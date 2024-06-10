Раскол в правительстве Израиля: министр без портфеля, бывший глава Минобороны покинул кабмин Биньямина Нетаньяху

В Израиле усугубляется раскол в так называемом военном коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху. Стало известно, что кабмин покинули Бени Ганц, который ранее неоднократно заявлял, что не видит никакой чёткой стратегии по проведению операции в секторе Газа.Бени Ганц вошёл в коалиционный кабинет министров в октябре прошлого года – после атаки ХАМАС на Израиль. При этом его должность звучала как «министр без портфеля». До конца декабря 2022 года Ганц находился на посту израильского министра обороны, зампредседателя правительства страны.Бени Ганц, являющийся лидером политической платформы «Национальное единство», продемонстрировал Биньямину Нетаньяху, что ему с ним не по пути.Умеренный политик Бенни Ганц уходит из военного кабинета Израиля. Он раскритиковал Нетаньяху за затягивание военной операции в секторе Газа, заявив следующее:Ганц потребовал от Нетаньяху предоставления чёткого плана дальнейших действий в Газе. Но, судя по всему, делиться своими планами с Бени Ганцем израильский премьер оказался не намерен. В итоге Ганц, которого считают умеренным израильским политиком, правительство покинул, и теперь оно, как отмечают эксперты, становится более радикализированным.Напомним, что израильское правительство собирается отдать приказ о вторжении ЦАХАЛ в соседний Ливан.

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