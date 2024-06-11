Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия?

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Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия?

Действительно, ВСУ начали новую воздушную кампанию, явно разработанную не в Киеве и имеющую определенные успехи. Определенные – потому что действительно, получилось вывести из строя несколько ЗРК, как показывают результаты видеофиксации с той стороны. На фото уничтоженный ЗРК ВСУ, но суть от этого не меняется.

Сама по себе стратегия совершенно не нова, ее используют со времен американской агрессии во Вьетнаме. Именно тогда родилась идея подавления и ликвидации зенитных ракетных комплексов, ставших к тому времени серьезным оружием, чтобы авиация могла спокойно работать.



Учитывая, что в те годы ЗРК и обслуживающие их РЛС были весьма громоздки и не очень мобильны, это было проще сделать, чем сегодня. Однако даже в 60-е годы ликвидация ЗРК была серьезным заданием. Достаточно вспомнить американский черный день 27 июля 1965 года, когда группа F-105 на малой высоте, вне расчетной видимости радаров С-75, подошла к району, где уже были сбиты три «Фантома». Но вместо С-75 обнаружили засаду из большого количества автоматических пушек, для которых низколетящие самолеты стали идеальной целью. Точнее, пять из них.

В настоящее время все, конечно, намного сложнее.

Комплексы стали более мобильны, а в боевой обстановке стоят на месте только те странные личности, которым хочется совсем уж непонятного финала для себя. Плюс средства РЭБ, маскировка и все тому подобное. Но даже в таком случае, есть возможность при помощи современных средств разведки засечь и отследить перемещения ЗРК.


Далее наносится комбинированный удар, причем, разными средствами и с разных направлений, чтобы гарантированно создать перегрузку и вынудить израсходовать боекомплект. Например, атака с использованием самолетов с противорадиолокационными ракетами, БПЛА и ракет HIMARS, а после того, как ЗРК отстреляется, нанести удар теми же ATAСMS.

Кажется, что весьма усложнено и того не стоит. Однако, такая работа по современным и дальнобойным ЗРК не может не приносить результатов. ЗРК средней и большой дальности тем и ценны, что позволяют работать вглубь территории противника, в первую очередь по самолетам-носителям SCALP и всего прочего, да и по запускаемым ракетам тоже. Главное – с безопасного расстояния.

Появление дальнобойных видов вооружений осложняет работу ЗРК. Даже тот же самый беспилотник с 1-3 кг взрывчатки, точно попавший в зеркало РЛС, гарантировано выводит комплекс из строя.

Так в чем смысл работы именно по С-300/С-400? Почему именно о них идет речь, а не о «Буках» или «Торах»?

Ответ прост: F-16. Точнее, Су-34.


Су-34 с бомбами УМПК – вот то, что терзает сегодня оборону ВСУ страшнее всего. Да, беспилотники со взрывчаткой, способные уничтожить танк или расчет миномета – это тоже важно. Дальний БПЛА, который может поджечь цистерну на НПЗ – важен. Но 500-кг или 1000-кг бомба, точно попавшая в тот же НПЗ или командный пункт, гарантированно его уничтожает. 5-10 кг взрывчатки против 195 кг у ФАБ-500 – тут сравнивать непросто.


Проще, конечно, сравнить БПЛА с ударом шпаги, а ФАБ-500 – с ударом боевой дубины. И то, и другое может быть более чем эффективно, вопрос только в масштабах.

В чем вообще смысл F-16? Как истребитель против наших Су-30СМ2 и Су-35С он ни о чем, и об этом написано столько, что повторяться не хочется. Как штурмовик по наземным целям – такое же унылое явление. Вообще у «Сокола» в украинском небе одна цель – Су-34. Но цель-то сложная, «утенок» так звездануть «соколу» в ответ может, только перья полетят. Су-24 и Су-25 – их уже все меньше и меньше, так что реально, только Су-34 с УМПК.

И вот тут ЗРК надо убирать, потому что Су-34 и так работают с нашей территории, прикрытые как следует (а иначе чем объяснить отсутствие торжественных реляций о сбитых), но надо дать возможность работать F-16.

Почему именно так? Все просто: в отличие от ЗРК, которые есть и у ВСУ, F-16 более мобилен и может быстро прикрыть район, куда летят работать Су-34. Естественно, ведь ни один ЗРК не может похвастаться скоростью и возможностями самолета. И здесь F-16, который значительно новее, чем оставшиеся (если такое имеет место) МиГ-29 ВСУ, может сыграть очень важную роль, поскольку работает в информационной сети НАТО и может получать целеуказание от самолетов ДРЛОиУ и спутников НАТО. А это весьма немаловажный момент.

