Западные читатели комментируют сообщение британского СМИ о первом нанесении самолётом ВС ВСУ удара по «международно признанной» территории России
Британские репортёры подготовили и выпустили материал, в котором рассказывается о нанесении ударов Украиной по «международно признанной» территории России. Напомним, что немногим ранее в целом ряде западных стран высшие должностные лица заявили о «непрепятствовании таким ударам». Среди таких – власти Британии и Франции.
Sky News выходит с материалом, в котором говорится, что впервые самолёт Воздушных сил ВСУ нанёс ракетный удар по территории России. В материале утверждается, что самолёт украинских ВС ВСУ атаковал Белгород.
При этом британские репортёры заявляют, что у них нет данных относительно того, каким именно боеприпасов (натовским или ненатовским) этот удар наносился.
Ранее в Минобороны Австрии заявили, что ударами по «международно признанной» территории России перешагивается «красная линия», что может привести к новой эскалации конфликта.
Несколько комментариев от британских и австрийских читателей (зрителей):
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