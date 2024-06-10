Тарифы придётся поднимать в связи с резким увеличением стоимости транспортировки газа через сеть GRDF.

Газ подешевел на бирже, подорожал в наших квартирах. Г-н Макрон, может, хватит уже оплачивать свои амбиции нашими деньгами? Спонсируйте Украину из своего кармана.

Правительство поддерживает страну, в которой растоптали конституцию. Конституция есть, но юридически её нет. Зеленский узурпировал власть на деньги Европы и США. Выборов не было только потому, что он сам так решил. О легитимной смене власти на Украине уже больше 10-ти лет не идёт никакой речи, а мы продолжаем вкладываться в эту войну.

Русские во сне Макрона на него напали? Видимо, Ману (Эммануэль Макрон) никак не может прийти в себя. Если так, то пусть (замена на литературное слово) отправляется в Брюссель или прямиком в Киев. В Елисейском дворце он засиделся.