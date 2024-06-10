«Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки Украины

50
«Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки Украины

Соединенные Штаты не должны прекращать помощь Украине ни при каких условиях. Поддержка Киева выгодна коллективному Западу с точки зрения экономики. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в список экстремистов и террористов в России).

США ни в коем случае нельзя отдавать Украину России, на ее территории находится критически важных полезных ископаемых на 10–12 триллионов долларов. Эти природные богатства должны принадлежать американцам, а не России или Китаю. Поэтому необходимо продолжать вливать средства в Киев, чтобы не допустить победы России в этом конфликте.



Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали. Они могут быть самой богатой страной во всей Европе. Мы не хотим отдавать эти деньги и активы Путину, чтобы он поделился с Китаем

— заявил Грэм*.

Таким образом, американский сенатор раскрыл настоящую причину продолжающейся поддержки Украины. США уже считают ее своей колонией, которую необходимо выдоить до самого конца. Как показали предыдущие события, на население Украины американцам плевать с большой колокольни, чем их больше погибнет, тем больше земли освободится. А просроченный Зеленский продолжает рассказывать про «демократию» и «западных друзей». Как говорят в США: ничего личного — просто бизнес.
50 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:11
    «Мы не хотим отдавать это России» —

    — А это не ваше.Нам чужого не надо,мы своё возвращаем ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 07:36
      Русские всегда возвращаются за своим. (С) Особенности национальной рыбалки.
      Это наша корова. И мы её доим. (С) Улицы разбитых фонарей.
      России не нужна ни нейтральная ни какая-либо другая Украина, которая со временем опять будет угрозой для нас.
      Украина не выдержала бремени независимости, в отличии от Белоруссии, и должна быть возвращена в Родную гавань.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 08:02
        404 давно не самостоятельная и не дружественная страна. То что сказал политик просто выдал кусочек правды в куче той лжи что льют в уши. Им население там помеха, им ресурсы нужны. Это всего лишь бизнес, ничего личного.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 08:14
          Цитата: Mitos
          То что сказал политик просто выдал кусочек правды в куче той лжи что льют в уши.

          Вложив в Украину сотни миллиардов долларов, США считают, что оставшаяся часть "незалежной" это их территория и их ископаемые. Ясно что они будут биться до последнего, силами украинцев.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 08:10
      Линдси Грэм скоро сам станет ископаемым ,а всё думает о прибыли. Скряга.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:13
    Эти природные богатства должны принадлежать американцам, а не России или Китаю
    Эко замахнулся старый махровый русофоб. Но пока, как говорится "Видит око, да зуб неймет". Одно дело не хотеть отдавать, а другое - придется и ни какая западная помощь не поможет.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 07:18
      ИМХО если амеры поймут что этот жирный кусок им не отломится, могут всё испоганить так что и нам окажется не особо после такого нужен..... Это ж амеры.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 08:02
        Цитата: Nexcom
        так что и нам окажется не особо после такого нужен.....

        А нам там тоже только ресурсы нужны?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:04
          Не только. Но ресурсы никогда лишними не будут.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:49
        Дмитрий hi старый американский русофоб слишком много на себя берёт,умалчивая о китайских инвестициях в КНР.КНР тоже не любит деньги терять,ему крайне не выгодна Украина под контролем запада.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:50
          Да Андрей. hi
          Китайцы явно захотят за кидок с Мотор Сич что-нибудь получить....
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:02
            Дмитрий ,КНР миллиарды вложил в Украину ,ему крайне не выгодно оставлять всё как есть.Сельское хозяйство( больше 1/3 урожая вывез КНР),транспортная логистика,сотовая связь,зелёная энергетика.Украина приговорена к поражению.
  3. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 07:22
    Это он видимо всю Украину посчитал ( оценил ) а не лднр ? Про самую богатую страну Европы - остался хоть один человек верящий в эту сказку?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Igor1915
      Про самую богатую страну Европы - остался хоть один человек верящий в эту сказку?

