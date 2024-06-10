Офицер швейцарского Генштаба заявил, что Россия добилась одной из своих целей на Украине
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Среди экспертов различного уровня продолжается обсуждение темы о том, какой к настоящему моменту является ситуация в украинском конфликте. При этом многие комментируют очередное заявление Зеленского о том, что «если Запад сейчас передаст больше оружия, то Украина победит».
Своё мнение по этому поводу высказал полковник швейцарского генерального штаба Жак Бод. По его словам, Россия достигла значимой цели в украинском конфликте. Цель эта состоит в сдерживании посредством способности уничтожать на Украине всё то, что сама Украина и её союзники в странах НАТО производят. То есть, речь идёт о масштабной демилитаризации.
Бод:
На Западе понимают, что на Украине всё потеряно. По большому счёту Украина осталась в стороне.
На самом деле, швейцарский офицер в значительной степени лукавит. Возможно, для кого-то на Западе Украина действительно оказалась в стороне, однако пока не для США. Ведь американские правящие элиты для того и цепляются за Украину, чтобы сохранить свой долларовый империализм. В США финансовые и политические круги, включая Байдена, уже прямо говорят, что борются они на Украине за то, чтобы Восточная Европа продолжала следовать в русле американской политики. Байден так прямо и заявил: если «падёт Украина», то целый ряд стран Восточной Европы, включая Польшу, начнут действовать и принимать решения самостоятельно. Потрясающее откровение.
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