Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился с Китаем

Соединенные Штаты не должны прекращать помощь Украине ни при каких условиях. Поддержка Киева выгодна коллективному Западу с точки зрения экономики. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в список экстремистов и террористов в России).США ни в коем случае нельзя отдавать Украину России, на ее территории находится критически важных полезных ископаемых на 10–12 триллионов долларов. Эти природные богатства должны принадлежать американцам, а не России или Китаю. Поэтому необходимо продолжать вливать средства в Киев, чтобы не допустить победы России в этом конфликте.— заявил Грэм*.Таким образом, американский сенатор раскрыл настоящую причину продолжающейся поддержки Украины. США уже считают ее своей колонией, которую необходимо выдоить до самого конца. Как показали предыдущие события, на население Украины американцам плевать с большой колокольни, чем их больше погибнет, тем больше земли освободится. А просроченный Зеленский продолжает рассказывать про «демократию» и «западных друзей». Как говорят в США: ничего личного — просто бизнес.