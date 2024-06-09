Итак, Украина наносит удары по той территории России, которую признаёт весь мир. Значит, наши власти сами отказались от своих слов о том, что этого они Украине не позволят. От каких ещё обещаний готовы отказаться?

Удары вглубь России. А что, удары по другим территориям уже позволили Киев достичь успеха? Насколько известно, ни к какому успеху на фронте это, если не считать успехи после переговоров с Россией, не приводили.

Поначалу посчитал это показателем силы. Но теперь понимаю, что был не прав, ведь удары по России только расширяют географию войны, не принося для ВСУ положительного результата на поле боя.

Акт отчаяния? Или новые попытки ткнуть палкой в бок русскому медведю и ожидать, что он никак не ответит?

Британские репортёры подготовили и выпустили материал, в котором рассказывается о нанесении ударов Украиной по «международно признанной» территории России. Напомним, что немногим ранее в целом ряде западных стран высшие должностные лица заявили о «непрепятствовании таким ударам». Среди таких – власти Британии и Франции.Sky News выходит с материалом, в котором говорится, что впервые самолёт Воздушных сил ВСУ нанёс ракетный удар по территории России. В материале утверждается, что самолёт украинских ВС ВСУ атаковал Белгород.При этом британские репортёры заявляют, что у них нет данных относительно того, каким именно боеприпасов (натовским или ненатовским) этот удар наносился.Ранее в Минобороны Австрии заявили, что ударами по «международно признанной» территории России перешагивается «красная линия», что может привести к новой эскалации конфликта.Несколько комментариев от британских и австрийских читателей (зрителей):