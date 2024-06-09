Западные читатели комментируют сообщение британского СМИ о первом нанесении самолётом ВС ВСУ удара по «международно признанной» территории России

9
Западные читатели комментируют сообщение британского СМИ о первом нанесении самолётом ВС ВСУ удара по «международно признанной» территории России

Британские репортёры подготовили и выпустили материал, в котором рассказывается о нанесении ударов Украиной по «международно признанной» территории России. Напомним, что немногим ранее в целом ряде западных стран высшие должностные лица заявили о «непрепятствовании таким ударам». Среди таких – власти Британии и Франции.

Sky News выходит с материалом, в котором говорится, что впервые самолёт Воздушных сил ВСУ нанёс ракетный удар по территории России. В материале утверждается, что самолёт украинских ВС ВСУ атаковал Белгород.



При этом британские репортёры заявляют, что у них нет данных относительно того, каким именно боеприпасов (натовским или ненатовским) этот удар наносился.

Ранее в Минобороны Австрии заявили, что ударами по «международно признанной» территории России перешагивается «красная линия», что может привести к новой эскалации конфликта.

Несколько комментариев от британских и австрийских читателей (зрителей):

Итак, Украина наносит удары по той территории России, которую признаёт весь мир. Значит, наши власти сами отказались от своих слов о том, что этого они Украине не позволят. От каких ещё обещаний готовы отказаться?

Удары вглубь России. А что, удары по другим территориям уже позволили Киев достичь успеха? Насколько известно, ни к какому успеху на фронте это, если не считать успехи после переговоров с Россией, не приводили.

Поначалу посчитал это показателем силы. Но теперь понимаю, что был не прав, ведь удары по России только расширяют географию войны, не принося для ВСУ положительного результата на поле боя.

Акт отчаяния? Или новые попытки ткнуть палкой в бок русскому медведю и ожидать, что он никак не ответит?
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -1
    Сегодня, 23:02
    Для уничтожения авиации ВСУ нужны БПЛА-разведчики,которые могли бы постоянно висеть над территорией врага.
    Российская компания «Интегральные роботизированные технологии» (ИРТ) разработала перспективный беспилотник оптико-электронной разведки Р-22.

    Р-22 — беспилотник самолетного типа с двухбалочной облегченной хвостовой частью и малогабаритными сервоприводами управления рулями высоты. Его крейсерская скорость — 80 км/ч.

    БПЛА успешно прошел натурные испытания. Теперь разработчики рассматривают возможность его применения в боевых действиях. Ожидается, что Р-22 будет вести оптико-электронную разведку стратегически важных объектов противника с дальностью полета до 1800 км.

    .Поэтому ему нетрудно будет появиться в небе Львовской или Киевской области и навести ракеты российской авиации на стратегически важные объекты ВСУ.

    Причем дальний разведывательный дрон может управляться как по телеметрическим каналам связи, так и по спутниковому модулю, интегрированному в конструкцию. О чем пишет военный эксперт Евгений Даманцев. Околомаксимальная скорость БЛА с параметрами дневной и ночной разведки составляет 80 км/ч.


    https://overclockers.ru/blog/ProKino/show/162372/RF-mozhet-nachat-primenyat-na-SVO-arkticheskij-BPLA-R-22-s-dal-nost-ju-poleta-do-1800-km
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 23:03
    А действительно наносился удар по Белгороду авиационным боеприпасом?
  3. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 23:04
    Что значит первый удар?
    Несколько недель назад сообщалось об ударе потиворадилокационной ракетой воздух-земля по Белгордской области.
    И никакого ажиотажа это не вызвало. Чего сейчас вспотели?
  4. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +1
    Сегодня, 23:04
    Это всего лишь подготовка к тому, что будет, когда прибудут F-16. Я убежден, что они будут дислоцироваться в аэропортах НАТО, летать в воздушное пространство Украины и запускать ракеты. Запад уже видит, что у медведя нет зубов и даже мух не отмахивается, поэтому он будет безнаказанно обостряться. Потому что они уже знают, что напасть на них может только безумец, в этом их уверил сам гарант.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 23:15
      На многих F-16 будут летать, скорее всего, западные асы под грифом "секретно". Медийно покажут украинских пилотов. Также на передаваемых Швецией "летающих радарах" будет полностью натовская "команда". На Украине жуткий дефицит кадров. Их передают как раз под "связку" с F-16. Задача западных кадров на западных игрушках – противостоять бомбовым ударам по позициям ВСУ. Будут охотиться на русскую авиацию,
      – пишет украинский ТГ-канал "Легитимный".

      Авторы канала, ссылаясь на свои источники, сообщают, что первая партия F-16 будет небольшая. Самолёты станут применять точечно. При этом хранить и размещать в реальности их будут не на Украине. Хотя всем скажут, что они стоят на местных аэродромах.

      По этому поводу наш президент Владимир Путин уже заявлял, что такие аэродромы, с которых самолёты вылетают на уничтожение русских военных, будут рассматриваться как законные цели. Для того чтобы нам метко по ним попасть, оружие есть.
  5. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    Сегодня, 23:04
    "А у нас всё только начинается"... Слова из грустной, оказывается, песни.
  6. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 23:07
    Думаю что есть и восторженные отзывы, особенно в Прибалтике и Польше. С НАТО РФ ничего не сделает - не те возможности, если может нужно бить Украину и думать думать думать , изобретать новые способы нанесения урона противнику . Война это всегда импровизация - по плану редко идёт.Когда ввязывались голова была или jопа ? Как было до этого видимо очередная какая там линия, чем ответит РФ - ударит куда не била раньше , что то вроде зданий в Киеве ( я бы ударил по телевышке) но думаю что ВВП предупредили о гражданских объектах и до новой линии он связан .
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 23:11
      РФ и по Украине то бьёт только в ответ.А раз так то всё самое плохое с такой политикой только впереди для нас. Безнаказанность это приглашение к агрессии.Но самое плохое что ведя такую беззубую политику мы теряем всяческий авторитет что внутри страны,что за рубежом,потому что всё то что сейчас происходит это не дело.И все откровенно начинают плевать на все наши предупреждения,перестают воспринимать их всерьез,а значит остаётся только силовой вариант.
      1. Igor1915 Звание
        Igor1915
        0
        Сегодня, 23:16
        Так и есть, но ведь понятно что не от хорошей жизни. Очень много всего в России зависит от внешнего, общество внутри не однородно . Если в Украине просто выполняют указания , то руководство РФ любое повышение ставок видимо должно согласовывать. Чего было бы проще, как США в 45 нанести один ядерный удар допустим по небольшому городу и мирное соглашение будет через неделю.