Храбрые, но безынициативные. Почему Российская империя проиграла войну с Японией

Сколько раз я встречал в армии –

на высоких и на малых постах –

людей безусловно храбрых,

но боявшихся ответственности!

Генерал-лейтенант А. И. Деникин

Не страшились врага, робели перед начальством

Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих.



Генерал-майор П. К. Ренненкампф в Китае во время подавления восстания ихэтуаней, более у нас известного как «боксерское». 1900 г.

23 ноября наши аванпосты у Цинхечена были потеснены японцами, а 24-го утром высланный вперед авангард обнаружил наступление по лощине густых колонн противника.

Начался Цинхеченский бой. Генерал Ренненкампф со штабом выехал на наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой видна была вся панорама боя. От начальника авангарда – командира казачьего полка получено было донесение тревожное и сбивчивое. Ренненкампф послал ему полевую записку неприятного содержания и выругался:

– Боюсь, что этот... мне все напутает!..

– Ваше превосходительство, разрешите мне принять авангард.

– С удовольствием, желаю вам успеха.

Я поехал к авангарду, обдумывая, как бы позолотить пилюлю моему предшественнику. Напрасное беспокойство. Когда полковник узнал о своей смене, он снял шапку, перекрестился и сказал:

– Слава Тебе, Господи! По крайней мере, теперь в ответе не буду.



Капитан Тушин. Бесспорно, на таких офицерах – нередко «вечных капитанах» – держалась и держится Русская армия

Несомненно, что для Военного министерства положение офицерского состава в действующей армии представляло весьма тяжелую задачу. Но эта задача усложнялась обстоятельствами, от армии не зависящими. Когда начались большие бои и тяжкие потери в офицерском составе, то разница в полках между списочным и наличным составом быстро возросла. Большое число раненых и больных числилось по спискам полков очень долгое время. Были полки, где по спискам значилось свыше двух штатных офицеров, а налицо состояла лишь половина, положенная по штату.

Раненые и больные, находившиеся на театре военных действий, возвращались, хотя и медленно, в свои части, но многие из вывезенных в Европейскую Россию офицеров застревали там и, несмотря на выздоровление, не ехали в армию.

Были случаи, что командиры отдельных частей, лечившиеся в России, давно поправившиеся, почти год не возвращались в армию, числясь во главе полка и получая присвоенное этой должности жалованье.

Большое число офицеров, прибывшее в Европейскую Россию из армии по болезни или для излечения ран, проживали в столицах или больших городах месяцами, фланировали по улицам, и ни общество, ни военное начальство не находили такое их поведение предосудительным.



Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин

Аттестации мирного времени во многом оказались несоответствующими при боевом испытании. Начальники, которые проходили службу всюду с отметками «выдающийся», «вне очереди», на боевом поле по физическим и духовным качествам не выдерживали боевого испытания.

И коллектив отличный, и платят хорошо и кормят – тоже, но как пожар – хоть увольняйся.

Во всем виноват характер

Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос Государя:

– Ну, а вы как думаете устроиться?

– Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.

Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:

– Этот офицер, Ваше Императорское Величество, не причислен к Генеральному штабу за характер.

Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада. Приветливо кивнул и пошел дальше...



Капитан Швец из фильма «Ответный ход»

Кто делал карьеру?



истории генерал-лейтенант А. И. Деникин остался неоднозначной фигурой, но несомненная его заслуга – блестяще описанный быт Императорской армии на рубеже XIX–XX вв.

Первый год академического учения окончился для меня печально. Экзамен по истории военного искусства сдал благополучно у профессора Гейсмана и перешел к Баскакову. Досталось Ваграмское сражение. Прослушав некоторое время, Баскаков прервал меня:

– Начните с положения сторон ровно в 12 часов.

Мне казалось, что в этот час никакого перелома не было. Стал сбиваться. Как я ни подходил к событиям, момент не удовлетворял Баскакова, и он раздраженно повторял:

– Ровно в 12 часов.

Наконец, глядя, как всегда, бесстрастно-презрительно, как-то поверх собеседника, он сказал:

– Быть может, вам еще с час подумать нужно?

– Совершенно излишне, господин полковник.

