Франция.

Так, в ФРГ, по предварительным данным, у СДПГ Олафа Шольца лишь 3-е место с 14%. Она (партия) уступает не только ХДС/ХСС (около 30% голосов), но и правой партии «Альтернатива для Германии» (16,2%). Полным разочарованием выборы в ЕП стали для немецких «Зелёных», которые в сравнении с предыдущими выборами показали почти на 9% более худший результат.





Во Франции партия Макрона терпит серьёзное поражение от партии Марин Ле Пен. Поражение для Макрона настолько ощутимо, что он распускает Национальную ассамблею. Президент Франции подписал указ, согласно которому досрочные выборы в парламент и местные органы самоуправления страны будут проведены 30 июня и 7 июля. При этом такой шаг – это не личная инициатива Макрона, а необходимость. Ранее французская оппозиция настояла на роспуске парламента в случае своей победы на выборах в ЕП.

По состоянию на текущий момент партия Ле Пен обходит партию действующего президента более чем в 2 раза: у политической платформы Марин Ле Пен – 32 с лишним процента, у партии Макрона – чуть больше 15-ти.

Правые силы, как и во Франции, лидируют также на выборах в Австрии.

Окончательные результаты европейских выборов будут объявлены во вторник, 11 июня. И несмотря на то, что решения ЕП носят рекомендательный характер, итоги голосования чётко дают понять настроения избирателей, которых в ЕС более 300 млн.
10 комментариев
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  1. Hyperion Звание
    Hyperion
    +1
    Сегодня, 22:40
    Кто бы не пришел к власти в Европе, ничего не поменяется.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 23:10
      Я не соглашусь. Националистические или нацистские движения, пришедшие к власти, нападут на мигрантов и начнут изгонять их из стран. Они также ограничат безумие левых, которые ослабили свои страны принятием идиотских решений. Время слабой и мягкой Европы, возможно, подходит к концу, а нацисты, находящиеся у власти в Германии, никогда не значили ничего хорошего для России.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 22:41
    Это фиаско макрон и олух laughing lol
    для немецких «Зелёных»

    Видимо грету лишили целомудрия... интерес потерян wassat
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 23:11
      Цитата: Enceladus
      Видимо грету лишили целомудрия...

      боюсь спросить каким образом
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 22:45
    Во Франции партия Макрона терпит серьёзное поражение от партии Марин Ле Пен.
    Лишь бы за Макрона вновь не вступились бизнесмены как в прошлые выборы. recourse И прочие "кружки" по интересам request
  4. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 22:45
    Не знаю какой курс возьмет новое европравительство, но нынешнее так и стремится к третьей мировой. Не думаю, что народ европии готов уконтрапопиться ни с того ни с сего.
  5. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 22:50
    Макрон, урсулиха, Борель... Лучше не лезть в их змеиный клубок, а пожелать нашим бойцам на Украине бить бандеровскую гниду и дальше.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 22:55
      Макрон, урсулиха, Борель... Лучше не лезть в их змеиный клубок, а пожелать нашим бойцам на Украине бить бандеровскую гниду и дальше.

      Правильно. Чем успешнее бьём бандеровскую нечисть, тем выше рейтинги у западной оппозиции нынешним проамериканским властям.
  6. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +1
    Сегодня, 22:52
    Макрона на пенсию. Или пусть едет лично добровольцем воевать на Украину ..
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:57
    Я это знал что Макрон будет распускать национальную асамблею Франции ,ещё когда в день Д часть этого собрания устроила овации наркоману и ручковались с ним кому не лень .Проклятие рукопожатие с зе.Шутка.Макрон становится самым опасным - его Наполеона ,обидели.До конца срока ,президентство у него будет весёлое.А команда Шольца как гадила так и будет гадить до конца срока.Им не надо внеочередные выборы назначать .Радует что по всей Европе молодёжь отвернулась от мазохистов зелёных.
    Был небольшой спектакль от жертв холокоста ,молодёжь мы своё время не обращали внимание на голосование ,а потом к нам постучали в дверь .Молодёжь ге повторяйте наших ошибок ,идите и голосуйте против правых и ультраправых .В европах что так плохо с этим делом- погоромы будут или это просто истерика ,против тех кто за национальные интересы ?Да и не забываем ЕП будет выбирать на второй срок Урсулку,её могут и прокатит ь ,но для нас ничего не поменяется,смотрим за поляком.