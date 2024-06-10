Финский генерал: Финляндия включает в военную помощь Украине новейшие образцы вооружений
Финляндия передала Украине новый пакет военной помощи, в который включила новейшие разработки в области вооружений. Об этом заявил начальник управления военной экономики финских сил обороны Микко Хейсканен.
Финский генерал в интервью местному изданию подтвердил, что Финляндия поставляет Украине как устаревшие вооружения со складов, так и новые образцы, некоторые из которых даже не прошли необходимых испытаний. Делается это для того, чтобы проверить разработки в боевых условиях. По словам Хейсканена, по многим образцам оружия Финляндия уже получила положительные отзывы. При этом Хельсинки до сих пор не раскрывает содержимое военной помощи Украине.
- заявил генерал, добавив, что у Финляндии имеются некие резервы, созданные силами обороны совместно с компаниями, их можно было бы также отправить на помощь Украине, но это требует «политической воли» от властей страны.
То, что Украину используют в качестве полигона для испытаний новейших вооружений в боевых условиях, ни для кого не секрет. Американцы об этом говорят практически прямо. С самого начала российской спецоперации Запад использует Украину в своих целях, стараясь выжать из нее как можно больше. При этом судьба самого народа западных политиков не интересует. Пока хунта приносит доход, ее будут поддерживать различными подачками, но долго это не продлится.
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