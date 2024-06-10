Украинский военный сдался в плен, переплыв Днепр на пластиковых бутылках

29
Украинский военный сдался в плен, переплыв Днепр на пластиковых бутылках

Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен, вызывая «Волгу» или используя другие способы выйти на связь с российской стороной. Если человек хочет, то сделает всё возможное, чтобы реализовать свои планы. Например, в Херсонской области украинский военный переплыл Днепр на связке пластиковых бутылок. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

Украинский солдат соорудил из пластиковых бутылок что-то типа небольшого плота, на котором переплыл Днепр и сдался в плен российским бойцам. Предварительно он вышел на связь с нашими через чат-бот Free soldier, после чего был подготовлен переход, на что ушло порядка трех месяцев. В конце пришлось поторопиться, потому что бригаду ВСУ, в которой служил украинец, перебрасывали в Харьковскую область. Тем не менее всё прошло нормально.



Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев.

— приводит РИА Новости слова источника.

Стоит отметить, что в последнее время количество украинских военных, желающих сдаться в плен, возросло, но не переросло в массовое. Причин для этого много, среди основных можно отметить сильную боязнь попасть в плен, поскольку киевская пропаганда запугивает военных, а также фактор заградотрядов и националистов, способных применить оружие при попытке побега.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 07:51
    «Украинский военный сдался в плен, переплыв Днепр на пластиковых бутылках» —

    "На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы
    Взяв только сны и грёзы, и детскую мечту
    Я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь" ...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 07:52
    Ну часть ВСУшников то хочет сдаться - понимают наверно что выбора у них особого нет, или в могилу или в плен, или дезертировать и бежать за границу....
    Но вот отморозки там всё-равно есть. В ТГ ВО написали что наших бойцов бабулька-пенсионерка попыталась накормить булочками с канцелярскими кнопками. Ребята во-время всё обнаружили, никто из наших не пострадал.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Nexcom
      Но вот отморозки там всё-равно есть. В ТГ ВО написали что наших бойцов бабулька-пенсионерка попыталась накормить булочками с канцелярскими кнопками. Ребята во-время всё обнаружили, никто из наших не пострадал.
      Вспомнился другой случай, из Великой Отечественной.
      Жительница Ростова-на-Дону Варвара Ивановна Хренова в ноябре 1941-го угостила остановившихся у неё на постой пятерых немецких танкистов булочками с крысиным ядом. Но немцы ж непальцем деланы, заставили Варвару Ивановну попробовать. Она, не смутившись, съела один. Немцы пошли дальше.
      Через некоторое время Варвара Ивановна умерла... Немцы тоже.

      Вот такие женщины у нас раньше были...
      А эта, с кнопками, откуда взялась? Она в какой стране родилась? В какой школе училась?

      Признаюсь честно. Случись бы с моими пацанами такое, с канцелярскими кнопками - я бы не знал, что им сказать, чтобы удержать от того, что называют "военное преступление".
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:31
        да откуда она взялась.... наверно правоверная бандеровка, раз такое сделала.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 08:42
          Цитата: Nexcom
          наверно правоверная бандеровка, раз такое сделала.
          Да уж...
          Цитата: Zoldat_A
          Случись бы с моими пацанами такое, с канцелярскими кнопками - я бы не знал, что им сказать, чтобы удержать от того, что называют "военное преступление".
        2. ian Звание
          ian
          +2
          Сегодня, 09:48
          А не допускаете, что просто дом\сына\мужа потеряла, соседи погибли? И в ее глазах виноваты в этом не те, кто скакал и зиговал. А те кто убил, разрушил и т.д то, что у нее было в жизни, какой бы она ни была.... Если оставить за скобками идеологию и быть буквальным- войну в ее дом принесли мы. Соответственно и реакция. Простые люди не углубляются в причинно-следственные связи. Для них "кто последний- тот и папа".
          Сейчас патриоты кинутся минусовать и обличать, но может пара человек задумается. Речь не о "прав\не прав". Речь о "почему они так поступают". Чужих солдат редко встречают цветами...
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:56
      Странно. Из рук местных вообще ничего стараются не брать. Тем более - еду.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:58
        Ну вот такое было написано сегодня в ТГ ВО..... За что купил за что продаю... (с)
  3. Алт22 Звание
    Алт22
    +6
    Сегодня, 08:02
    Три месяца на организацию перехода одного человека???
    Теперь понятна одна из причин, почему там мало пленных...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 08:13
      Три месяца на организацию перехода одного человека???
      Теперь понятна одна из причин, почему там мало пленных...

