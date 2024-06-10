Китайский телеканал: украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны

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Китайский телеканал: украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны

Украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны. Их производители, скорее всего, откажутся от крупнокалиберного оружия и мощной брони.

Такое мнение высказывает телеканал CCTV из Китая.



СМИ утверждает, что танки нового поколения должны имеет возможность наносить поражение противнику на больших дистанциях и выполнять функции центра управления беспилотными аппаратами. Китайский телеканал отмечает, что в обязанности танковых войск больше не будет входить борьба с танками и другой бронетехникой противника. В большей степени они сосредоточатся на огневой поддержке пехотных подразделений.

Повышенное внимание разработчики данной бронированной техники станут уделять ее защите от поражения дронами и ракетным вооружением. Новейшие танки будут в основной своей массе легкими, с небольшим боевым отделением и необитаемой башней. У них появятся возможности для запуска и посадки БПЛА.

Китайские журналисты отмечают: украинский конфликт четко продемонстрировал, что танки, стоящие на вооружении армий мира, устарели и не отвечают требованиям современной войны.

Собственно, рассуждения представителей СМИ Китая подтверждают значительные успехи российских военных в борьбе с совершенной бронетехникой западного производства. Им удается вполне успешно расправляться с хвалеными «Абрамсами» и «Леопардами».

Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожен минами

- отмечается в китайской газете Asia Times.

26 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 09:12
    Ой сколько уже танки хоронили feel раз цать. ТАнк был,есть и будет средством прорыва... просто сейчас массово все боятся наступать. Просто сделаны выводы, так всегда, когда мечь временно побеждает щит. Так было всегда - так и будет дальше. Просто очередной виток развития... на ура дроны скоро найдется ошейник имхо.
    1. dimy44 Звание
      dimy44
      +1
      Сегодня, 09:24
      Мне думается, виток истории повторяется - "Бог создал слабых и сильных людей, а полковник Кольт уравнял их шансы".
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Enceladus
      Просто сделаны выводы, так всегда, когда мечь временно побеждает щит.

      Как-то коряво написано...Конечно, если это слово женского рода, то...
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 09:46
        Эм.... даже боюсь даже уточнять belay feel "мечь"... "временнО" - в каком месте вы женский род увидели? request recourse
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +2
          Сегодня, 09:51
          Цитата: Enceladus
          в каком месте вы женский род увидели?

          В правилах для второго класса:

          Она моя - МЕЧЬ... lol
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:01
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: Enceladus
            в каком месте вы женский род увидели?

            В правилах для второго класса:
            Она моя - МЕЧЬ... lol
            Я не "граммарнаци", просто знаю русский язык и стараюсь на родном языке изъясняться грамотно. Своими "тренерами" по русскому языку считаю А.П.Чехова, Н.С.Лескова и М.Е.Салтыкова-Щедрина. "Как слышитЬся, так и пишИтся" бесит, хотя стараюсь не обращать внимания - не все адекватно реагируют на собственные грамматические ошибки.
            drinks
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 09:49
      В современной войне танк должен иметь собственные беспилотники для целеуказания, разведки, возможно и противодроновой защиты.
      1. Витов Звание
        Витов
        0
        Сегодня, 10:04
        Уточните понятие " современная война", хоть на тактическом уровне. В ГШ ВС России нет такого понятия и нет таких концепций даже для ведения боя на тактическом уровне. По этому они не знают, каким должен быть современный танк , а вы знаете ?! Есть подход для идиотов, который у нас используется, новых танк, самолёт, орудие должны превосходить те которые есть , и те которые у противника....
  2. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 09:12
    Даёшь терминаторы по 10000 в месяц
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:20
    Китайский телеканал: украинский конфликт показал, какими должны стать танки для современной войны
    . Т. е. о неуязвимых бронированных монстра разговора нет?
    Кстати, китайцы тоже чего то не понимают, устарела их концепция
    . В большей степени они сосредоточатся на огневой поддержке пехотных подразделений.
    . Мне за такие высказывания пытались минусов на пихать, много...
    У нас ведь давно образовалась "секта", за дистанционный, бесконтактный войны... как то так.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 09:45
      У нас ведь давно образовалась "секта", за дистанционный, бесконтактный войны... как то так.

