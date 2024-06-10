Кадыров сообщил о переходе под российский контроль приграничного села Рыжевка в Сумской области

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Кадыров сообщил о переходе под российский контроль приграничного села Рыжевка в Сумской области

Российские войска начали наступательную операцию в Сумской области Украины, освободив приграничное село Рыжевка. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.

Подразделения ВС России вошли на территорию Сумской области, судя по сообщению Кадырова. На данный момент официального подтверждения этому нет, Минобороны никаких заявлений не делало. Из сообщения известно, что в ходе «масштабных спланированных» наступательных действий освобождено село Рыжевка, находящееся на границе Сумской и Курской областей, а противник отступил, понеся значительные потери. Также указывается, что на всю операцию у российских бойцов ушло не больше трех дней.



Бойцы полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью.

— сообщил Кадыров.


Отметим, что недавно командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подтвердил переброску подразделений «Ахмата» на Северное направление. Это касалось не только подразделений спецназа, но и других формирований МО и Росгвардии из республики. До этого украинская разведка сообщала о сосредоточении на территории Курской области российских войск, якобы готовящих наступление с целью растянуть украинские резервы.
3 комментария
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  1. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 06:19
    Операция Шпагат продолжается
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 06:21
    А вот это уже интересно.Но надо учитывать и то,что под Сумами ВСУ держали группировку,на всякий случай
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 06:46
      Судя по карте, похоже операцию по отвлечению резервов ВСУ с Харьковского контрнахрюка и создания новой информационной, негативной для ВСУ повестки о расширении наступления РФ перед междусобойчиком в Швейцарии.
      По поводу шпагата: ВСУ действуют по внутренним операционным линиям, ВС РФ действуют по внешним операционным линиям. ВСУ гораздо быстрее перебросить резервы с одного направления на другое, но благодаря нашему перевесу в авиации и артиллерии, они несут существенные потери на марше. Мы тоже садимся на шпагат. Нам нужно больше резервов на всех направлениях, чем ВСУ, для купирования возможных контрнахрюков.