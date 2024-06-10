Эрдоган отказался ехать на украинский «саммит мира» в Швейцарию

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Эрдоган отказался ехать на украинский «саммит мира» в Швейцарию

Чем ближе так называемый саммит мира, организуемый Зеленским в Швейцарии, тем больше первых лиц ключевых мировых государств отказываются принимать в нём участие.

Как стало известно, и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не поедет в Швейцарию на «мирный» саммит. Турция там будет представлена главой МИД Хаканом Фиданом. Фидан намерен отправиться в Швейцарию после посещения России, где в Нижнем Новгороде должна пройти сессия БРИКС+. Также Фидан предварительно посетит Македонию, где состоится саммит стран Юго-Восточной Европы, и Италию, где он поучаствует во встрече G7 на правах приглашённого гостя.



В канцелярии Эрдогана заявили, что посещения саммита главой МИД - «достаточная мера».

Швейцарские и украинские власти разослали приглашения в 160 стран, не пригласив при этом ключевую страну - Россию. Конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

Однако многие лидеры уже отказались от участия, включая даже ближайшего союзника Зеленского президент США Джо Байден. Не будет в Швейцарии ни китайского лидера Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы да Силва, ни представителей Саудовской Аравии. Не примет в саммите участие и премьер Индии Моди, а также многие другие мировые лидеры, включая президента Мексики.

Хотя своё участие в швейцарском саммите по Украине всё же подтвердили многие страны, однако, очевидно, что без глав ключевых стран мира эта встреча будет лишь тратой времени впустую.
23 комментария
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  1. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +2
    Сегодня, 09:06
    Кинули наркошу всем миром.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:36
      Приступ перемоги у него случится в любом случае.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:42
      Эрдоган очень хочет попасть на саммит БРИКС+ в Казани. Очень хочется ему усесться сразу на все стулья.
      1. ziqzaq Звание
        ziqzaq
        +1
        Сегодня, 09:44
        Очень хочется ему усесться сразу на все стулья.

        Ага, Эрдоган заметался.....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 09:51
          Эрдоган боится опоздать к разделу пирога БРИКС+ странами Глобального Юга. В Евросоюз Турцию не взяли и никогда не возьмут.
          1. ziqzaq Звание
            ziqzaq
            0
            Сегодня, 09:57
            Эрдоган боится опоздать к разделу пирога БРИКС+ странами Глобального Юга.

            С БРИКС его тоже по бороде прокинули.......
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 10:04
      Кинули наркошу всем миром.

      Ну пря так уж и кинули. У нас тоже много где вместо президента ездит глава МИД Лавров. Ну а в Швейцарии весь "базар" будет вестись по счёт украины. А коль сказано было война до последнего какла так и "базарить" по большому счёту не о чем.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:07
    Эрдоган - торговец в первую очередь,его не очень устраивает директор сельпо " Украина".
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 10:14
      Цитата: tralflot1832
      Эрдоган - торговец в первую очередь,его не очень устраивает директор сельпо " Украина".

      Это не мешает ему выкупать в этом сельпо полки, и прикармливать директора.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -7
    Сегодня, 09:08
    [Однако многие лидеры уже отказались от участия, ]

    Многие, но не все! Из 160 стран мира сколько отказались? 10? 30?
    А нам тут втирают...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 09:13
      ну факт в том, что отказываются, а те кто едут посылают министров по "коммунальному" хозяйству
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Василенко Владимир
        факт в том, что отказываются, а те кто едут посылают министров по "коммунальному" хозяйству
        Всех перещеголяла, неожиданно, Австралия.
        Билл Шортен - Министр национальной системы страхования на случай инвалидности
        Что это?
        Такой тонкий стёб над "саммитом" и Зеленским лично? Не похоже - Австралия, как и раньше, верная болонка США.
        По глупости? Не хотелось бы думать, что в правительстве Австралии такие недалёкие люди сидят, чтобы не понимать, что над таким "важным делегатом" половина мира потешаться будет.

        Я так и не понял, что бы это значило...
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 09:35
          Просто Шортен очень хочет побывать в Европе. Попросил, ему не отказали. Сказали езжай, типо по профсоюзной путёвке.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 09:36
            hi!
            Цитата: Aken
            Просто Шортен очень хочет побывать в Европе. Попросил, ему не отказали.
            Турист, блин... laughing
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 09:16
      Цитата: ваш вср 66-67
      Из 160 стран мира сколько отказались?

      А что нас интересует мнение зимбабвэ, новой зеландии, папуа новой гвинеи, филиппин и т.д.? Они туда и не собирались.... так что речь об основных игроках мировых....
      Цитата: ваш вср 66-67
      А нам тут втирают...
      не будьте так категоричны feel
    3. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 09:30
      Надо учитывать что те кто поедет - это по приказу вашингтонского обкома и сельпо Лондона.
    4. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 09:48
      Минусуйте дальше! Сколько же на ВО диванных генералов, которым + превыше правды! Расскажут в комментах очевидную глупость, но... чтобы эта глупость потянула на плюсик! laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:13
    «Многие лидеры уже отказались от участия, включая даже ближайшего союзника Зеленского президент США Джо Байден» —

    — Саммит это встреча в верхах.Верхи не хотят(ехать),а низы не могут(отказаться) ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Верхи не хотят(ехать),а низы не могут(отказаться) ...
      ПСС В.И.Ленина в 55 томах рулит - ответ на любой вопрос! good
  5. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 09:29
    Саммит превращается в конференцию, так как глав стран на нем будет немного. Безусловно, и в таком виде нам нечего ждать хорошего, но и вреда особого они не причинят.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:36
    В Швейцарию всё едут от жён оттопырится ,дорогая я по государственным делам,за страну радею - Украина называется,ты знаешь какое положение в мире?А сам уже "эскортницу" заказал в Швейцарии.Бизнес -эскорт услуг такое не упустит.Ответочка забугорной либерасне,за " залипательные истории " о ПМЭФ.
  7. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 09:41
    Цитата: ваш вср 66-67

    Многие, но не все! Из 160 стран мира сколько отказались? 10? 30?
    А нам тут втирают...

    Расставьте приоритеты.
    Вопрос в качественном составе, а не в количестве.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 10:00
    Эрдоган отказался ехать на украинский «саммит мира» в Швейцарию

    Что тут сказать? Респект!!!