      Для этого нужно посмотреть как живут страны двух континентов Америки, кроме США и Канады, остальные влачат жалкое существование.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 07:24
    «Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки Украины
    . Ещё и это... чисто меркантильный интЭрЭсы, помимо всего остального прочего!
    Вопрос... а что у них на первом месте?
    Хотя, великой разницы и нет, под каким соусом они все это замутили...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:25
    Чет странный план какой то. Зачем всё делать для натравливания Украины на Россию если уже всё получилось с ресурсами до 2022 года? Или именно под Донецком и Луганском основные залежи ресурсов? Бред какой то.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 07:57
      Бред это большинство комментариев. Основные залежи именно там.
  6. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    +1
    Сегодня, 07:29
    Как ископаемые ресурсы Украины могут сделать её "самой богатой в Европе", если эти ископаемые уже принадлежат США? Или эти слова "о богатстве" - чистая дурилка украинециков?
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 09:20
      Там есть сланцевый газ, а для его добычи необходимо, чтобы на территории, где его добывают, отсутствовало население, поскольку добыча сланцевого газа делает территорию необитаемой.
  7. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 07:34
    США ни в коем случае нельзя отдавать Украину России, на ее территории находится критически важных полезных ископаемых на 10–12 триллионов долларов. Эти природные богатства должны принадлежать американцам, а не России или Китаю.
    А кому, по мнению сенатора, должны принадлежать российские недра? Россия по недоразумению находится на территории, богатой американскими полезными ископаемыми? (см. "Дневник американского школьника", найденный китайскими археологами в 2813 году на развалинах Вашингтона)
    в этой стране находятся американские резервы нефти и газа. Когда они нам понадобятся, мы за ними приедем. Кроме того, в России есть месторождения черной и красной икры, а также залежи водки и блинов. Эти богатства русские тратят по варварски: съедают и выпивают, обделяя будущие поколения американцев. Настоящая империя зла!
    lol

    Байден не один там с ума сошёл. Помнится, после полутора месяцев работы в интернате для не совсем адекватных граждан (меняли систему отопления) и проживания при этом в посёлке, где "лёгкой степени" живут на "свободном выпасе" вперемешку с местными, приехал домой и недели две замечал, что жена на меня как-то подозрительно посматривает. Хотя я-то, конечно, ничего странного за собой не замечал.
    Похоже, Самоходный Дед дурно влияет на своё окружение.

    И, кстати.
    А чего Грэм так переживает за какие-то несчастные 10-12 триллионов долларов? Потолок госдолга в США отменили - теперь их запросто за 3-5 лет в компьютерах нарисуют. Даже не напечатают (печать 1млрд. 200млн. обойдётся - зачем деньги выбрасывать на бумагу?). И нужна им вся эта катавасия с Украиной, если дело ТОЛЬКО в каких-то 10 триллионах?
    Очевидно, Грэм, всё-таки, стесняется озвучить, что дело не в каких-то там ерундовых для Америки триллионах.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 07:50
      Ещё можно почитать американский "Исповедь экономического убийцы" . Вот где внятно и доступно объяснено как США поглощает страны. Там строго по схеме идут.
      А с/х угодья украины уже давно все за бесценок раскуплены западными корпорациями (список весь есть), да и все месторождения также. Там украинцем НИЧЕГО не принадлежит, они умирают за западные капиталы. А месторождения там действительно ценных много, поэтому европка и пошла ва-банк, без украинской колонии и будет совсем тяжко и бедненько.
      А западные корпорации чтобы не терять свои там капиталы и давят на конгресс чтобы поток средств и вооружения шёл постоянно, до последнего будут упираться.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 07:55
        Цитата: Олеся Леся
        Ещё можно почитать американский "Исповедь экономического убийцы" . Вот где внятно и доступно объяснено как США поглощает страны.
        До того, как я прочитал эту книгу Дж.Перкинса, я что-то такое подозревал. Но он исключительно подробно рассказал всё как очевидец событий.
        Поражён я был не глубиной откровений, а тем, что такая книга могла вобще выйти и тем, что его после этого не сбил случайный грузовик на перекрёстке.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +2
          Сегодня, 08:11
          В Америке не мало голосов, которые говорят как есть, это известные люди, их стараются давить, где-то блокировать, снижать их влияние на массы, но видно всех не ликвидировать, это не единицы.
          В телеге с бандер-мужиком сцепилась год назад, вот иногда пишет в личку мне, похвастаться их успехами, ему чуть больше 35 лет, пока в Польше находится. И с ним бесполезно что-то доказывать, объяснять. Говорит: пусть Крым захватят англичане, пусть везде будут базы натовские, пусть владеют всей землей западники, всё ихнее пусть будет - он только "за". Запад сделает их территорию сильной и богатой, и они главные будут в Европе потом, пусть в прислугах у них они будут, лишь бы русским ничего не досталось, а дальше всё-равно пойдёт НАТО на всю западную и южную часть России. ))) Там объяснять что-то - время терять, рабские мозги совсем деградировали.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 08:40
            Цитата: Олеся Леся
            В телеге с бандер-мужиком сцепилась год назад, вот иногда пишет в личку мне, похвастаться их успехами, ему чуть больше 35 лет, пока в Польше находится.
            Что характерно для самых упоротых укропатриотов.

