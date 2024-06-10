Константинов: Власти Крыма готовят иски к Украине за блокады полуострова на 14 трлн. рублей

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Константинов: Власти Крыма готовят иски к Украине за блокады полуострова на 14 трлн. рублей

Крым готовит иски в суд против Украины, намереваясь получить компенсацию за энергетическую и водную блокаду полуострова, устроенную киевской хунтой после переворота. Суммарно ущерб превысил 14 триллионов рублей. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Власти республики Крым подсчитали ущерб от водной и энергетической блокады полуострова, суммарно получив цифру в 14 трлн рублей. Но она еще не окончательная, поскольку не все пострадавшие от действий киевской хунты установлены. Кроме того, сейчас в республике подсчитывается ущерб от транспортной и продовольственной блокады полуострова, а также терактов и обстрелов. После подсчета ущерба иски будут предъявлены Украине.



По водной блокаде — это цифра за 7 триллионов рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших.

— приводит РИА Новости слова Константинова.

Ранее уже сообщалось, что власти Крыма ведут оценку ущерба, нанесенного украинскими вооруженными формированиями за все время, а также подсчитывают упущенную выгоду за годы нахождения в составе Украины, когда республику грабили, ничего не давая взамен. Все это будет предъявлено тому образованию, что останется от Украины.

На сегодняшний день Крым уже подал один иск на 3,5 трлн к Украине, второй на такую же сумму готовится.
37 комментариев
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 08:15
    землями отдаст компенсацию Окраина Крыму. недвижимостью в Крыму и тд.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 08:35
      Это не отдаст, а забрали называется! А раньше кто мешал иск выставить? Отсутствие ума и бубенцов?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 08:16
    И откуда Константинов намеревается деньги получить? От нищей украины которая во всём побирается?
    Тамошние при власти точно свинтят и из своего кармана уж точно платить не станут.....
    Недвижимость в Крыму и так вроде уже забрали у какелов во власти....
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +2
      Сегодня, 08:21
      Тут даже не самый главный смысл в деньгах, сколько дипломатически. Запад постоянно говорит о репарациях от России, а дальше эта тема будет звучать всё громче и чаще. Вот и нам тоже надо работать с нашей стороны активно: Крым уже начал. Надо нам выставлять за Донбасс и за Белгородскую область. Вообще за все разрушения. Просчитывать и выставлять, просчитывать и выставлять. Чтобы были встречные иски обязательно, только не молчать.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 08:23
        Да,это больше политические движения,чем юридические.Кто ког переплюнет по суммам
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 08:37
        Это Вова то будет что-то требовать? Он сам с собой не очень может разобраться, не то что организовать взыскания с этих европетухов и их партнеров трубочистов и матрасов...
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 08:46
          В чём он "не может разобраться"?
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 08:57
            А в чем конкретно он может разобраться? Ему Караганов задал конкретные вопросы на ПМЭФ, он ему в своей манере ответил - мы работаем)))
            1. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 09:02
              так я и спрашиваю Вас, в чём?
              Караганов провокатор, мол ударим ТЯО, а дядя Вова - "не при мне", есть другие средства...
              мне нравится ход вашей мысли насчёт "европетухов и их партнеров трубочистов и матрасов..", но это потом взыщем.)
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                -1
                Сегодня, 09:20
                Караганов, в отличие от многих "деятелей", реально мыслящий человек, который предлагает конкретное решение проблем! А Вова, популист, либерал и демамгог, который нас завел в глобальную катастрофу! Нужно было в 2014 году ввести войска и взять все под контроль, а не сидеть и выгадывать...
                Но, это не для средних умов...
                1. Egeny Звание
                  Egeny
                  0
                  Сегодня, 09:23
                  Михаил, а у нас в 14-ом сил не было, силёнки появились только пару лет назад и крепнут
                  ...и опыт ведения войны тоже.
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    -1
                    Сегодня, 09:25
                    Это Вова вам рассказал? Просто, я бывал в указанном регионе лично и знаю расклады не с дивана... Я людей лично знаю, которые там калаши в руки взяли. Просто у них не было эскортниц и ПМЭФ...
                    1. Egeny Звание
                      Egeny
                      +1
                      Сегодня, 09:28
                      Вы сами-то "калаш" держали в руках?
                      да, я "с дивана", но не в "эскорте"
                      1. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 09:30
                        Я мастер спорта по стрельбе (винтовка). Если что...
                        Про эскорт я сказал не применительно к вам!
                        И по поводу людей с калашами:
                        https://yandex.ru/video/preview/1969823284504270573
                        https://yandex.ru/video/preview/15179957778815332626
                      2. Комментарий был удален.
                      3. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 09:33
                        Наверное, это интересный опыт для женщины подержать в руках оружие и пострелять, но все же это мужское дело... Я пистолет оружием не считаю!
                        Посмотрите видео, я скинул ссылки. Видео на Ютубе, там все как есть и как оно было, без голубого глаза от Вовы...
                      4. Egeny Звание
                        Egeny
                        0
                        Сегодня, 09:42
                        ...............сенкс.)
                        а мне "макарыч" нравится, хотя стреляю не очень
                      5. Egeny Звание
                        Egeny
                        +1
                        Сегодня, 09:33
                        и на этом спасибо, не хотела Вас обидеть.
                        Кстати, я стреляла из АК204
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:29
      Скорее всего эти иски нужны лишь для того, чтобы создать у украинцев иллюзию, что какая-то Украина останется после СВО.
      Я думаю, что после СВО никакой Украины не будет, и иски оплачивать будет некому.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 08:33
        Скорее всего так, но главное - СВО сначала надо завершить нашей победой. А пока что окончание не просматривается.....
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 08:50
          "окончание не просматривается.....", верно, но поступательное движение есть, опять же экономика медленно, но растёт.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 08:59
        Почему "некому оплачивать", сами же и оплатим...
        Краснов отчитался, что Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 оборонных заводов
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 09:38
          Конкретно сейчас я занимаюсь восстановлением отопления в Климовске (патронный завод, который был наицонализирован неделю назад). До сих пор нет технической документации по магистралям! Это к вопросу о телевизоре, брехне и реальным действиям...
          1. Egeny Звание
            Egeny
            +1
            Сегодня, 09:41
            так я не пишу о качественном состоянии возвращённых объектов, понимаю что работ там много... и спасибо Вам.)
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:26
    Казино и особняк в Лондоне , что Зеля прикупил , заберём в счёт компенсации.
  4. solar Звание
    solar
    +4
    Сегодня, 08:33
    И куда он будет эти иски подавать? Ни один международный арбитраж никаких исков от властей Крыма не примет, они для них не существуют. Подавать в российский суд? С таким же успехом можно закон в Думе принять, что Украина должна эти деньги, на международном уровне никто всерьез к этому не отнесется. Имитация деятельности. :((
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 08:39
      Сергей, Приветствую! Насчет имитации деятельности полностью согласен.
      По нашему спору насчет подбитого корыта, появилось небольшое видео с подтверждением!
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 08:44
        По поводу этих "видео" , на которых реально ничего не видно, не вижу смысл обсуждать.
        hi
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 08:59
          Конкретно виден авианосец матрасов, стоящий в Джиде с пробитой палубой в районе катапульты! Не знаю, как это сюда выложить?
          1. solar Звание
            solar
            +1
            Сегодня, 09:39
            Приведите просто ссылку на это видео, будет интересно посмотреть.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 09:39
              У меня в телеге... Я сюда не смог выложить...
              Конкретно нос авианосца пробит, самолеты не могут взлетать.
              1. solar Звание
                solar
                0
                Сегодня, 10:06
                По нашему спору насчет подбитого корыта, появилось небольшое видео с подтверждением!

