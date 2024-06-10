Британский эксперт: Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому «навяжут мир»

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Британский эксперт: Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому «навяжут мир»

Украина развернет террористическую войну против России, если проиграет в этом конфликте. С таким прогнозом выступил британский военный эксперт Николас Драммонд, консультирующий комитет по обороне парламента Великобритании.

Британский аналитик предрекает России террористические акты со стороны Зеленского и его окружения, если Украина проиграет в конфликте или ей "навяжут мир". По его словам, будут атакованы российские школы и гражданская инфраструктура, будут нанесены более сильные разрушения, чем на данный момент. При этом Драммонд считает, что в Киеве уже сейчас планируют подобные нападения.



Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит в Украине или получит какую-либо победу. (...) Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры... Она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение.

- заявил эксперт, добавив, что если Украина развяжет террористическую войну, то это будет страшнее, чем во время конфликта.

Со своей стороны отметим, что ничего нового британский эксперт не сказал, Украина и так является террористическим государством, поскольку наносит удары по гражданским объектам, в том числе и школам. Два теракта против Крымского моста, подрывы объектов топливно-энергетического сектора, ракетные удары по жилым домам и т. д. давно превратили Зеленского и его окружение в террористов. В Кремле уже заявили, что Россия учитывает планы Киева вести террористическую деятельность, поэтому британец ничего нового не сказал.
21 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:43
    «Украина начнёт террористическую войну против России, если Зеленскому "навяжут мир"» —

    — Она уже начала ...
    1. Елис_С Звание
      Елис_С
      -1
      Сегодня, 09:21
      Россия учитывает планы Киева вести террористическую деятельность, поэтому британец ничего нового не сказал.

      А денацификация то еще и не начиналась!
      Ну, укрохунта, погоди!
    2. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 09:22
      Устами англичанина это скорее означает план "Б". Хотя да, террор с 14-го года.
  2. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -5
    Сегодня, 08:44
    Придётся применять ТЯО.
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    +2
    Сегодня, 08:44
    Во как, решил своих сдать. И что это за мир, когда "Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры..."
  4. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 08:46
    Сдавшему коллег- террористов - премия в 100 000 баксов, исполнившему терракт- вышка.
    Я подозреваю что желающих "заробитчан" будет достаточно..
  5. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 08:50
    если Зеленскому навяжут мир

    Вообще ерунда какая-то ..... как можно что-то навязать НЕЛИГИТИМНОМУ, во первых. А во вторых, РФ и не старается ничего ему навязывать, он же никто
    1. Сергей_Белый Звание
      Сергей_Белый
      +3
      Сегодня, 09:15
      Тут о другом разговор.
      Открыто сказали, что Британский специалисты из спецслужб создали, разработали и выделили финансирование на проведение терактов в России (в школах, больницах и т.д.).
      А это означает, что либо по всему миру начнут умирать и пропадать безвести видные представители Британских влиятельных семей и спецслужбисты, или народ России будет страдать еще больше.
      Для начала можно закрыть вопрос с королевской семьей и зданием МИ-6. Ну сложится от рук исламских фундаменталистов со всеми работниками, ну что же... карма такой...
  6. invisible_man Звание
    invisible_man
    +1
    Сегодня, 08:53
    "Один из частных консультантов комитета по обороне парламента Великобритании". Вот, как надо представлять всех этих балаболов.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 08:56
    Британский аналитик предрекает...

    Очень удобно предрекать то, что давно происходит. Долго анализировал, видимо. При этом бриты и являются идейными вдохновителями и пособниками террористической деятельности.
  8. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 08:58
    Пугалки какие-то! Ничего она не начнет, если проиграет. Демографический потенциал Украины подорван за тридцать с лишним лет. И Украина - не Ближний Восток.
  9. astepanov Звание
    astepanov
    +1
    Сегодня, 08:58
    к террористам никогда и никто не относился как к комбатантам; террористов расстреливают на месте и никаких пленных. И еще: если от Украины останется огрызок самостийного государства, то и война будет прежде всего против этого государства, потому что без его "крыши" сколько-нибудь мощного организованного движения быть не может. Вывод: на Украине должно быть создано марионеточное правительство по образцу правительств стран восточной Европы после окончания Великой войны. Ах, как же мудр был Сталин - и какое наследие профукали...
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 09:01
    "Устами младенца говорит истина!"-----устами британских экспертов- говорит британское правительство...... готовят террор бриты,а вроде как кохлы...как всегда-чужими руками.
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:06
    Британские учёные, в процессе исследования британских экспертов,пришли к выводу,что средний живой вес британского эксперта на 0, 2 фунта больше чем средний живой вес французского эксперта. . . fellow
  12. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 09:15
    Всё понимают эту простую истину, поэтому не должно остаться территориального образования под названием украина.
  13. Ermak_Timofeich Звание
    Ermak_Timofeich
    0
    Сегодня, 09:17
    Британский эксперт

    Раньше называли проще - балабол.. А теперь - эксперт. Но суть одна.
  14. okean969 Звание
    okean969
    0
    Сегодня, 09:23
    Англичанам очень хотелось бы, что-бы Русские воевали с украинцами сотни лет, выдает желаемое за действительное, не выйдет.
  15. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 09:28
    Начнёт??? Как бы не так... Продолжит!
  16. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:33
    Украина развернет террористическую войну против России, если проиграет в этом конфликте. С таким прогнозом выступил британский военный эксперт Николас Драммонд,

    Еще один горе эксперт из Англии . Если серьезно прижмет ,вся власть быстро съедет в США и ЕС. Им деньги надо спасать . А если кто и начнет террористическую деятельность ,так это как раз Англия и США ,именно им нужны теракты
  17. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    0
    Сегодня, 09:41
    А если "навяжут мир" России, то англичанам, немцам и разным прочим шведам арабы начнут казаться гладкими и шелковистыми. Понятно, терроризм со стороны хрюнделей будет. Но тут должна подключаться наша пропаганда, ибо своим жидким умом хрюндели не допирают, что западные "друзья и братья" определили им убить себя апстену, и на самом деле это они - их злейший враг. Для западников чем меньше останется украинцев, тем лучше. В этом и суть многолетнего науськивания. Так что, пусть британский эксперт на своём острове ждет шумерских гастролеров.
  18. klev72 Звание
    klev72
    0
    Сегодня, 09:57
    Какое замечательное саморазоблачение! Кроме мочить и вариантов не оставляет, а мы всё стесняемся простых, ёмких и однозначных выражений по отношению к "партнёрам", тьфу, какое липкое слово!