Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия?
Действительно, ВСУ начали новую воздушную кампанию, явно разработанную не в Киеве и имеющую определенные успехи. Определенные – потому что действительно, получилось вывести из строя несколько ЗРК, как показывают результаты видеофиксации с той стороны. На фото уничтоженный ЗРК ВСУ, но суть от этого не меняется.
Сама по себе стратегия совершенно не нова, ее используют со времен американской агрессии во Вьетнаме. Именно тогда родилась идея подавления и ликвидации зенитных ракетных комплексов, ставших к тому времени серьезным оружием, чтобы авиация могла спокойно работать.
Учитывая, что в те годы ЗРК и обслуживающие их РЛС были весьма громоздки и не очень мобильны, это было проще сделать, чем сегодня. Однако даже в 60-е годы ликвидация ЗРК была серьезным заданием. Достаточно вспомнить американский черный день 27 июля 1965 года, когда группа F-105 на малой высоте, вне расчетной видимости радаров С-75, подошла к району, где уже были сбиты три «Фантома». Но вместо С-75 обнаружили засаду из большого количества автоматических пушек, для которых низколетящие самолеты стали идеальной целью. Точнее, пять из них.
В настоящее время все, конечно, намного сложнее.
Комплексы стали более мобильны, а в боевой обстановке стоят на месте только те странные личности, которым хочется совсем уж непонятного финала для себя. Плюс средства РЭБ, маскировка и все тому подобное. Но даже в таком случае, есть возможность при помощи современных средств разведки засечь и отследить перемещения ЗРК.
Далее наносится комбинированный удар, причем, разными средствами и с разных направлений, чтобы гарантированно создать перегрузку и вынудить израсходовать боекомплект. Например, атака с использованием самолетов с противорадиолокационными ракетами, БПЛА и ракет HIMARS, а после того, как ЗРК отстреляется, нанести удар теми же ATAСMS.
Кажется, что весьма усложнено и того не стоит. Однако, такая работа по современным и дальнобойным ЗРК не может не приносить результатов. ЗРК средней и большой дальности тем и ценны, что позволяют работать вглубь территории противника, в первую очередь по самолетам-носителям SCALP и всего прочего, да и по запускаемым ракетам тоже. Главное – с безопасного расстояния.
Появление дальнобойных видов вооружений осложняет работу ЗРК. Даже тот же самый беспилотник с 1-3 кг взрывчатки, точно попавший в зеркало РЛС, гарантировано выводит комплекс из строя.
Так в чем смысл работы именно по С-300/С-400? Почему именно о них идет речь, а не о «Буках» или «Торах»?
Ответ прост: F-16. Точнее, Су-34.
Су-34 с бомбами УМПК – вот то, что терзает сегодня оборону ВСУ страшнее всего. Да, беспилотники со взрывчаткой, способные уничтожить танк или расчет миномета – это тоже важно. Дальний БПЛА, который может поджечь цистерну на НПЗ – важен. Но 500-кг или 1000-кг бомба, точно попавшая в тот же НПЗ или командный пункт, гарантированно его уничтожает. 5-10 кг взрывчатки против 195 кг у ФАБ-500 – тут сравнивать непросто.
Проще, конечно, сравнить БПЛА с ударом шпаги, а ФАБ-500 – с ударом боевой дубины. И то, и другое может быть более чем эффективно, вопрос только в масштабах.
В чем вообще смысл F-16? Как истребитель против наших Су-30СМ2 и Су-35С он ни о чем, и об этом написано столько, что повторяться не хочется. Как штурмовик по наземным целям – такое же унылое явление. Вообще у «Сокола» в украинском небе одна цель – Су-34. Но цель-то сложная, «утенок» так звездануть «соколу» в ответ может, только перья полетят. Су-24 и Су-25 – их уже все меньше и меньше, так что реально, только Су-34 с УМПК.
И вот тут ЗРК надо убирать, потому что Су-34 и так работают с нашей территории, прикрытые как следует (а иначе чем объяснить отсутствие торжественных реляций о сбитых), но надо дать возможность работать F-16.
Почему именно так? Все просто: в отличие от ЗРК, которые есть и у ВСУ, F-16 более мобилен и может быстро прикрыть район, куда летят работать Су-34. Естественно, ведь ни один ЗРК не может похвастаться скоростью и возможностями самолета. И здесь F-16, который значительно новее, чем оставшиеся (если такое имеет место) МиГ-29 ВСУ, может сыграть очень важную роль, поскольку работает в информационной сети НАТО и может получать целеуказание от самолетов ДРЛОиУ и спутников НАТО. А это весьма немаловажный момент.
