Эрдоган отказался ехать на украинский «саммит мира» в Швейцарию
Чем ближе так называемый саммит мира, организуемый Зеленским в Швейцарии, тем больше первых лиц ключевых мировых государств отказываются принимать в нём участие.
Как стало известно, и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не поедет в Швейцарию на «мирный» саммит. Турция там будет представлена главой МИД Хаканом Фиданом. Фидан намерен отправиться в Швейцарию после посещения России, где в Нижнем Новгороде должна пройти сессия БРИКС+. Также Фидан предварительно посетит Македонию, где состоится саммит стран Юго-Восточной Европы, и Италию, где он поучаствует во встрече G7 на правах приглашённого гостя.
В канцелярии Эрдогана заявили, что посещения саммита главой МИД - «достаточная мера».
Швейцарские и украинские власти разослали приглашения в 160 стран, не пригласив при этом ключевую страну - Россию. Конференция пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.
Однако многие лидеры уже отказались от участия, включая даже ближайшего союзника Зеленского президент США Джо Байден. Не будет в Швейцарии ни китайского лидера Си Цзиньпина, ни президента Бразилии Лулы да Силва, ни представителей Саудовской Аравии. Не примет в саммите участие и премьер Индии Моди, а также многие другие мировые лидеры, включая президента Мексики.
Хотя своё участие в швейцарском саммите по Украине всё же подтвердили многие страны, однако, очевидно, что без глав ключевых стран мира эта встреча будет лишь тратой времени впустую.
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