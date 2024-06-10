Офицер швейцарского Генштаба заявил, что Россия добилась одной из своих целей на Украине

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Офицер швейцарского Генштаба заявил, что Россия добилась одной из своих целей на Украине

Среди экспертов различного уровня продолжается обсуждение темы о том, какой к настоящему моменту является ситуация в украинском конфликте. При этом многие комментируют очередное заявление Зеленского о том, что «если Запад сейчас передаст больше оружия, то Украина победит».

Своё мнение по этому поводу высказал полковник швейцарского генерального штаба Жак Бод. По его словам, Россия достигла значимой цели в украинском конфликте. Цель эта состоит в сдерживании посредством способности уничтожать на Украине всё то, что сама Украина и её союзники в странах НАТО производят. То есть, речь идёт о масштабной демилитаризации.



Бод:

На Западе понимают, что на Украине всё потеряно. По большому счёту Украина осталась в стороне.

На самом деле, швейцарский офицер в значительной степени лукавит. Возможно, для кого-то на Западе Украина действительно оказалась в стороне, однако пока не для США. Ведь американские правящие элиты для того и цепляются за Украину, чтобы сохранить свой долларовый империализм. В США финансовые и политические круги, включая Байдена, уже прямо говорят, что борются они на Украине за то, чтобы Восточная Европа продолжала следовать в русле американской политики. Байден так прямо и заявил: если «падёт Украина», то целый ряд стран Восточной Европы, включая Польшу, начнут действовать и принимать решения самостоятельно. Потрясающее откровение.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:16
    «На Западе понимают, что на Украине всё потеряно» —

    — Видимо не все понимают ...
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 06:32
      - По большому счёту Украина осталась в стороне.
      Просто руководство Украины ничего не решает на своей территории-западный беспредел маскируется
      фигурой Зеленского
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 06:50
      Вот ещё один эксперт аж из целого швейцарского Генштаба несёт очередную пургу. Как ему не поверить? Ведь Швейцария уже более 200 лет не воевала.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:24
    Сомнительно, что теперешним полиптикум запада, способен/рвётся порулить самостоятельно... не для этого их взращивали/воспитывали и компромат на них собирали.
    Некоторые исключения, они исключения и есть! Они лишь подтверждают общее правило.
  3. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +2
    Сегодня, 06:30
    На Украине не все потеряно для Запада. Профит есть и немалый. Как минимум сплочение вассалов перед Российской угрозой. Так что этот марлезонский балет до тех пор, пока убытки не превысят прибыль, и не подойдет время их фиксации.
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 06:31
    Ничего для США в Антироссии (бывшей Украине) не потеряно пока там стреляют. Цель США не победить, а как можно более медленно проиграть. Им нужен не успех на поле боя, а успех в экономическом и политическом ослаблении России. Ослабевшая Россия не сможет консолидировать вокруг себя "пояс безопасности", потеряет статус влиятельного государства Евразии и не сможет оказать Китаю сырьевую поддержку в случае войны с США и их сателлитами.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:56
    Цель эта состоит в сдерживании посредством способности уничтожать на Украине всё то, что сама Украина и её союзники в странах НАТО производят
    Действительно западная техника активно уничтожается на украине, что возможно явилось для производителей этой техники неким и генералов НАТО "открытием". На западе какая-то часть действительно начала понимать, что на украине для них все потеряно. Но костяк "ястребов" по прежнему зациклен на возможности украинской победы при увеличении ей военной помощи.
  6. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 07:01
    Любой военный успех должен отображаться на карте. Так было всегда. Пока не придумали перемалывание и не стали утверждать, что территории это не главное. Но в любом случае, история расставит все на свои места.