      чему удивляться- если имея тепловизоры видно что ползёт человек с той стороны? Это заведомо повод долбануть туда...
    2. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +3
      Сегодня, 08:45
      Он может вообще все эти 3 месяца собирал ценную информацию
    3. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Алт22
      Три месяца на организацию перехода одного человека???
      Теперь понятна одна из причин, почему там мало пленных...

      6500 пленных. Это мало?
      1. Алт22 Звание
        Алт22
        -1
        Сегодня, 09:02
        Да. Конечно мало. Вообще ни о чём, если смотреть на общую численность воюющих.
        1. BecmepH Звание
          BecmepH
          0
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Алт22
          Да. Конечно мало. Вообще ни о чём, если смотреть на общую численность воюющих.

          А зачем Вам много военнопленных? Какой прок от них?
          1. ian Звание
            ian
            0
            Сегодня, 10:00
            Цитата: BecmepH
            А зачем Вам много военнопленных? Какой прок от них?

            Больше пленных- меньше участников БД. Ниже морально-психологическое состояние противника. Сильнее давление на власть. Быстрее конец войны.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 08:04
    Три месяца готовиться переплыть Днепр? Капец. Одна из самых быстрых сдач в плен. what
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 08:12
      ну может у человека водобоязнь, отходил курс к психотерапевту и вперед laughing
    2. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Pharmacist
      Три месяца готовиться переплыть Днепр?

      Скорее всего его 3 месяца уговаривали ибо также скорее всего он сильно сомневался в этом поступке.
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 08:14
      А укровояка так не считает - счастливее счастливых небось сейчас в нашем плену
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:16
      Упорный парень..Я не исключаю,что у него вся родня у нас.У меня есть знакомые,семейная пара с Донбасса.Они беженцы из Волновахи,живут тут на Кубани.А сын,в ВСУ был мобилизован еще в 2022 по весне.Переживают за него,понятно-родители.А вот он-не бежит оттуда.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:24
        так может просто он боится бежать - если поймают тамошние нацики - мало то не покажется....
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 08:27
          Да кто бы не поймал там его.Хорошего ничего не сулит.Единственно,что хотелось,что бы он не стрелял по нашим воинам.
    5. Flashpoint Звание
      Flashpoint
      +2
      Сегодня, 09:02
      Три месяца готовиться переплыть Днепр? Капец. Одна из самых быстрых сдач в плен.

      Возможно, ждал пока вода теплее станет, изучал другие возможности. Может ещё и слить что успел за это время.
      Подозреваю, там не полноценный плот из бутылок, а больше щит поддерживающий.
  5. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +3
    Сегодня, 08:13
    когда бутылки спасают жизнь..
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 08:19
    Для массового побега нужна хотя бы минимальная организация. Но, как известно, отряд из двух украинцев уже включает в себя как минимум одного предателя. Они будут массово сдаваться только из окружений.
  7. Комментарий был удален.
  8. monetam Звание
    monetam
    +1
    Сегодня, 08:36
    Для этого перебежчика весь этот заплыв был запасным вариантом- он его использовал только тогда, когда стало ясно, что отсидеться в тылу не получится, и спокойной службы по охране чего-то там не выйдет. Когда понял, что запросто могут убить и покалечить- тогда и решился. Так что не "пророссийский выбор", а скорее выбор ухилянта. Но тем не менее выбор правильный: и сам спасся, и наши бойцы не были введены во грех, когда им бы пришлось убивать человека, не желающего им зла.
    1. Алт22 Звание
      Алт22
      -2
      Сегодня, 09:04
      В тылу он был хоть относительно, но на свободе, а в плену он будет в тюрьме, причём без определённого срока отсидки - только за тот факт, что был мобилизован в украинскую армию и сумел сдаться.
  9. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 09:06
    Не, ну а как они хотели? Что-бы запихав человека в воронок он еще и позиции не оставил?
  10. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 09:46
    Но каков слог... "источник", "около трех месяцев"... Операция должна войти в анналы спецслужб, не иначе... Мда, в пропаганду мы не умеем, никак... sad