Константинов: Власти Крыма готовят иски к Украине за блокады полуострова на 14 трлн. рублей
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Крым готовит иски в суд против Украины, намереваясь получить компенсацию за энергетическую и водную блокаду полуострова, устроенную киевской хунтой после переворота. Суммарно ущерб превысил 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Власти республики Крым подсчитали ущерб от водной и энергетической блокады полуострова, суммарно получив цифру в 14 трлн рублей. Но она еще не окончательная, поскольку не все пострадавшие от действий киевской хунты установлены. Кроме того, сейчас в республике подсчитывается ущерб от транспортной и продовольственной блокады полуострова, а также терактов и обстрелов. После подсчета ущерба иски будут предъявлены Украине.
По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших.
Ранее уже сообщалось, что власти Крыма ведут оценку ущерба, нанесенного украинскими вооруженными формированиями за все время, а также подсчитывают упущенную выгоду за годы нахождения в составе Украины, когда республику грабили, ничего не давая взамен. Все это будет предъявлено тому образованию, что останется от Украины.
На сегодняшний день Крым уже подал один иск на 3,5 трлн к Украине, второй на такую же сумму готовится.
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