Значит, складывается не очень приятная картина:
- украинские РЛС изрядно повыбиты за два года войны;
- украинские ЗРК советского производства изрядно повыбиты за два года войны;
- украинские самолеты советского производства изрядно повыбиты тоже;
- ВСУ не в состоянии выставить полноценный заслон на пути российских средств поражения, так как просто не хватает всего: РЛС, ЗРК, самолетов, ракет.

Есть помощь союзников по НАТО. Это факт. И они поставляют в небольших количествах весьма приличные ЗРК. Но вот в чем беда: эти ЗРК просто нереально включить в общую сеть украинской ПВО, так как они тупо испытывают проблемы в плане связи и координации. Они работают самостоятельно, на своих РЛС, которые отражают тактическую картинку района, но никак не влияют на стратегический расклад.

Да, есть самолеты ДРЛОиУ, есть спутники, есть дальнобойные РЛС на территории стран НАТО. Но толку от их наличия в оперативном плане немного, потому что обмен информацией происходит по цепочке Спутник/РЛС – центр обработки информации НАТО – центр ВСУ – штабы - самолеты/ЗРК. Для структур НАТО все проще, там самолет ДРЛОиУ может осуществлять целеуказание напрямую своим самолетам, используя собственные каналы связи. С украинскими самолетами такое не пройдет по понятным причинам. Так что здесь просто медленная скорость прохождения информации является препятствием для эффективной работы.

Может возникнуть вопрос: а как украинские БЭКи и БПЛА наводятся американскими стратегическими разведчиками? Все просто: они не такие уж и украинские, собраны из комплектующих, используемых союзниками, в отличие от той украинской техники, которая собрана в советские времена.

И вот здесь американские F-16, которые вполне нормально могут взаимодействовать с информационной структурой НАТО, могут стать действительной палочкой-выручалочкой, поскольку, получая информацию минуя ряд звеньев цепочки управления, могут оказываться в нужном месте и в нужное время. Естественно, оказывая противодействие нашим самолетам.

Тактика удара шпаги опять-таки.


Довольно разумно, чувствуется почерк заокеанских специалистов, потому что раз ВСУ не могут обеспечить наличие эшелонированной обороны, в первую очередь защищенной от действия российской авиации и ракетно-беспилотных войск, необходимо противопоставить что-то, что может оказать противодействие.

И этим «чем-то» станут американские самолеты, которые очень просто включаются в систему целеуказания НАТО и могут получать информацию от самых разных источников, как говорится, в полете. И в этом будет значительное преимущество ВСУ, если не российские ЗРК, которые просто могут не дать F-16 выйти на дистанцию пуска ракет.

В этом свете российские ЗРК дальнего действия типа С-300/С-400 станут приоритетными целями для ВСУ. Будет задействовано все: дроны всех размеров, крылатые ракеты, баллистические ракеты и так далее. И, как уже было сказано выше, дрон, несущий 3 кг взрывчатки может оказаться не менее эффективен, чем ATAСMS с его 227-кг боевой частью.

Необходимо продумать систему защиты ЗРК в таких условиях, потому что работающие ЗРК – это работающие Су-34.

Здесь однозначно стоит изучить определенный опыт прошлых лет, например, опыт агрессии НАТО в Югославию в 1999 году или в Ирак в 1991 году. Тогда потери американских ракет в обеих конфликтах оценивались почти в 50%, а сбивались-то «Томагавки» никак не серьезными комплексами! Наоборот, серьезные ЗРК было очень сложно применять в условиях, когда каждое включение РЛС ЗРК практически немедленно вызывало нанесение ударов по ним с применением противорадиолокационных ракет с самолетов. Да и не было у Югославии и Ирака приличных ЗРК, ПВО вообще не было сильной стороной этих стран. Однако ракеты сбивались. И делалось это при помощи ПЗРК и очень мобильных ЗРК «Оса-АК», которые могли работать по кратковременному включению радара с обязательной сменой позиций. И советские ПЗРК «Стрела» и «Игла».


То есть, необходим ЗРК (ПЗРК), который будет защищать ЗРК. Звучит, конечно, так себе. Но это современная реальность.

Становится понятно, зачем Киев так упорно вытрясал из НАТО F-16, самолет, который не сильно лучше МиГ-29 и Су-27 ВСУ и уж точно хуже российских современных истребителей. Не в самом F-16 дело, дело в его применении и использовании всей существующей системы управления НАТО. Значит, на нашей стороне тоже необходимо разрабатывать планы того, как противостоять противнику в изменяющихся условиях. Будут ли это посты ВНОС по примеру иракских, либо мобильные группы с ЗРК ближнего действия или ПЗРК, здесь не так важно.

