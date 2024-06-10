Украинский военный сдался в плен, переплыв Днепр на пластиковых бутылках
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Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен, вызывая «Волгу» или используя другие способы выйти на связь с российской стороной. Если человек хочет, то сделает всё возможное, чтобы реализовать свои планы. Например, в Херсонской области украинский военный переплыл Днепр на связке пластиковых бутылок. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
Украинский солдат соорудил из пластиковых бутылок что-то типа небольшого плота, на котором переплыл Днепр и сдался в плен российским бойцам. Предварительно он вышел на связь с нашими через чат-бот Free soldier, после чего был подготовлен переход, на что ушло порядка трех месяцев. В конце пришлось поторопиться, потому что бригаду ВСУ, в которой служил украинец, перебрасывали в Харьковскую область. Тем не менее всё прошло нормально.
Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев.
Стоит отметить, что в последнее время количество украинских военных, желающих сдаться в плен, возросло, но не переросло в массовое. Причин для этого много, среди основных можно отметить сильную боязнь попасть в плен, поскольку киевская пропаганда запугивает военных, а также фактор заградотрядов и националистов, способных применить оружие при попытке побега.
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