            Цитата: Олеся Леся
            Запад сделает их территорию сильной и богатой, и они главные будут в Европе потом
            А Гитлер тоже обещал незалежную Украину сделать "сильной и богатой", своим заместителем в Европе? И они тоже верили?

            Цитата: Олеся Леся
            пусть в прислугах у них они будут, лишь бы русским ничего не досталось
            И про "пусть у меня хата сгорит..." и про соседскую корову мы тоже слышали. Удивляет, что есть люди, на полном серьёзе этого желающие.
        2. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 08:24
          его после этого не сбил случайный грузовик на перекрёстке.
          После выхода книги это уже не имело смысла.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 08:35
            Цитата: Аль Манах
            его после этого не сбил случайный грузовик на перекрёстке.
            После выхода книги это уже не имело смысла.
            Жизнь может быть бессмысленной - поел, поспал, покакал.
            Смерть всегда имеет смысл. В данном случае - предостережение другим таким же "умникам". Одного можно объявить выдумщиком. Десятерых - сложнее. Тысячу - невозможно. Так вот и надо было американским спецслужбам рубить одну ниточку, чтобы потом канат не пилить.

            Потому я и удивился отсутствию грузовика или сбежавшего "хулигана с ножиком".
  8. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 07:49
    Graham should come and help Ukraine, please put on ur bullet proof and come to Ukraine, not blabbing in front of media
  9. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 07:57
    А цеевропы всё воюют и дохнут, пока пиндocoвские "друзья" их грабят под шумок. Потом американские крысы планируют прибрать всё, оставив каждому "цеевропейцу" два аршина земли. Чисто что бы удобрили. Какой-то вуйко- холопский мазохизм, ЕПРСТ!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:06
      Потом американские крысы планируют прибрать всё, оставив каждому "цеевропейцу" два аршина земли
      Земля нынче товар не дешёвый, чтобы его отдавать скакуасам. Им и крематория хватит за их же счёт wink
  10. antikilller55 Звание
    antikilller55
    +1
    Сегодня, 07:57
    Это и без полоумного сенатора еще в 2014 году было понятно, что, зачем и почему. Кастрюлеголовые только всё никак понять не могут.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:03
    «Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину продолжающейся поддержки Украины

    Вот и ответ на все вопросы ,про трусы ,демократию,безвиз ,ЕС и НАТО.Тут вообще не упоминается ,основнвя цель - нажиться !
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 09:53
      Цитата: APASUS
      Тут вообще не упоминается ,основнвя цель - нажиться !

      любая война в истории человечества имела экономическую подоплеку, странно если бы они думали по другому.. laughing
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 08:04
    Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов
    Так вот ради кого воюют и отдают свои жизни скакуасы wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 08:08
      Именно так - чтобы амерам достались украинские ресурсы. Взамен - призрачные приглашения в ЕС и НАТО, ЛГБТ-ценности и прочие "кружевные трусселя". laughing
      Ну и чтобы жонка просроченного могла постоянно кататься в ЕС и там на лям евро затариваться всякими побрякушками и шмотками.
    2. Комментарий был удален.
  13. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:07
    "... они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали...."
    Фраза просто зашибись....индейцы были примерно такими же "партнёрами" и стали "самой богатой страной в америке"....."Мечты,мечты-о,ваша сладость!".....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:12
      ...зато получили стоолько бус и одеял с вирусом оспы.... ну и потом резервации где они спивались....
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 08:08
    Периодические издания периодически прохаживаются на эту тему. Донбасс и рядом дяди с обеих сторон оценили примерно в 10 трлн. и ни одни ни другие, конечно, не хотят отдавать. Остальное ширма.
  15. DMFalke Звание
    DMFalke
    +2
    Сегодня, 08:11
    Воооот, наконец-то кто-то озвучил.
    на ее территории находится критически важных полезных ископаемых на 10–12 триллионов долларов
    Всё. Капитализм как он есть. Всё остальное слова и лозунги говорящих голов.
  16. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -4
    Сегодня, 08:17
    Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* (включен в список экстремистов и террористов в России).