Важнее понять, что с появлением американских самолетов начинается новый виток противостояния, и на тот вопрос, который станут задавать с той стороны, необходим будет эффективный ответ.

Ну или «соколы» реально начнут осложнять жизнь «утятам».
32 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +3
    Сегодня, 04:56
    Важнее понять, что с появлением американских самолетов начинается новый виток противостояния, и на тот вопрос, который станут задавать с той стороны, необходим будет эффективный ответ.


    да не будет эффективного ответа, потому что цели ровно противоположные тем, что вещают с экрана телевизора, очнитесь уже!!!
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +11
    Сегодня, 05:11
    Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия?

    Пару дней назад у берегов Крыма безнаказанно вёл разведку БПЛА США...и после этого был нанесен удар 10 ракетами АТАСМ США управляемыми операторами из США по позициям нашей дивизии ПВО в этом районе. request
    Это уже акт агрессии США против нашей страны.
    Чем ответит Россия американцам...подчеркиваю не Зеленскому с Будановым, а конкретно Пентагону?
    Боюсь ответит снова мисс озабоченность с красным фломастером...это уже стало традицией Кремля.
    Нет слов.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:25
      Был украинский вброс информации, что украинские F-16 будут ремонтироваться и даже базироваться на территориях Польши и Румынии, а украинские аэродромы использовать в качестве аэродромов подскока.
      Как мы будем отличать украинские F-16 от румынских и польских? Придётся сбивать всё подряд? Картополов делал вброс, что будем наносить удары по аэродромах в Польше и Румынии. Но кто такой этот Картополов и насколько серьёзны его слова?
      Про вражеские беспилотники-разведчики над Чёрным морем уже столько копий сломали на ВО. Из предлагаемых решений больше всего понравилось патрулирование Чёрного моря нашими беспилотниками-перехватчиками для РЭБ противодействия разведчикам или таранов (типа из-за чипов со стиральных машинок операторы не справились с управлением).
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 05:17
    В чем вообще смысл F-16? Как истребитель против наших Су-30СМ2 и Су-35С он ни о чем
    В современной войне, во всяком случае в СВО, никаких классических воздушных боёв, какие были во Вторую МВ или войну вьетнамскую, уже не будет. F-16 будет всего лишь носителем КР или УМПК, производство которых, если верить сообщениям, скаклы совсем недавно освоили
  4. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +5
    Сегодня, 05:19
    То есть, необходим ЗРК (ПЗРК), который будет защищать ЗРК. Звучит, конечно, так себе. Но это современная реальность.

    Ничего нового, комплексы дальнего действия всегда прикрывались комплексами ближнего действия и зенитными пушками. Именно так всегда и строилась система ПВО. Новое в системе - появление беспилотников, значит надо усиливать зенитную артиллерию и, возможно, дополнить зенитными пулемётами.
  5. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +3
    Сегодня, 05:40
    данные о местоположении наших зрк,дают американцы,они же и наводят. на аэродромах отсутствие капониров это уже наше разгильдяйство и не готовность к войне. и пока сюсюкаемся с разведкой сша ,спутниковой и авиационной, нас так и будут долбить.но....Главный излучает спокойствие... потому что мы в Рай. если что.
    1. Eug Звание
      Eug
      +3
      Сегодня, 05:58
      Как там дела с поврежденным Су-57?
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 05:59
      Цитата: Аэродромный
      данные о местоположении наших зрк,дают американцы,они же и наводят.

      А это участие в боевых действиях против России, или игра в бирюльки ?
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 06:01
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Аэродромный
        данные о местоположении наших зрк,дают американцы,они же и наводят.

        А это участие в боевых действиях против России, или игра в бирюльки ?

        Дядюшка Ли, это называется "прокси война". то есть, чужими руками. и вот тут дилемма, тем же отвечать или напрямуюю врезать. а у нас проблемы с тем и с другим вариантом.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 06:06
          Цитата: Аэродромный
          а у нас проблемы с тем и с другим вариантом.