                Я уже видел такие "видео с подтверждением".
                Помните размытое видео из компьютерной игры, которое кто-то приводил как доказательство реального поражения американских кораблей?
                https://dzen.ru/video/watch/65c371f88f4eb37bf0176e0a?f=d2d
                Вот это, здесь оно в нормальном качестве. Его размазали, чтобы в глаза не бросалось, что это подделка из компьютерной игры.

                Можно посмотреть на ютубе по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=0mywm5BR_Pc&t=657s

                Вот здесь все подробности можете посмотреть.
                https://provereno.media/blog/2024/02/15/pravdivo-li-video-na-kotorom-husity-atakuyut-chetyre-voennyh-korablya-ssha-v-krasnom-more/
                Если будет реальное подтверждение поражения авианосца, это будет такая сенсация, что все сми в мире этим будут завалены, искать не придется.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:51
      Цитата: solar
      И куда он будет эти иски подавать?
      В МУС? laughing laughing laughing
      Или в Басманный суд?
  5. T-100 Звание
    T-100
    +2
    Сегодня, 08:40
    А иски за "блокаду" Сбербанку, РЖД, Яндексу и прочим компаниям не хотят ?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:58
      Цитата: T-100
      А иски за "блокаду" Сбербанку, РЖД, Яндексу и прочим компаниям не хотят ?
      Лет 25-30 назад видел по телевизору в новостях сюжет.
      Дед-пенсионер, пенсии не хватает. Нашёл подработку - судиться с большими фирмами, дающими рекламу, с компенсацией морального ущерба. "Обещали перхоть на 78% уменьшить, а реально только 27..." lol Тогда в сюжете сказали, что у него одновременно в суде до полусотни дел бывает и приварок к пенсии неплохой выходит. Даже с учётом того, что далеко не все суды выигрывает.

      Вот выйду на пенсию - тоже займусь... Всех судами обложу как матом. Глядишь, чтобы отвязался, кто-нибудь чего-нибудь на старость и подкинет. laughing
  6. Комментарий был удален.
  7. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 09:02
    С таким же успехом можно выставить счёт монголо-татарам не говоря уже о половцах с печенегами.
  8. dimy44 Звание
    dimy44
    +2
    Сегодня, 09:12
    Константинов... В 2014 я наивно полагал, что пришла Россия и сметет этих аферистов. Угу. Походу он и в новой системе свой.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:26
    Соревнование, кто больше напишет бумажек: мы почти стребовали триллионы, а мы почти поймали-ловим-будем ловить военных преступников.