    США ни в коем случае нельзя отдавать Украину России, на ее территории находится критически важных полезных ископаемых на 10–12 триллионов долларов

    В маразме человек, возможно как и их президент. Не могу понять для чего он эти сказки придумывает...
  17. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 08:18
    Об этом практически не говорят, но залежи урана,лития и титана на Украине нехилые, лакомый кусок.
  18. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -7
    Сегодня, 08:20
    Цитата: Бородач
    Русские всегда возвращаются за своим. (С) Особенности национальной рыбалки.

    Глупость и неправда. Впрочем, как и фильм.
  19. uralex Звание
    uralex
    0
    Сегодня, 08:20
    Американская демократия - она такая, проявляется там, где возможно отжать n-трлн долларов...
  20. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:22
    Цитата: Zoldat_A
    чего Грэм так переживает за какие-то несчастные 10-12 триллионов долларов

    Действительно не понятно, сумма для сша смехотворная, 2 триллиона в пандемию напечатали и раздали одним нажатием кнопки
  21. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 08:31
    Если мы поможем Украине сейчас, они могут стать лучшим деловым партнером, о котором мы когда-либо мечтали.

    ДА, Украина, как лучший деловой партнер, это - что-то новенькое в высказываниях наглосаксов.
  22. Леонид Леонов Звание
    Леонид Леонов
    +1
    Сегодня, 08:40
    ..."Мы не хотим отдавать России ископаемые на 10-12 трлн долларов»: сенатор США назвал причину..." - а что эти ископаемые амерские, что вы решаете отдавать кому то или нет? А вы хотели все это забрать за кружевные труселя и пустые обещания.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 08:43
      Как говорится:
      на чужой корешок не разевай роток
      (с)
  23. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:10
    Эти природные богатства должны принадлежать американцам, а не России или Китаю.

    Про саму Украину речь, собственно, не идëт...request
  24. Александр Ра Звание
    Александр Ра
    +1
    Сегодня, 09:12
    Удивительна степень тупизны ЕБНа с его «Благослави Америку». И на том деянии стоит вся сегодняшняя Россия. Целая страна не возразила на раскол, теперь великое предательство и диверсия восприняты как норма. Что, если не признание независимости Украины, спровоцировало и разрешило западу «законно» назвать Россию агрессором? Не осознано что сами так подставились? «Всё по плану», но план-то разве наш? Кто исправит ошибки, из-за которых теперь гибнут не западники, а наши люди? Когда будут денонсирован Беловежский сговор (по Украине)?
  25. ПавелКоссе
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 09:49
    Здесь следует отметить , что колониализм , включая т.н. нео-колониализм перестал выполнять свою главную функцию - средства обогащения метрополии.
    Достаточно вспомнить примеры колониальных захватов в 17, 18 и даже в 19 веках . Тогда - реально средство обогащения будущих мировых финансовых империй. Сейчас - инструмент проекции силы с целью обеспечения мирового господства.

    Но...
    Подобные экзерсисы становятся всё более накладными и всё менее эффективными, ввиду появления альтернативных центров силы.
    Также, имеет место, снижение порога чувствительности граждан золотого миллиарда к возможным жертвам колониальных войн (своих сограждан, естественно)
    Ну, и, наконец, ведение колониальной войны на территории ядерной сверх державы...? А они там точно уверены, что эти полезные ископаемые им так необходимы?))
    В крайнем случае могли бы ободрать старушку Европу путём вывоза оставшихся там средств производства.
    Такой , знаете ли, "план Маршалла" наоборот. Глядишь , этим и утешатся))
  26. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 09:57
    Пора уже сделать США намёк, что Россию больше интересует Аляска, чем гомосячная Европа, - пусть начинают исходить на дерьмо...