          Этт точно ! hi
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:22
      Кстати, быстросборные из металлоконструкций недолго и недорого, а от БПЛА всяко прикроют. Но это же делать надо
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    +8
    Сегодня, 05:45
    Может пора избавится от глупого штампа - противник тупой, за него всё делает или "дядя Сэм" или гейропеец... Для ТВ сойдет, конечно. Какое-то преклонение перед Западом... Дескать, от западных и не зазорно огребаться smile
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +5
      Сегодня, 06:01
      В самом за головке статьи содержится "по умолчанию" признание собственной отсталости. И это преподносится читателю, как очевидная Истина. Кто знает, может оно так и есть, но зачем тогда было начинать?
  7. Eug Звание
    Eug
    +2
    Сегодня, 05:57
    Так уже довольно давно идет речь о ракетах разной дальности в С-400- это когда один из 4 контейнеров ПУ снаряжен ракетами малой дальности для самообороны, соответственные алгоритмы "зашиты" в РЛС. И Панцирь вроде как для защиты батарей С-400 разрабатывался...
  8. Грац Звание
    Грац
    +6
    Сегодня, 05:59
    это все вопросы к армейским начальникам почему для с-300. 400 не отрыты капониры для пусковых, почему нет несколько запасных позиций, почему к ним нет в прикрытии зрпк малой дальности , почему за два+ года войны самолеты на аэродромах стоят близко друг к другу, почему для них не построены ангары за два года можно было построить бетонные ангары с земляной обваловкой, генералы опять сопли жуют, опять одно раззвиздяйство, может пора уже старших офицеров проверять на профпригодность, и если проверку не прошел на пенсию или на менее важную должность где его компетенций хватит
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 05:59
    Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия?
    как всегда ничем конкретным. request
  10. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 06:07
    необходим будет эффективный ответ.

    какой ответ,они будут взлетать на расстоянии не доступной для поражения и оттуда бить дальнобойными ракетами по целям данными ами
    1. Akim Звание
      Akim
      0
      Сегодня, 06:56
      Интересно, какой тип авиационной ракеты воздух-поверхность обеспечивает дальность поражения больше, чем у ЗРК типа С300/С400?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:25
        Немецкий таурус
        Куда уж длиннее?
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -2
    Сегодня, 06:12
    Цитата: Eug
    ?

    Цитата: Eug
    Как там дела с поврежденным Су-57?

    Мутно там все... smile туман войны не позволяет рассмотреть как там дела.
    И это хорошо...противник не должен знать как там дела с нашей летающей платформой.
    Летуны стройте навесы, скрытые капониры для ародромной техники с большим количеством ложных укрытий...хозяйство Семибабы smile спасёт от повреждений нашу технику...хуситы не дадут соврать.
  12. Voronezh Звание
    Voronezh
    -1
    Сегодня, 06:37
    Давить РЭБом аваксы и беспилотники даже в международном пространстве над чёрным морем и ни в чем не сознаваться. Другого пути нет, фломастеры стёрлись. Иначе следующим шагом будет применение ПВО и самолётов с территории Польши, ввод сухопутных сил непосредственно на ЛБС Польши и прибалтов, и может лягушатников.
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 06:43
    Да РФ ввязалась в войну с таким же образованным противником которого ещё и поддерживают . Думайте как вывозить.
  16. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 06:45
    Расчистка неба для F-16 началась, чем ответит Россия? А унас ПМЭФ, фигли нам какие то F-16, (как пишут в одном блоге: яйад с перцем и сарказм в уксусе), request am
  17. Heda Звание
    Heda
    +2
    Сегодня, 06:45
    Наконец-то более менее здравый разбор ситуации по f16. Любой интересующийся человек понимает, что НАТОвский Авакс + Aim120 = убойная смесь.
    F-16, самолет, который не сильно лучше МиГ-29 и Су-27 ВСУ и уж точно хуже российских современных истребителей.

    Вчера турки подписали огромный контракт на поставку этих самых, которые "не лучше Миг-29 и Су-27".
    Интересно почему?
    Тупые наверно winked
  18. Feodor13 Звание
    Feodor13
    -3
    Сегодня, 06:57
    Автор умалчивает о том, что F-16 надо еще взлететь и долететь до точки обнаружения Су-34.
    Искандеры и Кинжалы по их поляну взлета - уже готовятся.
    Также автор ошибается в хронологии запросов еще не вмершей.
    F-16 там просили задолго до нашего успеха с УМПК.

    Использование Фалконов больше несет опасности не Су-34, в Курской области,
    а больше ЗРК защищающим Крым, и кораблям ЧФ, которые еще остались в Севастополе.
    Скорость самолета и пуск ракет "воздух-земля" в комплексе с налетом дронов и наземных ракет,
    увеличит риски поражения наших объектов именно в Крыму.
    И ДРЛО шведско-украинские, учитывая нашу приверженность к выполнению межд.норм,
    будут также летать безнаказанно только в нейтральных водах.

