Кадыров сообщил о переходе под российский контроль приграничного села Рыжевка в Сумской области
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Российские войска начали наступательную операцию в Сумской области Украины, освободив приграничное село Рыжевка. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.
Подразделения ВС России вошли на территорию Сумской области, судя по сообщению Кадырова. На данный момент официального подтверждения этому нет, Минобороны никаких заявлений не делало. Из сообщения известно, что в ходе «масштабных спланированных» наступательных действий освобождено село Рыжевка, находящееся на границе Сумской и Курской областей, а противник отступил, понеся значительные потери. Также указывается, что на всю операцию у российских бойцов ушло не больше трех дней.
Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью.
— сообщил Кадыров.
⠀ Отметим, что недавно командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подтвердил переброску подразделений «Ахмата» на Северное направление. Это касалось не только подразделений спецназа, но и других формирований МО и Росгвардии из республики. До этого украинская разведка сообщала о сосредоточении на территории Курской области российских войск, якобы готовящих наступление с целью растянуть украинские резервы.
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