Значит, складывается не очень приятная картина:
- украинские РЛС изрядно повыбиты за два года войны;
- украинские ЗРК советского производства изрядно повыбиты за два года войны;
- украинские самолеты советского производства изрядно повыбиты тоже;
- ВСУ не в состоянии выставить полноценный заслон на пути российских средств поражения, так как просто не хватает всего: РЛС, ЗРК, самолетов, ракет.
Есть помощь союзников по НАТО. Это факт. И они поставляют в небольших количествах весьма приличные ЗРК. Но вот в чем беда: эти ЗРК просто нереально включить в общую сеть украинской ПВО, так как они тупо испытывают проблемы в плане связи и координации. Они работают самостоятельно, на своих РЛС, которые отражают тактическую картинку района, но никак не влияют на стратегический расклад.
Да, есть самолеты ДРЛОиУ, есть спутники, есть дальнобойные РЛС на территории стран НАТО. Но толку от их наличия в оперативном плане немного, потому что обмен информацией происходит по цепочке Спутник/РЛС – центр обработки информации НАТО – центр ВСУ – штабы - самолеты/ЗРК. Для структур НАТО все проще, там самолет ДРЛОиУ может осуществлять целеуказание напрямую своим самолетам, используя собственные каналы связи. С украинскими самолетами такое не пройдет по понятным причинам. Так что здесь просто медленная скорость прохождения информации является препятствием для эффективной работы.
Может возникнуть вопрос: а как украинские БЭКи и БПЛА наводятся американскими стратегическими разведчиками? Все просто: они не такие уж и украинские, собраны из комплектующих, используемых союзниками, в отличие от той украинской техники, которая собрана в советские времена.
И вот здесь американские F-16, которые вполне нормально могут взаимодействовать с информационной структурой НАТО, могут стать действительной палочкой-выручалочкой, поскольку, получая информацию минуя ряд звеньев цепочки управления, могут оказываться в нужном месте и в нужное время. Естественно, оказывая противодействие нашим самолетам.
Тактика удара шпаги опять-таки.
Довольно разумно, чувствуется почерк заокеанских специалистов, потому что раз ВСУ не могут обеспечить наличие эшелонированной обороны, в первую очередь защищенной от действия российской авиации и ракетно-беспилотных войск, необходимо противопоставить что-то, что может оказать противодействие.
И этим «чем-то» станут американские самолеты, которые очень просто включаются в систему целеуказания НАТО и могут получать информацию от самых разных источников, как говорится, в полете. И в этом будет значительное преимущество ВСУ, если не российские ЗРК, которые просто могут не дать F-16 выйти на дистанцию пуска ракет.
В этом свете российские ЗРК дальнего действия типа С-300/С-400 станут приоритетными целями для ВСУ. Будет задействовано все: дроны всех размеров, крылатые ракеты, баллистические ракеты и так далее. И, как уже было сказано выше, дрон, несущий 3 кг взрывчатки может оказаться не менее эффективен, чем ATAСMS с его 227-кг боевой частью.
Необходимо продумать систему защиты ЗРК в таких условиях, потому что работающие ЗРК – это работающие Су-34.
Здесь однозначно стоит изучить определенный опыт прошлых лет, например, опыт агрессии НАТО в Югославию в 1999 году или в Ирак в 1991 году. Тогда потери американских ракет в обеих конфликтах оценивались почти в 50%, а сбивались-то «Томагавки» никак не серьезными комплексами! Наоборот, серьезные ЗРК было очень сложно применять в условиях, когда каждое включение РЛС ЗРК практически немедленно вызывало нанесение ударов по ним с применением противорадиолокационных ракет с самолетов. Да и не было у Югославии и Ирака приличных ЗРК, ПВО вообще не было сильной стороной этих стран. Однако ракеты сбивались. И делалось это при помощи ПЗРК и очень мобильных ЗРК «Оса-АК», которые могли работать по кратковременному включению радара с обязательной сменой позиций. И советские ПЗРК «Стрела» и «Игла».
То есть, необходим ЗРК (ПЗРК), который будет защищать ЗРК. Звучит, конечно, так себе. Но это современная реальность.
Становится понятно, зачем Киев так упорно вытрясал из НАТО F-16, самолет, который не сильно лучше МиГ-29 и Су-27 ВСУ и уж точно хуже российских современных истребителей. Не в самом F-16 дело, дело в его применении и использовании всей существующей системы управления НАТО. Значит, на нашей стороне тоже необходимо разрабатывать планы того, как противостоять противнику в изменяющихся условиях. Будут ли это посты ВНОС по примеру иракских, либо мобильные группы с ЗРК ближнего действия или ПЗРК, здесь не так важно.
Важнее понять, что с появлением американских самолетов начинается новый виток противостояния, и на тот вопрос, который станут задавать с той стороны, необходим будет эффективный ответ.
Ну или «соколы» реально начнут осложнять жизнь «утятам».
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