    Мое мнение: Фалконы - это южный фронт. Дистанция наименьшая до Крыма.
    И дистанция - еще главный критерий сохранения украми самолетов перед спонсорами.
    Как показывает история СВО, укры, иностранную технику будут беречь от ненужного контакта до упора.

    А вот если так случится, и будет брешь в обороне Крыма, Пентагон им придумает новую тактику.
  19. Luminman Звание
    Luminman
    0
    Сегодня, 06:59
    В чем вообще смысл F-16?

    Во всех зарубежных СМИ утверждается, что F-16 будет служить именно для борьбы с УМПК, которые в последнее время очень сильно досаждают ВСУ. Ну и еще как вариант - пусковая площадка для крылатых ракет, хотя борьба с УМПК все же в приоритете ...
  20. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 07:12
    И здесь F-16, который значительно новее, чем оставшиеся (если такое имеет место) МиГ-29 ВСУ, может сыграть очень важную роль, поскольку работает в информационной сети НАТО и может получать целеуказание от самолетов ДРЛОиУ и спутников НАТО.

    Кто-нибудь, объясните автору, где находятся ДРЛОиУ НАТО и что они могут передавать. Ну и про спутники заодно.

    F-16, самолет, который не сильно лучше МиГ-29 и Су-27 ВСУ и уж точно хуже российских современных истребителей.
    И про разницу между передаваемыми Ф16 и первыми сериями МиГ-29 и Су-27 ВСУ тоже поясните автору.

    зачем Киев так упорно вытрясал из НАТО F-16... на нашей стороне тоже необходимо разрабатывать планы.... Будут ли это посты ВНОС по примеру иракских laughing , либо мобильные группы с ЗРК ближнего действия wassat wassat или ПЗРК laughing , здесь не так lol важно.
    Интересно, как против Ф16 с НАРМом или АЙМ120 помогут, например, "посты ВНОС по примеру иракских". request

    Может возникнуть вопрос: а как украинские БЭКи и БПЛА наводятся американскими стратегическими разведчиками? Все просто: они не такие уж и украинские, собраны из комплектующих, используемых союзниками, в отличие от той украинской техники, которая собрана в советские времена.

    Ответ - никак и "комплектующие" тут не причём (ну то за карго-культ, в самом деле... request ).
    БЭК наводятся операторами через Старлинк. Это такая горизонтальная штуковина, которая торчит сверку БЭК.
    В БПЛА, ИМХО, даже Старлинка нет (он там бессмысленный), вероятнее всего инерциалка + ГПС + возможности донаведения по цели (описываются разные варианты).
    НАТО дает разведку целей, вероятно. Но, ИМХО, для большинства описанных случаев применения БЭК и "дальних БПЛА" достаточно Гугл-мапс, платных снимков Земли и "чужих глаз с мобилой" - 21 век на дворе и что с этим делать, непонятно. ИМХО, для нескольких ударов ПКР/БЭК по нашим кораблям в море только НАТОвцы могли давать ВСУ разведданные.

    В целом, если не читать удручающие описания технических моментов, статья правильная.
    Надо то-то делать, учитывая возможности Ф16 с АЙМ120, СЕАД с ХАРМами в полном объеме и возможности по ударам по земле НАТОвской номенклатурой бомб/ракет.
    Особенно при очередном "заплыве через Днепр" или "забеге на юг с линии от Васильевки до Угледара". 99%, что ВСУ это попробуют вновь, только уже под "зонтиком Ф16".
    1. Luminman Звание
      Luminman
      0
      Сегодня, 07:20
      Цитата: Wildcat
      БЭК наводятся операторами через Старлинк

      БЭК может находиться и в свободном поиске (или дежурстве), в соответствии с заложенной в него программой модного нынче ИИ...
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 07:23
        Таких пока нет, ИМХО, и они были бы бессмысленны "в свободном поиске (или дежурстве)". БЭК это не военный корабль, он не может себя защищать и при обнаружении легко уничтожается даже из пулемета.
  21. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:19
    США дали денег на оружие, поставили Ф-16 и обучили пилотов.

    Нужна ли Ванга, чтобы объяснить, что будет происходить далее?

    На эскалацию мы ответим своей эскалацией и так будет происходить до истощения одной из сторон.
  22. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:22
    На первой картинке, походу был муляж ВСУ ЗРК, контейнеры мятые, но походу пустые.
  23. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 07:27
    Когда я служил срочку под знамёнными Нского полка ЗРК в группе дивизионов С200 защищая стратегический объект, то нас прикрывал отдельно стоящий дивизион С75.