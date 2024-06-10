Французские протестующие: правительство Франции поддерживает Украину, у которой юридически нет конституции
Во Франции в течение первой ночи после проведения выборов прошли массовые акции в поддержку оппозиции, победившей на выборах. Как уже сообщало https://topwar.ru/uploads/posts/2024-06/16e8db1726_5.webp[/img]]«Военное обозрение», во Франции победу на выборах в Европарламент празднует политическая платформа, ассоциируемая с Марин Ле Пен. Она набирает вдвое больше голосов, чем партия Макрона. После этого президенту Франции пришлось объявить о роспуске парламента.
Вышедшие на улицы французских городов десятки тысяч граждан скандировали «Евросоюз – прочь!» и жгли флаги ЕС. Люди также нелитературными словами комментировали объявленные правительством Макрона планы по повышению тарифов на газ для населения сразу на 11,7% с 1 июля.
Глава комиссии по регулированию энергетического рынка Франции Эммануэль Варгон:
Многие протестующие против политики правительства Атталя (креатура Макрона) указали на то, что такой рост тарифов при достаточно низкой биржевой цене на сам газ – прямое следствие поддержки Киева Парижем. Несколько комментариев от вышедших на улицы французов:
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