      Вообще-то родоначальник секты - Великий Кукурузо, пытавшийся заменить ствольную артиллерию ракетами. Так что ничего нового.
      Но описываемое в статье, не совсем танк. Точнее, совсем не танк. Это мобильный пункт управления дронами.
    2. Витов Звание
      Витов
      0
      Сегодня, 09:50
      В Мире произошла информационная революция. Новые технические средства разведки позволяют, если они есть , по-другому строить боевые действия. В связи с этим возникли новые концепции ведения боя.
      Да , произошло это в девяностые годы прошлого столетия. Эти концепции ведения современной войны могут быть разные. Нас информационная революция , а точнее наши ВС , обошла стороной. У нас нет современных технических средств разведки в реальном времени. Нет космических средств разведки и связи с защищёнными каналами с большой пропускной способностью, нет авиационной разведки, у нас нет больших и средних БПЛА, ... У нас отсталая слепая армия. СВО ведётся методами ВОВ со всеми вытекающими последствиями. Какой опыт ведения современной войны можно извлечь из СВО ?
      Хорошо, что у нас есть ЯО и современные носители для него !
  4. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 09:22
    Рановато делать выводы... Но журналистам можно... Классика- " ради красного словца..." wink
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 09:24
    Добавят БПЛА на каждый танк , для разведки. Придумают локатор кругового обзора и автоматический дробовик .Танк был ,есть и будет
  6. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    +1
    Сегодня, 09:27
    Вывод то как раз несколько иной. Нужны танки, имеющие вес, не более 50 т.Т. к. натовская техника продемонстрировала свою низкую проходимость. Это во первых. Во вторых это противодронная защита. Без нее танк, даже самый крутой всего лишь мишень. Третье, ремонтопригодность. Если наши могут ремонтировать чуть ли не на поле боя(не во всех случаях) я про мелкий ремонт, то западная техника, как те же Лео, везут аж в Польшу. Четверое, массовость. По итогу становится ясно что танк за огромные деньги не нужен. Слишком много на него охотников. Поэтому я например уверен что Армата так в войсках и не появиться.... К сожалению. Мои выводы вслух. С уважением hi буду рад с кем либо подискутировать
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -1
      Сегодня, 09:45
      Цитата: Magic Archer
      Мои выводы вслух.
      Все четыре Ваших, Владимир, довода - с моей точки зрения, верны. Я, почему-то, подумал про Т-34. В условиях Великой Отечественной он - именно то, о чём Вы сказали. Сейчас только дроны добавились.
      И да.
      По-моему, Вы ещё забыли пятое - мощное орудие с соответствующим боекомплектом ещё никто со счетов не сбрасывал.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:52
      Армата так в войсках и не появиться....

      Армата не появится, потому что облик современной войны изменился. Вне танковых сражений она попросту не нужна. Как и Абрамс, кстати.
      Их теперь даже в Африку не продать. Во-первых дорого, во-вторых лет через 10 по всему миру будут шлындать дивизии наёмников - дроноводов с опытом. Танкам там места не будет.
      К сожалению?

      А вот я теперь даже рад, что не угробили кучу денег на дивизии Армат.
      Сегодня пора вспомнить про ИСУ 152.
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:28
    Дроны пока проблема. Как только появится автоматическая система вооружения, которая будет отслеживать и сбивать угрозы и от дронов и от привычных средств поражения, за вменяемые деньги, опасность будет в рамках обычной как от ПТУР или РПГ. Значит появятся рои дронов, которые будут принимать на себя бк такой системы и так по цепочке пока новые контрмеры не придумают.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 09:35
      Ну так они не говорят что танк не нужен. А они говорят что современные танки не готовы к современной войне. Танкам не нужно 700мм брони, вполне достаточно 100мм и мангалы + РЭБ.
      Еще они говорят что не нужна пушка в 120мм, ибо вполне достаточно 85мм, и парочку дронов разведчиков + в боекомплект добавить 10-20 FPV дронов с оператором. Т.е. танк должен стать мобильным центром доставки и управления дронами. Ну я так понял.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 09:39
        С таким не согласен. Танк, который всё равно на переднем крае, принимает на себя самые разные средства поражения, обвешанный для этого различным + рэб, да с бронёй 100мм и орудием в 85? Бред. Скорее поверю в перспективу многобашенности, которая выстрелит.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 09:51
          Ну смотрите, Большая пушка нужна для стрельбы ОФС. но если есть FPV который может доставить тот же самый OФС, то зачем тогда нужна толстая пушка?
          лобовая броня в танках делалась для противостоянии артиллерии, но этой артиллерией никто по танкам в лоб не стреляет. А используют FPV и поражают в корму/крышу. Размеры танка ограничены шириной ЖД вагона, но если делать быстросъемные мангалы, то никто не мешает с завода делать нормальное бронирование против FPV.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 09:32
    Возможно, СВО не являет собой пример современной войны, так как ведется очень ограниченными средствами.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 09:48
      Цитата: С.З.
      Возможно, СВО не являет собой пример современной войны, так как ведется очень ограниченными средствами.

      Именно!!! Какие-то приемы, какую-то тактику можно рассматривать, как современные. Но и только. Именно поэтому танк всё время пытаются запихнуть либо в городскую застройку, либо атаковать роем дронов...
  9. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:40
    СМИ утверждает, что танки нового поколения должны имеет возможность наносить поражение противнику на больших дистанциях и выполнять функции центра управления беспилотными аппаратами. Китайский телеканал отмечает, что в обязанности танковых войск больше не будет входить борьба с танками и другой бронетехникой противника. В большей степени они сосредоточатся на огневой поддержке пехотных подразделений.

    Ну наконец здравая мысль, совмещение САУ, ЗРК малой дальности, наличие ПТУР
  10. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 10:04
    Уж кто то, а китайцы то прямо в авангарде военного искусства. Всю дорогу их там плющат все кому не лень. С Тайванем им ссыкотно разобраться. Такого момента, как сейчас, уже не будет. Штаты и так на шпагате.Все сидят ждут когда трупы там мимо поплывут.))
  11. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 10:10
    китайцы конечно любители пофилософствовать и особенно о ведении войны и условиях для победы, вот только один вопрос когда они вообще воевали с серьезным противником, Пока они разрабатывают новую концепцию, следующая война будет уже другая и опять китайцы будут что-то разрабатывать, а воевать так и не научатся ибо чтобы уметь воевать надо быть нацией воинов