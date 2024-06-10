Французские протестующие: правительство Франции поддерживает Украину, у которой юридически нет конституции

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Французские протестующие: правительство Франции поддерживает Украину, у которой юридически нет конституции

Во Франции в течение первой ночи после проведения выборов прошли массовые акции в поддержку оппозиции, победившей на выборах. Как уже сообщало https://topwar.ru/uploads/posts/2024-06/16e8db1726_5.webp[/img]]«Военное обозрение», во Франции победу на выборах в Европарламент празднует политическая платформа, ассоциируемая с Марин Ле Пен. Она набирает вдвое больше голосов, чем партия Макрона. После этого президенту Франции пришлось объявить о роспуске парламента.

Вышедшие на улицы французских городов десятки тысяч граждан скандировали «Евросоюз – прочь!» и жгли флаги ЕС. Люди также нелитературными словами комментировали объявленные правительством Макрона планы по повышению тарифов на газ для населения сразу на 11,7% с 1 июля.



Глава комиссии по регулированию энергетического рынка Франции Эммануэль Варгон:

Тарифы придётся поднимать в связи с резким увеличением стоимости транспортировки газа через сеть GRDF.

Многие протестующие против политики правительства Атталя (креатура Макрона) указали на то, что такой рост тарифов при достаточно низкой биржевой цене на сам газ – прямое следствие поддержки Киева Парижем. Несколько комментариев от вышедших на улицы французов:

Газ подешевел на бирже, подорожал в наших квартирах. Г-н Макрон, может, хватит уже оплачивать свои амбиции нашими деньгами? Спонсируйте Украину из своего кармана.

Правительство поддерживает страну, в которой растоптали конституцию. Конституция есть, но юридически её нет. Зеленский узурпировал власть на деньги Европы и США. Выборов не было только потому, что он сам так решил. О легитимной смене власти на Украине уже больше 10-ти лет не идёт никакой речи, а мы продолжаем вкладываться в эту войну.

Русские во сне Макрона на него напали? Видимо, Ману (Эммануэль Макрон) никак не может прийти в себя. Если так, то пусть (замена на литературное слово) отправляется в Брюссель или прямиком в Киев. В Елисейском дворце он засиделся.
9 комментариев
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 09:04
    Марин Ле Пен получила чёрную метку... А жаль. Не так много в европе умных людей. Умных и думающих о стране и народе
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:13
      Марин Ле Пен подготовила смену,она сейчас в стороне( мода такая сейчас)- партией правит формально другой.Фамилию не помню - но ему всего 28 лет.
  2. gridasov Звание
    gridasov
    +7
    Сегодня, 09:04
    Макрон сыграл вабанк и очевидно не попал. Потихоньку отрезвление приходит и начинают понимать ,что твориться в Украине. А в общем сценарий закрученный амерами хорош, но его процесс нельзя было растягивать на долгий период Времени. Тут и они проиграют.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:27
      Цитата: gridasov
      Макрон сыграл вабанк и очевидно не попал.

      Как же можно попасть ,если поставил не на французов ,а на американцев ? Тут все очевидно ,посмотрите на Орбана .Он наверно будет избираться еще лет 200
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:04
    «Тарифы придётся поднимать в связи с резким увеличением стоимости транспортировки газа » —

    — "Если газ дороговат, это Путин виноват!" ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:10
    Петушок до кукпрекался.Рожа у него совсем изменилась - унылый лгбтэшник.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:51
      1.А Фицо выборы в Европарламент проиграл разница от победтеля почти 10%.2.Запад ждал и всё делал , оказывая медийную поддержку оппозиции даже в момент голосования в Венгрии ,но что то пошло не так.
  5. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 09:35
    Можете посчитать за бред но у меня есть наблюдение. Я старый футбольный фан. Болел ещё за Динамо Киев Лобановского. Трудно представить на сей момент
    Так вот футбольная фанатская среда, всегда ультра с оттенком национализма. Из всех топ лиг лишь во Франции наших двое Александр Головин и Далер Кузяев, оба любимцы публики . Алекс так вообще по мнению прессы и фанов звезда.
    Это говорит о многом, мнение масс и мнение Макрона явно расхожи.
    К примеру в Мелко Британии и Немчине, вообще запрет на русских.
    Так инфа для размышления....
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:00
      Физорг.Согласен ,клубный футбол вне политики - почти.Если ты "звезда" ни кто тебя не тронет.Бизнес.Я в своё время болел за наших только в Еврокубках.Встречу Ротор - Манчестер смотрел в Шотландии на своём пароходе,на следующий день проходу небыло в пабах.И ещё раз повезло на Канарах в баре,там оказались болельщики совсем не Барселоны,Динамо Киев вынесло Барсу в одну калитку,а мне пришлось такси вызывать до парохода.