По окончании экзамена комиссия совещалась очень долго. Томление... Наконец, выходит Гейсман со списком, читает отметки и в заключение говорит:

– Кроме того, комиссия имела суждение относительно поручиков Иванова и Деникина и решила обоим прибавить по полбалла. Таким образом, поручику Иванову поставлено 7, а поручику Деникину 6½.

Оценка знания – дело профессорской совести, но такая «прибавка» – была лишь злым издевательством: для перевода на второй курс требовалось не менее 7 баллов. Я покраснел и доложил:

– Покорнейше благодарю комиссию за щедрость.

Провал. На второй год в Академии не оставляли и, следовательно, предстояло исключение.

Забегу вперед.

Через несколько лет я получил реванш. Война с Японией... 1905 год... Начало Мукденского сражения... Генерал Мищенко лечится от ран, а для временного командования его Конным отрядом прислан генерал Греков и при нем начальником штаба – профессор, полковник Баскаков... Я был в то время начальником штаба одной из мищенковских дивизий. Мы уже повоевали немножко и приобрели некоторый опыт. Баскаков – новичок в бою и, видимо, теряется. Приезжает на мой наблюдательный пункт и спрашивает:

– Как вы думаете, что означает это движение японцев?

– Ясно, что это начало общего наступления и охвата правого фланга наших армий.

– Я с вами вполне согласен.

Еще три-четыре раза приезжал Баскаков осведомиться, «как я думаю», пока не попал у нас под хороший пулеметный огонь, после чего визиты его прекратились.

Должен сознаться в человеческой слабости: мне доставили удовлетворение эти встречи, как отплата за «12-й час» Ваграма и за прибавку полбалла...

Начальником штаба Оренбургской казачьей дивизии был назначен ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба полковник Вениамин Иванович Баскаков…

Это был в своем роде типичный офицер – его служебная карьера была вполне характерна для многих штабных офицеров начала ХХ в., которые, будучи сугубыми теоретиками военного дела, имели слабое знакомство с реальным положением вещей в армии.

Баскаков служил в основном в штабах: I армейского корпуса и Киевского военного округа. В 1892–1895 гг. находился в запасе, а затем преподавал в Николаевской академии Генерального штаба, где читал курс истории Наполеоновских войн.

Кстати, именно из-за неудачи на экзамене у Баскакова из академии весной 1896 г. был отчислен будущий вождь Белого движения, а тогда еще артиллерийский поручик А. И. Деникин (в том же году он вновь поступил в академию и позднее успешно ее окончил).

Деникин в своих воспоминаниях описал свою встречу с Баскаковым под Мукденом. Отметим, что речь идет о событиях 1905 г., когда Баскаков уже свыше восьми месяцев находился на должностях начальника штаба Оренбургской казачьей дивизии и начальника штаба конного отряда генерала Грекова и имел, по крайней мере, семимесячный опыт участия в военных действиях.

Сложно сказать, насколько важно для штабного офицера храбро держаться под огнем противника, но, если верить Деникину, то получается, что даже в 1905 г. Баскаков мало что понимал на театре войны, и в этом случае трудно представить, как он до описанных в этом эпизоде событий руководил штабом Оренбургской казачьей дивизии.

Что касается характера Баскакова и его личностных особенностей, то его считали «большим спорщиком… [который] излагал свои «учения» медлительно и пространно и не без полемического «вызова».

Кроме того, во время преподавания в академии он был крайне пристрастен к слушателям и не выносил самостоятельных и самоуверенных офицеров. То есть, помимо определенной некомпетентности, можно сказать, что начальник штаба у Грекова имел к тому же нелегкий самолюбивый характер и, вероятно, препятствовал проявлениям инициативы у своих подчиненных.

Добавим также, что вскоре после войны Баскаков подал прошение об отставке по состоянию здоровья, которое у него резко ухудшилось в Маньчжурии в 1904 г., и уже 7 марта 1906 г. он вышел в отставку.

Использованная литература:

Деникин А. И. «Путь русского офицера». М.: Прометей. 1990.

Ганин А. В., Семенов В. Г. «Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска (1891–1945)». Биографический справочник. М.: Библиотека-фонд «Русское Зарубежье». 2007.

Куропаткин А. Н. «Записки о Русско-японской войне». М.: Вече. 2020.